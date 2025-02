¿Cuál es la solución para la situación del Cádiz CF?

La situación clasificatoria del Cádiz CF preocupa. No solo en el club que dirige Manuel Vizcaíno hay inquietud por la trayectoria del equipo de Álvaro Cervera. También entrenadores, aficionados y periodistas, todos ellos cadistas de corazón, analizan la posición de la escuadra amarilla, así como las diferentes opciones que tiene para sacar adelante esta crisis de resultados que le ha llevado a ocupar una de las plazas de descenso cuando se aproxima el ecuador del campeonato liguero.

Por ello, CANAL AMARILLO ha querido pulsar la opinión de distintos aficionados, entrenadores y periodistas sobre el futuro de este Cádiz CF en Primera. ¿Puede Álvaro Cervera solventar esta situación? ¿Por qué esta el Cádiz CF pasando este momento? Son las preguntas planteadas a los participantes en esta encuesta.

Antonio Cama: «Hay que tener en cuenta todo lo que Cervera le ha dado al Cádiz CF»

Antonio Cama. LA VOZ

Conocedor de los entresijos del Cádiz CF, pues ha sido entrenador de la cantera muchas temporadas y actualmente analista en diferentes medios de comunicación, Antonio Cama muestra una visión esperanzadora de una situación que, no obstante, sigue siendo muy delicada para los amarillos. El técnico ve en el escaso rendimiento de los fichajes uno de los grandes problemas para explicar el porqué de un equipo que ha bajado mucho en su rendimiento esta temporada.

¿Puede Álvaro Cervera solventar esta situación?

«Lo primero es tener en cuenta la gran trayectoria de Álvaro Cervera en el Cádiz CF. Aun así la dinámica ahora mismo no es nueva y los jugadores no han vivido una situación así. En el fútbol solo mandan los resultados, eso lo sabemos, pero lo primeros interesados en revertir la situación son los futbolistas y el entrenador. Estoy seguro que algunos habrán sacado adelante situaciones mucho peores y otros no», explica Cama, que añade: «Álvaro Cervera le ha dado muchísimo a este club y eso se debe tener en cuenta siempre».

¿Por qué está el Cádiz CF pasando este momento?

Respecto a lo que le está pasando al equipo en las últimas jornadas, el entrenador explica que «son etapas en el fútbol». Para Cama el problema está en los fichajes. «El Cádiz CF dejó el listón muy alto la pasada temporada y esta temporada los resultados no están siendo los mismos. A estas alturas la temporada pasada teníamos muchos más puntos y el equipo transmitía una sensaciones que ahora no ofrece. Los jugadores que han venido no han dado todo lo que se esperaba y esa puede ser una de las consecuencias de los males del equipo. Ahora mismo hay que firmar en el mercado con mucho más acierto porque los que han llegado no han dado ningún tipo de resultado. Si tu vienes a un equipo a reforzarlo y no juegas, al final el conjunto sale muy perjudicado».

Nacho Abreu: «Ni un solo fichaje es titular»

Nacho Abreu. LA VOZ

Nacho Abreu es uno de los aficionados más activos en el entorno cadista. Miembro de la Peña Cadista 4 Gatos, el seguidor reconoce que todo depende de las fuerzas con las que Álvaro Cevera esté ahora mismo para revertir una situación en la que los fichajes también tienen gran parte de responsabilidad.

¿Puede Álvaro Cervera solventar esta situación?

«La clave de la solución está en Cervera para bien y mal. El entrenador es una persona peculiar y habría que ver si él mentalmente está dispuesto y preparado para sacar esto adelante. Han existido algunas lagunas de cómo afrontar algunos partidos y estamos en una situación que esto no avanza. Si el entrenador es capaz de volver a convencer a los jugadores estoy seguro que será capaz de solventar la situación, pero habrá que ver cómo se encuentra él y si ha tocado techo o está saturado mentalmente».

¿Por qué está el Cádiz CF pasando este momento?

«Cuando algo no funciona es un compendio de factores y todo empieza en que no se ha acertado con los fichajes y no han dado el rendimiento que se esperaba de ellos y, lógicamente, el equipo lo nota. Luego hay situaciones particulares como la lesión de José Mari, problemas internos y jugadores que deportivamente no están. Ni un solo fichaje es titular indiscutible. Se ha criticado mucho a Óscar Arias pero dejó jugadores titulares y ahora no hay ninguno. También creo que Álvaro Cervera no está en su mejor momento, no vemos ese entrenador enfadado y puede ser porque él ve que el equipo no va. También hay que decir que la afición no está a la altura de un equipo de Primera. Me ha decepcionado un poco la gente, yo me incluyo, pero no estamos sumando todos. Tenemos que dar todo lo que tenemos y remar juntos».

