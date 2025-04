Cervera: «Esperaba más del equipo, hay jugadores que no aprovechan las oportunidades»

Ni una palabra más alta que otra. El tono de Álvaro Cervera no era el de otros partidos que se le veía más enfadado. Sin embargo, el uso de algunas expresiones y otras frases eran mensajes claros a un equipo que no rindió y prácticamente no compareció en el choque de Copa ante el Girona. Seguramente el hecho de que el partido no fuera de Liga puede que influyera en la poca dureza del semblante del entrenador.

"No hemos tirado a gol en todo el partido, el rival ha sido mejor. Las sensaciones han sido malas, no saco ninguna conclusión buena. No hemos tirado, hemos fallado pases que siendo un equipo de Primera que no se puede fallar y cosas que no se pueden hacer. El Girona es justo venceder y poco más", explicaba el técnico amarillo.

Cervera lo dejaba más que claro: "Esperaba más del equipo de hoy porque somos una plantilla de Primera División y todos tienen quedar más para jugar en este equipo. Esperaba más porque se han hecho muchas cosas mal".

El rendimiento de los suplentes del Cádiz pueden influir en el mercado de fichajes. "A mi no me refuerza, todos trabajamos en la misma línea. Imagino que todos queremos lo mismo, necesitamos más. Aparte de eso hemos venido a jugar ante un rival de Segunda División que nos puede ganar pero no de esta manera . La primera parte ha sido igualada pero la segunda nada de nada. Nos pueden ganar pero hay cosas que jugadores de Primera no pueden hacer. Hacemos cosas que le damos ventaja al rival".

Sin hambre en los suplentes

El análisis del partido lo llevaba más allá Cervera. "Atacando solo no nos da porque no atacamos cuando queremos y por eso tenemos que defender bien y si eso tampoco lo hacemos al final perdemos el partido. Este partido debe servir para aprender, por lo menos a mi".

"Entiendo que todos los jugadores salen al campo con las ganas de hacerlo bien. La realidad es que a mi no me ha gustado el partido. Hay jugadores que no aprovechan las oportunidades, otros que le salen las cosas mal pero lo siguen intentando ", explicaba el entrenador de manera clara.

Con todo, Cervera explica que "no le cierro las puertas a ningún jugador pero hay que demostrar que puedes ser titular o que aunque no te salgan las cosas tienes hambre. Hoy no lo he visto. Mi obligación es entrenar y sacar partidos adelante y puntos. Pondré en el campo a los que crea que pueden sacar puntos y partidos".

¿Puede afectar a La Liga? "El Cádiz somos 26 jugadores más dos porteros y a todos nos afecta una derrota. Hay maneras de perder y voy a intentar que estas cosas no vuelvan a pasar con las armas y soluciones que yo crea. Han jugado once partidos de la primera plantilla del Cádiz de Primera y no hay muchas disculpas la verdad" .

Un gol mal anulado a Malbasic y un posible penalti sobre Alejo marcaron el final del partido. "Podríamos hablar del arbitraje pero el partido según que cosas he visto no me ha gustado. Durante todo el año llevamos más mala suerte que buena en ese aspecto. Aun así hay cosas que no salen y habrá que analizarlas para sacar conclusiones", concluía Cervera.