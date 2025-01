La valla: las 'We Can Do' de Marta Ortiz regresan y ya tiembla más de uno

We Can Do Carnaval.

La valla. Es la comparsa de Marta Ortiz Deusto para este COAC 2025, el Concurso del Falla. No hay que irse muy lejos para recordar de donde vienen. En 2022, el año pandémico, el del certamen en verano, el de la vuelta de las coplas, revolucionaron esta competición con su presencia sobre las tablas.

'We Can Do... Carnaval'. ¿Quién se puede olvidar? En su primer año como grupo, con la autora debutante, plenamente femenina (nada de mixta), lograba hacer temblar los cimientos del Falla con su contundente mensaje feminista y críticas a políticos (Kichi) y compañeros (unos pocos), señalando, con nombre y apellidos. Cada vez que asomaban por las tablas, el jaleo estaba asegurado, pues la comparsa no venía de trámite sino a denunciar situaciones huyendo de lo políticamente correcto.

Contra todo pronóstico, alcanzó la final. Probablemente no contaba con la calidad interpretativa ni musical para hacerlo, pero el jurado primó el mensaje de una comparsa coherente y muy bien escrita. Ellas decidieron no callarse nada y hasta el final estuvieron poniendo el Concurso patas arriba.

No cuajó de igual forma 'Las musas' el año siguiente, y no porque fuera peor, sino porque en esta ocasión el jurado no compró la propuesta y hasta se quedó fuera de semifinales. Aún así, el grupo ya se ha labrado un buen puñado de seguidores, casi todas féminas, y va muy bien respaldado en el Concurso, en las redes y en las calles donde ofrecen su repertorio.

Se pudo comprobar de primera mano el pasado Carnaval. No participaron en el Concurso, pero hicieron igual ruido en las esquinas y sus vídeos corrieron como la pólvora en Twitter, Facebook e Instagram. 'Las adolfas, una comparsita feminazi de toda la vida', con alusión directa a las agrupaciones de Cheza en el nombre, se viralizaron y se escucharon más que la gran mayoría que acudió al COAC 2025.

Ahora son 'La valla'. Una incógnita. Pero las personas cercanas aseguran que vienen dando guerra. Es lo que se espera. Es su sello de identidad, la marca de la casa.