Manolo Rueda: «El Cádiz CF necesita cuatro fichajes buenos y con carisma»

Manolo Rueda.

Manolo Rueda es uno de esos buenos entrenadores que ha dado Cádiz y que además ha tenido la oportunidad de demostrarlo en muchos equipos de la provincia y también en el propio equipo amarillo en sus categorías inferiores. El técnico deja claro que el futuro del Cádiz CF debe ser con Álvaro Cervera y que lo importante ahora es acertar con los fichajes.

¿Puede Álvaro Cervera solventar esta situación?

Rueda entiende que la situación se puede revertir y que el actual técnico amarillo es el principal artífice de ello. «Creo que Cervera tiene capacidad de sobra para revertir la situación. Entiendo que son muy importantes los refuerzos ahora del mercado. Lo que tengo claro es que Álvaro Cervera merece un respeto porque es el técnico más importante de la historia del club y espero que no se esté negociando con ningún otro porque sería una falta de respeto muy grande».

¿Por qué está el Cádiz CF pasando este momento?

Para Rueda los fichajes están muy lejos del nivel esperado. «Entiendo que la planificación de la plantilla no ha sido buena. La dirección deportiva no ha hilado fino porque ningún fichaje supera lo que el Cádiz CF tiene. Los mejores jugadores son los que están repitiendo, caso de 'Pacha' Espino, Jens Jonsson, Conan Ledesma, 'Choco' Lozano o Álex, entre otros. El Cádiz está en esta situación porque los fichajes de verano no han dado ningún tipo de resultado».

Además, el entrenador incide en los fallos que tiene el equipo y en la necesidad de ir a por todas en el mercado invernal. «Ahora mismo al equipo le hacen falta tres o cuatro refuerzos de un nivel muy superior, no solo a nivel deportivo sino también que tengan carisma para contagiar al resto y que tiren del carro. Hay equipos con un punto de calidad importante sobre todo a nivel ofensivo. Ahora mismo el Cádiz CF es el equipo más goleado de la categoría por las concesiones que está dando atrás. Le falta agresividad en todos los sentidos, está dando muchas facilidades».

Alberto Benítez: «Le debemos todo a Cervera, pero al míster se le ve tocado»

Alberto Benítez.

Gaditano de nacimiento y cadista de pro, Alberto Benítez es el responsable de las redes sociales de Marca. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Valladolid y Máster en Producción y Edición de Nuevas Tecnologías por la Universidad CEU San Pablo de Madrid, el periodista se declara admirador de Álvaro Cervera. Eso sí, necesita algunas respuestas del míster para saber si tiene en su mano la solución.

¿Puede Álvaro Cervera solventar esta situación?

«Quiero creer que sí. Me gustaría saber qué piensa, si tiene ganas, porque se le ve tocado. Le debemos todo a Cervera, todo, pero da la sensación de que su idea no llega, se ha deformado, y tiene que encontrar las soluciones. Para eso, tenemos que ver que modifica algo, aunque vayamos a peor, que parece difícil, pero que cambie cosas», señala sobre la capacidad de reacción del entrenador del Cádiz CF, un técnico del que valora su enorme trabajo.

¿Por qué está el Cádiz CF pasando este momento?

En esta cuestión cree Alberto Benítez que los males de hoy tienen su origen en el pasado. «Creo que es una mezcla de cambios en el pasado que no han sentado bien al club a medio plazo. Echo de menos la figura del director deportivo, creo que la plantilla ha perdido nivel porque todos tienen un año más y los fichajes no han mejorado lo presente, a pesar de que alguno sea titular indiscutible. Es el peor momento de los últimos años para hacernos estas preguntas, pero es el momento para afrontar la situación, no hay más opciones», apunta.

Manolo Lapi: «La solución no pasa por destituir a Cervera. No es el único responsable»

Manolo Lapi. LA VOZ

El que fuese jugador y técnico del Cádiz CF, Manolo Lapi aborda la complicada situación que afronta el Cádiz CF en este momento. No cree que Álvaro Cervera sea el único responsable de la crisis de resultados y apunta también a otros factores, como la planificación de la plantilla y la falta de suerte en determinados momentos para explicar por qué el equipo amarillo ocupa puestos de descenso.

