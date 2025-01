Una nueva hazaña que no está nada clara

A falta de ocho encuentros para el final de la competición sigue el Cádiz CF en la zona de descenso a Segunda. Sin embargo, de los tres equipos inmersos en el pozo es el conjunto gaditano el único que tiene posibilidades reales de continuar un año más en la máxima categoría del balompié nacional.

Experto en grandes hazañas, el Cádiz CF espera volver a firmar otra gesta inolvidable. En esta ocasión sería antológica debido a la dificultad que encierra. Pero aquí viene la pregunta: ¿es posible esta gesta?

LA VOZ y CANAL AMARILLO se han puesto en contacto con varios peñistas del Cádiz CF y aquí van sus respuestas. Los hay que confían mucho en la reacción, pero también hay quien cree que esta vez no será posible, aunque les encantaría equivocarse.

Las cuestiones a resolver son las siguientes:

1. ¿Ve al Cádiz CF con posibilidades de permanencia en Primera?

2. ¿Qué equipo descenderá a Segunda junto a Granada y Almería en caso de permanencia del Cádiz CF en Primera?

3. ¿Qué argumentos tiene el Cádiz CF para seguir en la máxima categoría del balompié nacional?

4. ¿Por qué está el Cádiz CF en los puestos de descenso a Segunda?

Miguel Ángel Cebrián. Peña Cadista El Camaleón (Rota)

1. Por supuesto que sí, aunque sea más difícil que otros años. No es imposible porque el Cádiz CF ya ha demostrado que es capaz de levantarse en los momentos más adversos.

Hay motivos para creer y veo al equipo con sensaciones positivas para afrontar la recta final de LaLiga. La clave estará en partidos ante rivales directos como Mallorca o Sevilla FC. Con cuatro victorias se salvaría, aunque es complicado porque sólo se han ganado cuatro partidos de 30, pero en el fútbol se ha demostrado que todo es posible y eso también se puede aplicar al Cádiz CF.

2. En la peña hablamos de esa Liga particular del Cádiz CF. Del Deportivo Alavés hacia abajo todos están implicados y en las últimas ocho jornadas se establece una barrera psicológica en función de cómo llegas. El Cádiz CF llega en una dinámica más o menos positiva, al tiempo que Rayo Vallecano y Deportivo Alavés no están ahora finos y se acercan peligrosamente en la zona baja de la clasificación, aunque los vitorianos tienen una buena renta. Asimismo, el Celta también juega en el alambre. No debería meterse el Sevilla FC en problemas porque tiene una buena plantilla, pero todo puede pasar.

Me decanto por Rayo Vallecano o Celta como equipo que acompañe a Segunda a Granada y Almería.

3. Creo en la permanencia porque Pellegrino ha podido encontrar algo de motivación en los jugadores, haciéndoles ver que lo pueden conseguir. Todos sabíamos (o creíamos) al principio de la temporada que había una buena plantilla, aunque no había dado sus frutos. A esto se une la aportación de Juanmi y veo jugadores como Iza o Rubén Alcaraz que han tomado la iniciativa en estos momentos.

4. Si se da el descenso se debe a varios factores. Para empezar, la losa de 23 partidos sin ganar han sido muchos y en condiciones normales ya estaría descendido el Cádiz CF. También ha faltado gol, bien porque los delanteros no han marcado, bien porque el tipo de juego no les ha beneficiado a la hora de crear ocasiones. Son sólo 21 goles en 30 encuentros. Y falta contundencia en los partidos para sentenciarlos cuando se va ganando. Pasó ante el Granada y no era la primera vez que sucedía.

Peña Cadista El Camaleón (Rota). FPC

Nacho Abreu. Peña Cadista Cuatro Gatos (Cádiz)

1. No me puedo engañar. No lo veo. No creo que sea factible, aunque es posible. No atisbo esperanza en la permanencia. Apoyaré, pero no tengo una visión positiva, aunque ojalá un me den zas en toda la boca.

El equipo sigue pecando de las mismas cosas y tiene los mismos defectos. Para mí fue muy decepcionante lo que sucedió en San Sebastián, sobre todo ese primer gol debido a la falta de atención. Eso no puede suceder si quieres permanecer en Primera.

2. Son muchas oportunidades desaprovechadas, son seis meses sin ganar. Pese a ello veo al Rayo como rival más cercano y eso que se desaprovecharon dos buenas ocasiones ante Celta y Rayo.

Sólo Celta y Rayo podrían caer en el pozo porque al resto los descarto.

3. La permanencia es más barata entre comillas porque creo que van a ser necesarios 38 puntos. De esta manera al Cádiz CF le faltarían 13 puntos y ganar más de cuatro partidos.

La distancia es sideral, pero hicimos cosas más difíciles en el pasado. Ahora tenemos diez puntos menos que la temporada pasada y estamos vivos porque el nivel ha bajado de puntuación. En condiciones normales el Cádiz CF estaría muerto y sin opciones de permanencia en Primera desde hace meses.

4. Muchas cosas han faltado. Muchísimos jugadores que no dieron lo mínimo y es por ello por lo que no se salvan más de tres o cuatro jugadores con un nivel aceptable durante todo el año por una circunstancia o por otra. El equipo se ha caído y es el mismo o parecido al del año pasado, así que se le exige el mismo rendimiento. Así es imposible.

