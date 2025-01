El 'Bizcocho': «Que gane una chirigota de Sevilla en el Falla ni es descabellado ni sería una hecatombe»

La espera ha terminado. Este viernes 31 de enero, la chirigota 'Los Hermanos del Buen Fin', conocida un año más como la chirigota del 'Bizcocho' se subirá al escenario del Gran Teatro Falla para participar en la octava sesión de Preliminares del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2025.

Atrás queda ya una agrupación que dio mucho que hablar durante el pasado año y que en el concurso del Falla se quedó en semifinales: 'La última y nos vamos'. En la retina de todos, una última cuarteta, 'Y si voy a morir...', que o bien se ha cantado muchas veces o se ha oído muchas veces. Y es que no pasó precisamente desapercibida.

Pero toca pasar página, cambiar de nombre y de tipo... y la nueva apuesta se presenta con espacio de sobra para el juego y el doble sentido. El tiempo dirá, desde esta misma noche, si la chirigota está llamada a ser de las punteras de este año y vuelve a una final, o si, como el año pasado, que se quedó en semifinales, se tiene que conformar con el pequeño gran regalo de ofrecer la cuarteta más famosa del certamen.

Antonio Álvarez, el 'Bizcocho', atendía a este periódico horas antes del estreno. Se le pregunta por el objetivo, por el nivel de chirigotas este año, por las ganas de volver a una final... y por las posibilidades de que una chirigota de Sevilla acabe firmando el primer premio en el Falla más pronto que tarde.

Objetivo: «Nuestro objetivo, más allá del concurso, es siempre el de conectar con el público. Conectar y que haya ese disfrute mutuo del aficionado con las chirigotas. Eso es lo primordial, porque después el concurso, pues ya digo, es más subjetivo. Y si tenemos que hablar de concurso, pues yo creo que, estando entre el pelotón de cabeza de las más queridas y las que más gustan, ya para nosotros está cumplido el objetivo. Ahora dentro de eso te pueden bailar los puestos, tres arriba, tres abajo. Y yo creo que eso tampoco es tan relevante siempre y cuando estés ahí con las que más les gustan a la gente. Al final se trata de eso, de conexión. El objetivo es conectar».

Nivel de chirigotas en este COAC 2025: «Los grupos emergentes siguen ahí apostando por sus estilos, siguen haciendo cosas buenas. Los que están consagrados no fallan y encima de todo hay regresos de la gente que se esperaba. Así que un pedazo de años de chirigota. Lo inteligente es disfrutar de todas y no dejarte tampoco nada atrás por cuestiones de competición. Pero por encima está, creo yo, el nivel que hay de chirigota y de diversión que va a haber por las calles. Hay mucha gente que estaba esperando risas y chirigotas en el Falla. Así que, aparte de la competición, es un año en el que que estamos de enhorabuena los chirigoteros».

Entrar en la final: «Entrar en la final es muy difícil, porque hay mucha gente haciendo muy bien las cosas y entonces estamos todos en una misma pelea... Está también que como son estilos distintos, tampoco son tan comparables. Entonces yo creo que la final no es algo que se te va a tener en la cabeza, que las finales llegan, no se buscan, creo yo».

¿El primer premio para una chirigota de Sevilla más pronto que tarde?: « Cosas más raras han pasado. No sé, yo creo que... ¿Por qué no? Que cuando una chirigota de Sevilla, por calidad, por compromiso con Cádiz, por trayectoria, se lo merezca, yo creo que sí, que es posible. No sé cuándo, pero yo no veo que el hecho de que gane una chirigota de Sevilla en Sevilla sea algo descabellado ni que fuese una hecatombe. Yo creo que sí, porque bueno, también hay grupos y grupos, pero hay gente que quiere mucho a Cádiz y que lo siente mucho y que no sería un pecado de premiarlo alguna vez, pero que no creo que sea tampoco eso. Yo no lo veo como una polémica. Es que es muy difícil ganar en el Falla. No es que es muy difícil ganar hasta para los de dentro. Así que nada, como lo de las finales, no se busca. Eso, si llega, llega y si no, a disfrutar del camino, que está siendo muy bonito».

Lo dicho, atrás queda ya 'La última y nos vamos'. Y más atrás, el estreno del autor en el Falla, en 2009, con 'Un mal día lo tiene cualquiera'. Entre una y otra, varias chirigotas que han dejado huella. La más recordada, por ese tercer premio que se metieron en el bolsillo, 'No te vayas todavía', en 2017 y con Manuel como gran protagonista.

La agrupación va en claro ascenso desde que quedara atrás la pandemia y desde entonces han quedado para el recuerdo, además de 'La última y nos vamos' (2024), 'Los mi alma' (2023) y 'Gente con chispa' (2022).

«Tras meses de trabajo e ilusión, estamos preparados para compartir con vosotros esta nueva aventura carnavalera, cargada de humor, crítica y ese toque especial que caracteriza nuestras letras y música. Este proyecto ha nacido del cariño y la dedicación, y estamos deseando mostraros lo que hemos preparado para esta edición«, destaca la agrupación en su página web en estas últimas horas.

Y se añade: «Recordamos que, en años anteriores, nuestra chirigota ha sido bien recibida tanto por el público como por el jurado, lo que nos impulsa a seguir mejorando y aportando frescura a cada nueva propuesta«.