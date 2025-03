Fallece Antonio Navarrete, delegado del Cádiz CF

El cadismo está de luto por el triste fallecimiento de Antonio Navarrete a los 72 años de edad, un hombre que lo dio todo por el Cádiz CF y una de esas personas queridas y que se hacen querer en el vestuario y en la afición amarilla.

Delegado del primer equipo cadista durante más de 20 años, Antonio era puro Cádiz, como se suele decir y reconocer para alguién que ha vivido tanto por su equipo y para su ciudad. Vivió descensos, ascensos y la gloria de volver a ver a su Cádiz en Primera División.

En 2019 recibió el premio como mejor delegado de LaLiga SmartBank y ha permanecido trabajando para el club de su vida. De aque premio hablaba en El Desmarque: "Yo trato de ser una buena persona, una persona normal. Si cumples con la gente, eres honrado y no engañas a nadie, triunfarás. Si se le puede hacer cualquier favor a una persona, hay que hacerlo. A mí me tienen para ayudar y si me comprometo, lo cumplo, pero con la verdad siempre por delante".

Hoy es un día triste para nosotros. Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro eterno delegado de campo Antonio Navarrete.



Descansa en paz, Antonio, nunca te olvidaremos. pic.twitter.com/h9GfKzs2Hu — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) December 28, 2021

Navarrete no pudo desplazarse al partido de Copa del Rey que el Cádiz disputó hace semanas en Murcia ante el Villa de Fortuna a consecuencia de un ictus. A pesar de una leve mejoría, finalmente no ha podido abandonar el hospital donde ha fallecido la pasada madrugada. Su sepelio será este miércoles en el tanatorio ubicado en la Glorieta de la Zona Franca . Descanse en paz.