Peña Cadista Cuartro Gatos. FPC

Tomás González. Sector Búlgaro (Medina Sidonia)

1.Hasta que no caiga matemáticamente se puede salvar. Se han visto ahora un par de partidos muy buenos y hay más gol. Tenemos esperanza al ver un equipo más hecho y más fuerte. En casa, además, está rindiendo en las últimas jornadas y eso es importante para afrontar la recta final de la temporada.

2. El Rayo Vallecano porque el Sevilla FC (y eso que hay un duelo directo ante el Cádiz CF) siempre se salva. Además el Celta suele estar bien al final.

También incluiría al Mallorca, con el que el Cádiz CF tiene próximamente un duelo directo.

3. El equipo está jugando mucho mejor en estas últimas jornadas. Además está marcando y mantiene la portería a cero. Si repite la actuación del día del Atlético tiene más posibilidades de éxito, aunque el calendario muy complicado con encuentros ante Barça, Girona y Real Madrid.

4. El Cádiz CF no ha estado bien en gran parte de la temporada. Ha estado sin fútbol, sin gol y sin defensa, y todo eso crea muchas dudas.

Peña Cadista Sector Búlgaro. FPC

Fernando Bastos. E Checa Di Oé (República Checa)

1. Lo veo súper difícil. Al ganar al Atlético sí lo veía posible, pero Celta y Rayo ganaron una semana después y aprovecharon la derrota del Cádiz CF ante la Real Sociedad, y otra vez muy complicado. No dependemos de nosotros. Hemos mejorado, pero falta algo más. Al 95% creo que no habrá permanencia. Espero equivocarme.

2. Celta o Rayo están más cerca, aunque hasta el Alavés, que está a siete puntos, todos se juegan la salvación.

3. Hay jugadores que han aparecido en los últimos encuentros (Robert Navarro, Kouamé) que no eran fijos para Sergio González. Ellos han demostrado que tienen calidad y marcan diferencias, pero es una pena la lesión de Kouamé y eso es un punto en contra.

4. No soy partidario de echar al entrenador a la primera de cambio, sobre todo con la permanencia como objetivo, pero después de caer Getafe (había un parón y se recibía al Real Madrid), era el momento para realizar el cambio de entrenador. No se hizo, se esperó y creo que ha sido demasiado tarde.

Peña Cadista E Checa Di Oé. FPC

Javier López. Toruño Amarillo (El Puerto de Santa María)

1. Opciones tiene y matemáticamente sí es posible, aunque el Cádiz CF juega frente a los tres primeros clasificados. Los socios de nuestra peña en los últimos dos meses han notado el cambio de dinámica al no recibir goles en contra y al ver que los jugadores luchan más. Frente a Celta y Rayo ya lo vimos, y las victorias ante Atlético y Granada lo corroboraron. Dejando al margen el despiste del Reale Arena, la sensación es mejor y eso es fundamental.

2. Es difícil. Desde el Deportivo Alavés hasta el Celta hay cinco equipos más contando Mallorca, Sevilla FC y Rayo Vallecano. De esos cinco, el Rayo Vallecano sería el elegido, aunque ganó al Real Betis, porque su tendencia es negativa en este tramo de la temporada.

3. Se percibe una mejoría arriba con la llegada de Juanmi, Pellegrino ha sabido dar con la tecla con Robert Navarro al otorgarle más libertad y protagonismo en el último pase, el estado de forma de Víctor Chust es clave, el equipo no recibe goles... Son muchos puntos ilusionantes.

4. Es causa de muchísimos factores. Desde una mala planificación deportiva al confeccionar la plantilla en verano a no reforzarse bien en invierno al no llegar mediocentro defensivo puro (Samassékou no lo es) y esperar perfiles más contrastados en LaLiga...

Las lesiones las tienen todos los equipos, pero la preparación física no era la mejor. Ahora con Gabriel Macaya se les nota más finos.

Peña Cadista Toruño Amarillo. FPC

Pepe Crespo. Peña Cadista de Puerto Real

1. Difícil está pero para todo el mundo. El equipo ha llegado al final de la temporada mejor de lo que esperaba y mejor que en parte de la segunda vuelta. Hay esperanza en poder hacer algo.

2. Tengo dos candidatos: Rayo Vallecano y Celta. A los demás no los veo.

3. La actitud y el juego. Veo a los jugadores mucho más frescos y con confianza. Están pasando un buen momento físico y rindiendo 90 minutos como no hacían antes, sin bajar los brazos y más asentados en el campo. Se nota una mejoría en la parte mental y en la física.

4. Es obvio que no tenemos el nivel de otras plantillas. Hasta el Rayo se llevó jugadores nuestros de los buenos. Al principio faltaron fichajes buenos como Juanmi y se ha notado la mejoría con un hombre referente. En Primera no vale solo con la voluntad, pues hacen falta muchas más cosas.

Peña Cadista de Puerto Real. FPC

El cronómetro ya está en marcha. Ocho asaltos quedan para el final de la temporada.