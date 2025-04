Primera noche de cuchillos largos

Al finalizar la sesión de hoy el jurado dará a conocer cuales serán las agrupaciones que según su criterio han merecido pasar a la siguiente fase de cuartos. Si, he escrito bien, cuartos. Aunque se le llame este año semifinales. Todos sabemos, que para que una agrupación pase a semifinal es necesario pasar una criba intermedia (cuartos), hay que tener una calidad demostrada y en mayúsculas. En esta ocasión habrá bastantes grupos que no llegarían a semifinales ni de broma. Las semifinales levantaban más pasión que ninguna de las sesiones, nadie pestañeaba para no perderse nada. No hace mucho las fases de semifinales constaban solo de tres días y se decía, con toda razón, que cada una de ellas tenía capacidad por si sola de tener el mismo nivel de una final. A mi corto entender seis sesiones de semifinales son demasiadas, proporcionalmente a las nueves que existen de preliminares. Pienso que deberían de haber puesto solamente tres semifinales pero entiendo que para el consistorio y para las propias agrupaciones interesaba que fuese así. Para el ayuntamiento el concurso deja mucho dinero, tanto en taquilla como en publicidad y para los grupos porque hay un salto abismal económicamente de cuartos a semifinales.

No obstante hay que sacar la parte positiva de todo esto y me alegraré por ellos. Podrán disfrutar de una recompensa personal, promocional y económica como nunca. Hay mucha diferencia de una agrupación de cuartos a una de semifinales en ese aspecto.

Sin duda lo que me parece más positivo de esta noche de cuchillos largos es que será la más especial de hace muchos años. Por primera vez habrá mas risas que lágrimas, más alegrías que penas, más abrazos que empujones, más brindis que borracheras, más esperanza que fracasos…

Una noche más alegre porque casi la mayoría conseguirá pasar de fase. Y eso con los tiempos que corren es de agradecer. ¡Ese Cádiz oé!

No a la invasión.