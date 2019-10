Sentencia del procés, en directo | Los grupos independentistas comienzan a las movilizaciones

ABC Actualizado: 14/10/2019 11:15h

Actualizar

11.15Todas las claves de la sentencia del juicio del «procés». Lea esta información aquí.

11.13El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha llamado este lunes a la «desobediencia masiva» tras conocer las condenas dictadas por el Tribunal Supremo contra los líderes del «procés». En un comunicado distribuido por las redes sociales, el SEPC afirma que con esta sentencia, «más allá de a unos representantes políticos y entidades, se juzga a todo un pueblo que se ha movilizado durante años por el derecho a la autodeterminación».

11.10La línea R11 enlaza Barcelona con Granollers y Sant Celoni antes de recorrer diversas poblaciones de Girona para acabar en la localidad francesa de Cervere, mientras que la RG1 inicia su trazado en L'Hospitalet de Llobregat y transcurre por todo el litoral hasta Blanes para continuar por el interior hasta el municipio fronterizo de Portbou.

11.10El tráfico ferroviario de las líneas R11 y RG1 ha sido cortado por un centenar de personas que han accedido a las vías en la estación de Celrà (Girona) en protesta por la sentencia del «procés». Según informa Renfe, la circulación de trenes se encuentra interrumpida desde las 10:30 horas y la acción ha sido también anunciada por el CDR de esta localidad vecina de la capital gerundense.

11.08La sentencia del Tribunal Supremo no ha acogido la petición de la Fiscalía de impedir el acceso de los condenados al tercer grado (semilibertad) antes de cumplir la mitad de la pena impuesta. El Código Penal permite que el tribunal sentenciador lo haga cuando esa condena supere los cinco años de cárcel, como es el caso de todos los condenados. Lea esta información completa aquí.

11.06Las manifestaciones en contra de la sentencia del Tribunal Supremo no solo es esperan en Cataluña. Los municipios baleares de Palma, Inca, Manacor, Llubí, Felanitx, Pollença y Alcúdia acogerán, este lunes a las 20.00 horas, diferentes concentraciones de rechazo a la sentencia del «procés».

11.04La Mesa del Tercer Sector Social, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Catalunya, la Federación de ONG Lafede.cat y sindicatos como CCOO y Unió de Pagesos, entre otras entidades, han convocado una concentración para las 13:30 horas de este lunes en la plaza de Sant Jaume para expresar su rechazo a la sentencia del «procés». Bajo el lema de «Por los derechos y libertades», las entidades catalanas han llamado a manifestarse en esta plaza en una jornada con numerosas protestas en calles y plazas de Cataluña.

11.03Concentración de simpatizantes independentistas ante la estación de Sants. Decenas de personas protestan ante la estación de Sants por la sentencia del procés en la que se condena a los líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 años por un delito de sedición.

10.59Un millar de personas se ha concentrado este lunes ante la Delegación de la Generalitat en Gerona, junto a la alcaldesa Marta Madrenas, para protestar contra la sentencia del Tribunal Supremo por el 1-O. Los asistentes llevan cazuelas, latas y material para hacer ruido, y silban y gritan consignas a favor de la libertad de los presos condenados.

10.56Los estudiantes se dirigen hacia la Plaza de Cataluña. La Diagonal de Barcelona ya está cortada y los manifestantes avanzan, con una pancarta.

10.54Desde Junts per Catalunya hablan de «falta de garantías». «Recordemos que estas personas han ido a las elecciones y por eso se han vulnerado sus derechos», apostillan. «Es una sentencia que llega y hace unos daños irreparables».

10.52También hay protestas ante la consejeria de Territorio para protestar por la sentencia del Supremo y la condena al exconsejero de Territorio Josep Rull, a 10 años y seis meses de prisión y de inhabilitación por un delito de sedición. Los manifestantes llevan 'esteladas' y pancartas en las que se puede leer «Libertad presos políticos», «Volvemos a las calles» o «Yo acuso».

10.50La Guardia Urbana de Barcelona informa de que varias calles de la ciudada condal están cortadas. En este momento: la Via Laietana (en ambos sentidos), la Rambla (en ambos sentidos), el pg. Lluís Companys (en ambos sentidos) y el lateral del pg. Vall d'Hebrón.

10.48Será a las 12 la declaración de Pedro Sánchez. «En inglés y castellano», precisan desde Moncloa, informa Víctor Ruiz de Almirón

10.44Los Comités de Defensa de la República (CDR) han hecho este lunes desde las redes sociales un llamamiento a la «desobediencia»: «Es la hora de la revuelta popular». «Vuestra sentencia será vuestra condena. Es la hora de alzarnos contra el fascismo autoritario del Estado español y sus cómplices», han proclamado los CDR desde su cuenta oficial en Twitter.

10.43La opinión de Salvador Sostres: « La sedición es un término medio que de un lado manda una seria advertencia a quien quiera volver a intentarlo, y del otro permite manejar la política y los tiempos en la medida en que los condenados entiendan la gravedad de lo que han hecho».

10.40Grupos de independentistas cortan la Ronda de Dalt y algunas calles de Barcelona, como la Diagonal o Via Laietena, y se concentran ante edificios como la sede de Òmnium Cultural o la conselleria de Territorio para protestar por la sentencia del «procés». La Ronda de Dalt a la altura de Montbau está cortada en ambos sentidos por una manifestación, lo mismo que la Diagonal, Via Laietana y la calle Marina. Además, un centenar de manifestantes están concentrados ante la sede de Òmnium Cultural, cuyo presidente, Jordi Cuixart, ha sido condenado a nueve años de cárcel y otros nueve de inhabilitación por un delito de sedición en la causa del 'procés'.

10.40Luis P. Arechederra desgrana la sentencia: Al abordar los diferentes pasos del «procés», el tribunal define el referéndum ilegal del uno de octubre. «Fue un levantamiento tumultuario alentado por los acusados entre muchos otras personas para convertir en papel mojado, con el uso de las vías de hecho y fuerza física, unas decisiones judiciales del Tribunal Constitucional y Tribunal Superior de Justicia de Cataluña».

10.38Más País, el partido de Íñigo Errejón, ha asegurado este lunes tras conocerse la sentencia del juicio al procés independentista que se está más lejos de «rehacer puentes» entre la sociedad catalana y el resto de España.

10.37La vicepresidenta tercera del Congreso, Ana Pastor, ha expresado hoy su respeto hacia la sentencia sobre el proceso secesionista dictada por el Tribunal Supremo y ha pedido «que no se instrumentalice» la decisión del Alto Tribunal.

10.37El tribunal, en su relato de los hechos, establece como punto de partida del desafío el pleno del Parlamento catalán del 6 y 7 de septiembre de 2017: aprobación de la ley de transitoriedad jurídica y fundación de la República (que proclamaba que Cataluña "se constituye en una República de derecho, democrática y social" y la del referéndum ilegal, que de haber más votos a favor que en contra, «implicaría la independencia de Cataluña», informa Jesús Hierro.

The Spanish Supreme Court finds the #Catalan leaders guilty. We consider this ruling disproportionate and call for a political solution. Read more https://t.co/dIKHYqClzE#Spain#Catalunya