¿Puede Álvaro Cervera solventar esta situación?

«Álvaro Cervera ha demostrado capacidad para revertir situaciones en ocasiones complicadas. Es cierto que quizás la actual es peor que otras anteriores, pero no creo que sea el único responsable de la situación en la que estamos», explica. En su opinión, «no se han hecho cosas bien, aunque pienso que él también se ha equivocado. Creo que se ha vendido que teníamos mejor plantilla que en la pasada temporada y no veo esa mejoría porque hay jugadores que no dan nivel para la categoría y que están en Primera porque ficharon por el Cádiz CF».

En este sentido argumenta con un ejemplo la parte de culpa del técnico, ya que considera que «está en una situación complicada porque él mismo se la ha complicado. El caso de los centrales es significativo. Haroyan ha jugado 14 partidos como titular, Cala y Chust seis, Fali cinco y Marcos Mauro una. Creo que no ha tenido muy claro quién debe jugar. En mi opinión, Fali es el que mejor ha respondido, pero ahora no está jugando».

En todo caso, considera que «la solución no pasa por destituir solo a Álvaro Cervera, ya que hay que hacer otras cosas» para sacar al Cádiz CF de esta situación.

¿Por qué está el Cádiz CF pasando este momento?

Para Manolo Lapi «creo que nos ha faltado un poco de suerte en determinados momentos. No podemos olvidar que el fútbol es un juego. Por otro lado, no sabemos por qué hay jugadores que han aparecido y desaparecido del equipo sin nunguna lógica. No se ha acertado en los fichajes. Han venido jugadores con interés por parte del club que no han demostrado experiencia en la categoría».

En este sentido explica que «los jugadores debían de tener el concepto que el mejor amigo es el balón y el Cádiz CF intenta quitárselo. No puede atacar y tiene menos oportunidades de hacer gol».

En resumen, Lapi argumenta que «el año pasado el Cádiz CF fue el segundo que más goles recibió, tras el Granada, pero rentabilizó mucho los goles que marcó. Ahí es donde estuvo la diferencia».

José María de la Hera: «El problema del Cádiz CF es de plantilla»

El aficionado cadista José María de la Hera. LA VOZ

José María de la Hera es un aficionado integrante de la peña Cadistas Finos, que habla claro sobre la situación actual del Cádiz. Considera que Álvaro Cervera, con sus defectos y virtudes, es la persona más adecuada para sacar rendimiento a este equipo. Además, argumenta que actualmente no queda otra solución para dar la vuelta a la delicada situación. Considera que el rendimiento de la pasada campaña no puede servir como referente con la actual por diversos factores.

¿Puede Álvaro Cervera solventar esta situación?

«Buena pregunta esta… Es un entrenador capacitado, que ha demostrado saber manejarse en situaciones parecidas en años anteriores y que conoce mejor que nadie los defectos y virtudes de la plantilla. Obviamente certezas absolutas no existen, pero quizás sea la presencia de Cervera la mayor certeza que tiene actualmente el Cádiz CF SAD. Es un hombre de club, que conoce nuestras limitaciones y nuestras grandezas, sin que por otra parte ningún otro entrenador podría garantizar sacar más rendimiento a esta plantilla».

¿Por qué está el Cádiz CF pasando este momento?

«No me gusta usar la palabra culpables. Estoy seguro que a todos nos duele ver al Cádiz CF con dos partidos ganados de dieciséis», señala.

«Yo intentaría lanzar un mensaje de calma como aficionado ya veterano. Estamos en Primera, antepenúltimos, y solo a un partido del puesto 15º. No se trata de buscar responsables porque entiendo que la situación clasificatoria es la lógica dada la plantilla que se ha puesto a disposición del míster en verano. El año pasado nos salvamos en mayo y en la primera vuelta se dio un paso decisivo pero con variantes que este año estaba cantado que no iban a cuadrarse, como el efecto sorpresa de un recién ascendido, la incidencia de jugar sin público o el estreno en Primera de un grupo de jugadores hambrientos deportivamente por debutar en la máxima división».

«Resumo que el problema del Cádiz CF es de plantilla y el objetivo no puede ser otro que tener las ideas claras y reforzar y mejorar la plantilla en posiciones claves en el mercado de invierno. Y sí, ya sé que es difícil de acertar pero no queda otra alternativa», explicar.

