Getafe - Cádiz (Previa): Que el parón no pase factura

Estaba el Cádiz CF en su mejor momento de la temporada cuando llegó el parón. El equipo de Álvaro Cervera al fin había retomado la buena senda. Lo hizo empatando en la siempre difícil Villarreal (3-3, aunque la igualada tuviera cierto sabor a derrota al perder dos puntos en el epílogo), rescatando un punto ante el Mallorca (1-1) y confirmando esa mejoría en un escenario inigualable como es La Catedral (0-1). Así quedaba claro que los brotes verdes que se dejaron notar en la segunda parte ante el Alavés, pese a la derrota, eran reales. Había motivos para la esperanza.

Ahora toca regresar al césped con casi toda la artillería y el Cádiz CF espera que esa mejoría no se quede en un simple atisbo de reacción. Y es que la visita de este domingo al Coliseum (14.00 horas) es importante porque al otro lado estará el Getafe, uno de esos equipos que ocupan una zona de descenso de la que logró salir el equipo gaditano tras sus últimos y positivos resultados. De hecho son seis los puntos que separan al Cádiz CF del actual colista de Primera.

Allí, en un feudo en el que el Cádiz CF consiguió la temporada pasada medio billete para la permanencia en la máxima categoría (0-1), Álvaro Cervera sabe que tendrá que hacer frente de nuevo al 'Virus FIFA', ese que siempre ataca durante los parones internacionales. Y esta vez le tocó al internacional Jens Jonsson, quien parecía venir sin grandes problemas pero que quedó sin viajar a última hora. Baja sensible la del danés, ya que estaba recuperando su mejor versión en las últimas jornadas.

Jens Jonsson no estará en Getafe; 'Choco' Lozano sí. EFE

Otro que no estará será Milutin Osmajic. El delantero había tenido contacto directo con un positivo por Covid-19 en la selección de Montenegro, tal y como ya avisó Álvaro Cervera en la rueda de prensa previa ante el Getafe. Su ausencia, eso sí, no es tan relevante como la de Jens Jonsson.

Los dos se unen a los lesionados habituales en los últimos tiempos: Garrido (sin ficha), José Mari y Martín Calderón. Todos ellos jugadores del centro del campo.

Con la gran duda en punta

Todo lo demás está en orden y así se ha ido el Cádiz CF al sur de Madrid con 24 jugadores, entre ellos canteranos ya habituales como Bastida y Chapela. También un guardameta diferente del filial como es Víctor Aznar, ya que Nando Almodóvar se queda esta vez en El Rosal, mientras que Juan Flere pasa al olvido con el problema de su contrato como telón de fondo.

A priori se espera que el entrenador del Cádiz CF ponga en liza un once más o menos reconocible sobre el césped con Conan Ledesma bajo palos; Iza, Cala (quien vuelve a Getafe), Haroyan y 'Pacha' Espino en la línea defensiva; Fali y Álex en la sala de máquinas; Salvi y Perea por las bandas; y Sobrino y Negredo arriba. Y es que aunque no es habitual ver al delantero vallecano de inicio en las semanas más recientes, conviene no olvidar que 'Choco' Lozano llega algo tocado de Honduras y Andone no suele entrar demasiado en los planes del míster, aunque esta vez sí ha sido convocado el rumano.

#LaLigaSantander | Lista de convocados para el #GetafeCádiz — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) November 20, 2021

Quique da otro aire al Getafe

Algo ha mejorado el Getafe desde la llegada a su banquillo de Quique Sánchez Flores, sustituto en el área técnica de Míchel. El que fuese compañero de Álvaro Cervera (al que halaga) en el Valencia podrá volver a contar con el delantero Sandro, que ya está disponible.

También vuelve el internacional uruguayo Damián Suárez tras cumplir sanción, al tiempo que Vitolo continúa disponible tras tener algunos minutos recientemente y José Juan Macías está apto.

En el capítulo de bajas en las filas azulonas se encuentran Jakub Jankto, quien se recupera de un esguince de tobillo, y Nemanja Maksimovic, seria duda. El centrocampista serbio es el futbolista al que le ha pasado el 'Virus FIFA' en esta ocasión en el Getafe, ya que cuenta con una fractura en uno de sus dedos de la mano.

El Cádiz CF, mientras, espera impedir la reacción de un rival directo en la lucha por la salvación. Para ello espera que el Coliseum sea el gran feudo que conquistó el pasado ejercicio y no la tumba en la que regresó a Segunda hace ya más de 15 años.

El Cádiz CF ganó la temporada pasada al Getafe en el Coliseum (0-1). EFE Getafe - Cádiz (Previa) Getafe: David Soria; Damián Suárez, Cuenca, Djené, Mitrovic, Olivera; Florentino, Arambarri, Aleñá; Mata o Sandro y Enes Unal. Cádiz CF: Conan Ledesma; Iza, Cala, Haroyan, 'Pacha' Espino; Fali, Álex, Salvi, Perea; Sobrino y Negredo. Hora: 14.00 (Movistar +). Árbitros: De Burgos Bengoetxea, del comité vasco, como árbitro principal; González González, del comité castellano-leonés, a los mandos del VAR. Estadio: Coliseum.