Los mi alma: Este fantasma no es una aparición

COAC 2023 Los mi alma Autor: Antonio Álvarez Cordero

Ellos son los que le apagaron al jurado el micro cuando estaban dando el fallo de preliminar. Bizcocho vuelve con la pamplina enfilando al teatro. Cambios en una presentación que vuelve a funcionar y que el coliseo tararea en su final.

Llegaron los pasodobles y Bizcocho camina sereno en tierra de nadie en este Concurso. Se mueve como fantasma en alcoba en esta parcela del repertorio. El humor en el pasodoble para decir cosas es un terreno abandonado, salvo honrosas excepciones, en este certamen y este autor lo usa como ninguno.

Primera letra a Qatar. Humor negro e ironía para criticar al sistema qatarí y a la organización de la copa del mundo en ese país. Allí, «trabajan pa matarse. Es constumbre de oriente explotarse», decían. Al final, toque al aficionado español que fue a ver a la selección. «Todo por mi selección, para ver jugar al fútbol a Morata». El remate, tan tonto como inesperado. Esa es la clave de este autor, que parece que se ve venir, pero la jugada siempre acaba en otro sitio. El segundo a Shakira. «Cualquiera diría que no habéis quedado de amigo. Ahora te apunta al tinder y to los finde te parte el...». Este fue más gamberro, sin el mensaje del primero pero con las mismas pamplinas . «Te digo de corazón con mucho cariño, que a mi me encantan los niños». Ahí queda eso, Shakira.

A las obras de arte el primer cuplé. El Kichi está muy tranquilo que en el museo del Carnaval no va a pasar nada. Simpático. El segundo a Froilán. «Este siempre que sale nunca defrauda. En eso no se parece al abuelo», cantaban durante el desarrollo. La tanda no desinfla pero tampoco los eleva.

La fase de cuartos es la primera vara de medir de este Concurso; confirmación o aparición fantasmagórica. En este caso se dieron ambas. La chirigota mantuvo nivel en las letras de pasodoble, no destacó en los cuplés y vuelve a elevarse en un popurrí al que le siguen sacando partido.