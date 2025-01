Quién canta hoy viernes 31 de enero en el COAC 2025: orden de actuación de la novena sesión de preliminares en el Teatro Falla de Cádiz

¿Quién canta este viernes 31 de enero? Pues salta a escena una de las chirigotas con mayor número de seguidores de todo el Carnaval de Cádiz. Y es de Sevilla. O de la Rinconada, provincia de. La agrupación de Antonio Álvarez 'Bizcocho' representa la gran atracción de la sesión. Es la guinda de una noche que vivirá el regreso de la comparsa de Marta Ortiz, finalista en 2022 con 'We can do... it' y de Borja Romero. Además, cuarteto de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), comparsa de Granada de Armuña y el coro de Charo Quintero.

20:10: 'El grimorio': El coro de Charo Quintero vuelve cada año con el objetivo de superarse. La autora arrancó en la modalidad hace ya 16 años, introduciendo a muchas féminas en la agrupación, y mantiene el estilo si bien no ha tenido muchas alegrías en el Concurso. La letra es de Antonio Segura y la música de Manuel González y de Fran Quintana (autor de 'Los wonderful').

20:45: 'El gran comandante': La comparsa granadina de Juanmi Armuña cuenta este año con la música de Nene Cheza (autor también de 'Payaso') y de Luis Mari Fernández. Sus últimas agrupaciones en el Falla han sido 'El último imperio', 'los indispensables' y 'El alcalde'. No pudo pasar el corte de preliminares el año anterior

21:20: 'La valla': La comparsa feminista de Marta Ortiz, una lucha contra la sociedad heteropatriarcal, sorprendía con su pase a la final en 2024, el año del debut de la autora. Un hecho que sólo han conseguido autores grandes de la fiesta como Martínez Ares, Pedro Romero y Antonio Martín. Al año siguiente se quedaron en cuartos con 'Las musas' y el pasado año no participó en el COAC pero sí en la calle con 'Las adolfas, una comparsa feminazi de toda de la vida'. No deja indiferente

21:55: 'ONG (Organización No Gaditana) Cuartetos Sin Fronteras': Cuarteto que llega desde Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Pone la nota exótica junto a la comparsa de Puertollano, y es que no vienen muchas agrupaciones desde La Mancha. Miguel Antonio Maldonado Felipe es el autor.

22:30: 'Los hermanos del buen fin': Antonio Álvarez 'Bizcocho' comenzó su periplo chirigotero en el Falla en 2009 con 'Un mal día lo tiene cualquiera'. Siempre hacía pasar un ratito agradable a los aficionados, buscando el pase a cuartos, hasta el pelotazo de 'No te vayas todavía'. La chirigota de Manué fue la gran sorpresa del COAC y elevó a su autor entre los destacados de la fiesta, por entonces de la mano de Manolín Santander en la música. Se ha consolidado y ya todos están pendientes de sus actuaciones, muy seguidas en toda Andalucía. 'Los mi alma' pasaron a la final y la rozó 'La última y nos vamos'. El Bizcocho es una garantía de calidad y humor genuino en el Falla.

23:15: 'Las carmelas': Comparsa en solitario de Borja Romero, uno de los integrantes del conocido cuarteto de los Niños, primer premio en varias ocasiones con la autoría de su hermano Iván. Borja regresa tras su ausencia del pasado año, participando en 2023 con 'La ¡oh! diosa del Carnaval'.

y así termina la sesión.