«Quizás se ha pensado que rentabilidades y rendimientos del curso pasado estaban garantizados unos meses después y esto no siempre es así. Es más, casi nunca es así y rara vez se dan dos temporadas iguales».

«Finalizo para que todos seamos conscientes de las limitaciones del Cádiz CF, principalmente por plantilla confeccionada y presupuesto para pagar fichas del que se dispone».

Manolo Camacho: «A la vista está que lo fichado no ha funcionado»

Manolo Camacho.

El periodista gaditano Manolo Camacho ha vivido muchos éxitos y fracasos del Cádiz CF en las últimas décadas . Asegura que confía en Cervera para sacar adelante este proyecto, aunque matiza que le «gustaría que cambiara algunas cosas». Además, considera que en la situción actual «hay un poco de culpa de todos», aunque un «mayor porcentaje recae en la dirección deportiva» .

¿Puede Álvaro Cervera solventar esta situación?

«Entiendo que sí, es el que mejor conoce a esta plantilla y el que mejor puede aprovecharla . Aunque sí me gustaría que cambiara algunas cosas, como por ejemplo la fe ciega en algunos jugadores y que no están rindiendo lo necesario y al mismo tiempo la poca confianza en otros. También que dejara ya el discurso pesimista y de lo malo que somos en las previas de los partidos».

¿Por qué está el Cádiz CF pasando este momento?

«Soy más de pensar que cuando algo se hace mal no tiene un solo padre, aunque el fracaso suele ser huérfano . Igual que cuando se hace bien, no es mérito solo de una persona. Por lo tanto creo que hay un poco de culpa de todos, aunque quizás un mayor porcentaje recae en la dirección deportiva, con la anuencia del mister, porque a la vista está que lo fichado no ha funcionado».

Juan Antonio García: «La situación puede cambiar en cualquier momento»

Juan Antonio García.

Juan Antonio García 'Papi', presidente de la Federación de Peñas Cadistas , es una de las voces autorizadas para abordar la situación del equipo de Cervera. Confía plenamente en la capacidad del técnico porque el tiempo le ha dado la razón. De hecho, cree que la situación puede cambiar radicalmente, con un par de resultados favorables.

¿Puede Álvaro Cervera solventar esta situación?

«Hasta ahora nos ha demostrado que sí, y el tiempo le ha dado la razón», asegura el presidente de la Federación de Peñas Cadistas.

¿Por qué está el Cádiz CF pasando este momento?

«A veces en el fútbol son situaciones en los que no entra la pelotita, pero un cambio de giro nos puede llegar en cualquier momento. Puede producirse, por ejemplo, un punto físico de los jugadores para que se produzcan un par de resultados buenos y así coger moral para reaccionar».

Andrés García: «Creo que Cervera no está ahora capacitado para solventar la situación»

Andrés García es uno de esos aficionados que siguen al Cádiz CF contra viento y marea junto a su compañera Ana Eva Nez. También en los malos momentos como los de ahora, demostrando así su pasión por unos colores.

¿Puede Álvaro Cervera solventar esta situación?

«Creo que ahora mismo no está capacitado para solventar la situación. En estos momentos no lo está», apunta el representante de Cadizmanía. Una opinión que también apostilla su compañera Ana Eva Nez.

¿Por qué está el Cádiz CF pasando este momento?

«La culpa es de todos. Desde el presidente y el entrenador hasta los jugadores pasando por la dirección deportiva y, obviamente, la afición», comienza.

«Presidente y vicepresidente están más centrados en otros aspectos como el plan de márketing y en crear una marca que la afición no se identifica con ella, mientras que el entrenador ha perdido la esencia de lo que era. No soy 'cerverista', pero al hombre se le ha visto otra imagen antes y ahora parece muy apagado», apunta Andrés.

Y puntualiza: «Hay ciertos jugadores que no van con lo que se les pide. No se nota jerarquía y respeto dentro de la plantilla. Además, la dirección deportiva no hizo los fichajes adecuados».

Sobre la afición del Cádiz CF comenta: «El ambiente es muy raro en el estadio y no se anima como se animaba antes. La afición necesita un añadido».

Asimismo, Ana Eva Nez añade: «Jugadores, dirección deportiva y Álvaro Cervera, por este orden, son los 'responsables' de la actual situación del Cádiz CF. Y creo que Álvaro Cervera no puede sacarnos de esta situación, pero no es el principal responsable».