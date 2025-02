«Cádiz, siempre Cádiz, cómo no voy a quererte»

El sol comenzaba a caer en la tarde de este sábado de junio que ya va acechando al verano. Eran las ocho y en la Plaza San Antonio ya había multitud de gente que guardaba su sitio para ver a la pregonera India Martínez bien cerquita. El ambiente propio de febrero había vuelto con unos grados de más y prendas de ropa de menos.

La ciudad brillaba más que nunca porque aunque las agujas del reloj biológico de los gaditanos se hayan mareado un poco, parece que la felicidad y la ilusión fue tornándose en el corazón del casco antiguo de Cádiz donde la cantante cordobesa se vistió de alegoría del gaditanismo para recibir la semana del ansioso Carnaval.

Entre algún que otro antifaz, muchos aplausos y saltos de alegría del público suena la voz en off de Juan Manzorro, un recuerdo que no podía quedar atrás en esta noche tan reluciente, para dar la bienvenida al espectáculo. India Martínez con la luna brillando a sus espaldas, apareció cantando 'La luna vino a la fragua', en la misma línea del homenaje no se quedó en el tíntero la presencia de Paco Rosado. India hizo una entrada del pregón de forma magistral y mostrando que el gaditanismo corre por sus venas.

India Martínez apareció ataviada con un gran vestido de plumas lleno de colores vivos simulando ser una índigena de Ámerica en busca de todos los descubrimientos de la ciudad de Cádiz.

«Cádiz, mundo lejano. Otra vez vuelvo a la orilla a recoger tesoros de tus naufragios. Otra vez mojo mis pies en tu mar que no es un mar del mundo sino una extensión de tu Caleta», así definió su pregón bajo el título 'El descubrimiento de Cádiz'.

El tablao de San Antonio se llenó de magia con el bailaor ' El Junco ' y junto a la pregonera interpretaron unas alegrías entre palmas y jaleos que decía así: «Sueño con la marea y con el poniente que juguetea con el levante y con el azul de este cielo reina de plata que inunda mi pensamiento, quiero tenerte junto a la orilla de mis recuerdos».

India Martínez y Jesús Bienvenido protagonizaron juntos 'El Rey de la Calle'. La comparsa de Vera Luque no pasó desapercibida por este espectáculo y 'Los Quinquis' cantaron a la plaza San Antonio.

Mención especial al maestro Alejandro Sanz , que en vídeo compartido en la pantalla le desea a la pregonera un feliz descubrimiento de esta ciudad: «te dejo como legado esta letra hecha con las reliquias que descubrí y que hice canción para que no se perdieran en el tiempo. Ojalá tengas la suerte que yo tuve, que vine a Cádiz a descubrirlo y ahora formo parte de su historia. Para ti, para Cádiz y para el mundo os dejo esta copla. Os dejo un universo entero llamado Cai...», le dedicó Alejandro a India.

Aparecieron con mucha discrepción Morera y Mení para dedicar un espacio a las mujeres; a las damas de Cádiz. Sonaba una guitarra flamenca y una letra que generó millones de aplausos en la ciudad . «Cádiz es niña y mujer, pero también es señora que en su lento caminar lleva más de tres mil años sin parar de seducir, sin parar de jugar. Una señora de ojos brillosos y brazos vencidos que se sienta en la casapuerta a ver el pasacalles de los años vividos».

Un Carnaval que sin duda está marcado por el feminismo y por la notable aparición de mujeres. Entró la comparsa ' La predicadora ' para reivindicar que Cádiz es mujer.

Adela del Moral , conocida como pionera de la aparición de las mujures en los coros, también recibió el homenaje de la pregonera. «A veces Cádiz es niña que juega, otras es mujer y madre y otras señora y abuela, Cádiz es de tantas maneras que no se sabe qué es. Cádiz puede ser lo que quiera, pero siempre será mujer», narró India esas palabras tan bonitas que Adela dedicó a las mujeres.

El poniente propio de primavera de esta ciudad tampoco quiso perderse el pregón de la cantante cordobesa. Las ganas de Carnaval no mermaban y el pregón bien hilvanado seguía su curso. Aparecieron 'Las Marujas': Selu, Jose Mari y Chipi para continuar salpimentando el pregón.

Entró el capitán del Cádiz, Jose Mari, porque en este descubrimiento hacia el gaditanismo, no puede faltar ser del Cádiz.

Y este viaje llega a su fin. La pregonera, de forma natural y sin forzar, lució un pregón a la altura del Carnaval de Cádiz. Emocionada, se despidió de la ciudad regalando una de sus canciones. Porque el 90 minutos no puede durar el amor...

En su alegato final quiso compartir un credo que junto a la comparsa 'Los renaciados' da el broche (de oro) a esta bienvenida del Carnaval: «Y creo en la vida eterna de los carnavales y creo en la vida eterna de los carnavales».