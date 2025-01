COAC 2025: Así ha sido la novena sesión de preliminares del Concurso del Carnaval de Cádiz

Hoy, viernes 31 de enero, se disputa la novena sesión de preliminares del COAC 2025. Seis agrupaciones suben a las tablas del Gran Teatro Falla a partir de las 20:00 horas para ofrecer sus distintos repertorios e intentar convencer al jurado y conseguir acceder a la ronda de cuartos. Sigue todas las actuaciones, noticias y última hora de todo lo que ocurra a través del directo de LA VOZ de Cádiz.

Cuarteto: ONG (Organización No Gaditana) Cuartetos sin fronteras

El coro de Charo Quintero vuelve cada año con el objetivo de superarse. La autora arrancó en la modalidad hace ya 16 años, introduciendo a muchas féminas en la agrupación, y mantiene el estilo si bien no ha tenido muchas alegrías en el Concurso. La letra es de Antonio Segura y la música de Manuel González y de Fran Quintana (autor de 'Los wonderful').

Desde Granada llega 'El gran comandante'. La comparsa de Juanmi Armuña cuenta este año con la música de Nene Cheza (autor también de 'Payaso') y de Luis Mari Fernández. Sus últimas agrupaciones en el Falla han sido 'El último imperio', 'los indispensables' y 'El alcalde'. No pudo pasar el corte de preliminares el año anterior

'ONG (Organización No Gaditana) Cuartetos Sin Fronteras' viene de Álcazar de San Juan en Ciudad Real. Serán el segundo cuarteto que participe en este COAC