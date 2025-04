Oli y su comparación con Negredo: «Me enorgullece ver a jugadores rendir así en el Cádiz CF»

Rendimientos parecidoso o similares, eso parece hasta el momento. Oli y Negredo viven momentos o vidas parelelas. Los dos llegaron al Cádiz CF entrados en años, el asturiano algo más joven que el vallecano. Y los dos fueron claves en sus equipos. Oli se convirtió en una referencia para un Cádiz CF con el que logró ascender a Primera División. Negredo, por su parte, está cuajando una temporada maravillosa vestido de amarillo.

De esa comparación, inevitable, habla el propio Oli. El que fuera también entrenador cadista reconoce su enorme satisfacción al ver el buen hacer de jugadores del nivel de Negredo.

Y es que contento con la marcha del Cádiz en Primera, un club al que sigue ligado emocionalmente, el rendimiento de Álvaro Negredo se asemeja en parte al que él ofreció en su llegada a la entidad cadista.

«Me enorgullece y me gusta ver jugadores parecidos a mi, de área, zurdos, veteranos y que sigan rindiendo en un terreno de juego. Negredo está ilusionado y tiene ganas, se nota cuando celebra los goles. Cada vez que marca lo celebra como si fuera su primer gol en Primera División , eso tiene que ser un ejemplo para cualquier compañero. Tener en el vestuario un jugador como Negredo que rinde y se involucra de esa manera es muy importante», explica Oli.

Respecto al jugador de Vallecas, Oli busca semejanzas con lo vivido en Carranza. «Es verdad que Negredo es un jugador de área y ya no tiene la velocidad de antes cuando tiene que jugar más atrás, pero aún es un delantero que define en cualquier momento. Además le viene bien ser diferente a 'Choco' Lozano y que tenga características diferentes. Es importante tenerlo el tiempo que esté bien y fisicamene para darle más al equipo», destaca el que fuera delantero y entrenador cadista.

«Me veo reflejado en el estilo del Cádiz CF»

Oli no tiene dudas que el Cádiz CF conseguirá la permanencia. «La segunda vuelta va a ser dura pero las sensaciones del Cádiz CF son muy buenas. Todo el que juega contra el Cádiz CF sabe que es un equipo incómodo y como juega pero el equipo le sigue metiendo mano a muchos rivales».

Tiene que claro que creer en un estilo ayuda mucho. «La continuidad de Álvaro Cervera en el banquillo, que los jugadores crean en el estilo y sigan a su técnico es muy importante . Para mi es una de las claves del rendimiento de un equipo que es la revelación de LaLiga. Le ha ganado a equipos como Madrid y Barcelona y eso es muy difícil».

El estilo de juego amarillo, un espejo para Oli. «La gente compara al Cádiz con el estilo de juego de Simeone, es algo muy grande. Disfruto mucho con el Cádiz CF, tengo asumido cómo va a jugar y que será en cada partido un equipo solidario y que trabaja unido. Me veo reflejado en este equipo porque todo el mundo corre y trabaja».

Y es que para el que fuera delantero amarillo, este Cádiz CF tiene muchas garantías de quedarse en Primera División. «Es un equipo con mayúsculas y no creo que haya que tocar demasiado en el mercado. Confío mucho en Álvaro y quiás uno o dos jugadores le puede venir bien pero no mucho más» , concluye.

Un seguimiento al Cádiz CF que Oli hace ahora desde la barrera tras dejar, por decisión propia, el banquillo del Marino de Luanco. «Han sido muchos años y ya no tenía la misma ilusión de antes. El presidente no me iba a echar así que he decidido tomar yo la decisión. Ahora a esperar una nueva oportunidad y estar tranquilo», reconoce el entrenador ovetense.