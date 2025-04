Así fue la octava sesión de preliminares del Concurso de Carnaval del Falla

Este lunes se celebra la octava sesión de preliminares del COAC 2022, el Concurso de coplas de Carnaval que se desarrolla en el Gran Teatro Falla. Puedes seguir todo lo que ocurra en directo en LA VOZ, con todas las crónicas, el ambiente, las galerías de imágenes y los preparativos antes de cada función. La comparsa 'Los renacidos', la eterna banda del Capitán Veneno, ahora con la autoría de Chapa y Raúl Cabrera, es una de las esperadas junto al coro de Fernández y Pedrosa. Y por supuesto, el cuarteto de Iván Romero y su comparsa.

Y pasamos a la modalidad de comparsa, para recibir a una agrupación venida de Cádiz de la mano de Iván Romero "¿Me meto o no me meto?"