'La valla' de Marta Ortiz no se muerde la lengua contra Pepe Fierro y canta un cuplé demoledor: «La cantera es rentable»

'La valla' es la comparsa de Marta Ortiz que se ha presentado este viernes en el COAC 2025 tras no pisar las tablas del Falla el año pasado. La autora tomó la decisión de cambiar el teatro por la calle y, después de esa ausencia en 2024, tocaba firmar este mes uno de los regresos del certamen de coplas que arrancó el jueves 23.

En la retina de todos, la final alcanzada en 2022 en su debut. La agrupación hizo historia con una comparsa que dio mucho que hablar por su lucha contra la sociedad heteropatriarcal: 'We can do... Carnaval!'. El primer premio fue a parar a manos de 'Los sumisos' de Antonio Martínez Ares. Y 'We can do... Carnaval!' acabó en el último puesto tras 'Después de Cádiz, ni hablar' (segundo premio ) y 'Los renacidos' (tercer premio).

Páginas pasadas, la de la final de 2022 y el 2024 en las calles de Cádiz con 'Las adolfas, una comparsa feminazi de toda de la vida', tocaba cantarse al presente.

Y en el presente se encuentra, llegando desde el pasado, el tema de la inmigración y una valla vergonzosa que obliga a señalar a una «Europa fascista y criminal».

El primer pasodoble es de presentación. Sacan el tema de su año en la calle y del cariño recibido, no dejando pasar la ocasión para recalcar su «copla feminista que vuelve al Falla y lo hace por febrero». El segundo es en defensa del pueblo palestino.

Mas ruido hizo el primero de los cuplés, dedicado a la polémica que ha habido en este COAC con la cantera y que tiene a Pepe Fierro en el centro de la diana. El presidente de la Asociación de la Cantera se vio obligado a dimitir tras la denuncia de impagos por parte de algunas agrupaciones.

Marta Ortiz no se ha mordido la lengua y tras dejar caer que se está pensando en sacar una comparsa We can do de niñas, acaba soltando en boca de su grupo que por lo visto con Pepe Fierro «la cantera sale rentable».