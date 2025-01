Cádiz - Villarreal: La alarma la puso el VAR

Visitaba el Villarreal de Emery, uno de los equipos más potentes del campeonato, el Estadio Ramón de Carranza pero el Cádiz CF demostró una vez más que puede hacer frente a cualquiera. Lo hizo con su enésima demostración defensiva para sacar un valioso punto (0-0).

La única alarma la puso el discutidísimo VAR al anular un gol de Negredo a las primeras de cam bio. Y para de contar, pues en ningún momento vio peligrar el resultado el equipo gaditano ante un rival que sobó y sobó la bola, aunque fue incapaz de crear verdadero nerviosismo. Con el Cádiz CF al otro lado ya no es casualidad.

Los mismos once hombres que tan excelente imagen dieron frente al Real Madrid, con histórica victoria incluida, fueron los puestos en liza por Álvaro Cervera ante el Villarreal. Para qué cambiar lo que fue fenomenal debió pensar el entrenador del Cádiz CF. Cierto es que arriba no se llegó a incomodar de verdad a Asenjo.

Desde el principio presentó el Villarreal, sin Gerard Moreno ni Parejo , sus credenciales en el Ramón de Carranza. Tocaba y tocaba el equipo de Emery ante un Cádiz CF bien cohesionado. Fue la tónica general durante el primer asalto. Los hombres de Cervera, impasibles, no sufrían. De hecho, el único aviso en 45 minutos llegó con una internada de Pedraza por su banda, la más utilizada por el equipo 'groguet' en este periodo, que acabó en saque de esquina. Poco que contar.

Pero este Cádiz CF tiene tan claras sus cartas que a la primera de cambio... ¡zas! Te mata. Si algún factor externo no lo impide, claro. Así una conducción de 'Choco' Lozano acababa con falta y amarilla para Mario Gaspar. Álex la botaba, Pau Torres despejaba con la testa ante la mala salida de Sergio Asenjo y Negredo, con el gatillo preparado, la mandaba a guardar. Minuto 6, 1-0 y abrazo de celebración con Augusto, que estaba en la grada.

Pero todo se quedó en nada, para tranquilidad de Asenjo y desazón de los cadistas, porque el VAR lo evitó tras un discutido fuera de juego de 'Choco' Lozano. González González avisó y cuatro minutos más tarde decidió De Burgos Bengoetxea, el árbitro de la alineación indebida de Cheryshev. Gol anulado y vuelta a la casilla de salida. El picante ya estaba servido.

Negredo pugna por un balón durante el encuentro. FRANCIS J.

Por momentos (fue un espejismo) el partido se abría y es ahí cuando más sufre el Cádiz CF. En una de esas, con el equipo de Cervera más abierto, una combinación entre Moi Gómez y Pedraza, de nuevo por la banda de Akapo, terminó con un pase atrás que no pudo enganchar Take Kubo debido a la persistencia de 'Pacha' Espino. El japonés, que pudo jugar tras quedar en nada su sanción , miraba de reojo al VAR, que esta vez no entró en juego.

En otras palabras, magnífica demostración defensiva del Cádiz CF ante un rival poderoso que en ningún momento puso en aprietos a Conan Ledesma. Ningún disparo fue el resultado. Eso sí, arriba faltaba la pegada local para poner la guinda a buenas combinaciones y acercamientos.

Sin grandes apuros

Totalmente diferente fue el arranque de la segunda mitad. Para intranquilidad de Cervera. A un palmo se quedó el 'Pichichi' Alcácer de aprovechar un buen centro de Pedraza tras un pase de Moi Gómez a la espalda de Salvi. Conan estuvo atento y seguro tras rozar el cuero el ariete valenciano.

Minutos después un mal despeje de Akapo, primero, y una falta de entendimiento entre Cala y Conan en la salida del guardameta, después, dejaban entrever que alguna fisura comenzaba a aparecer en el fornido muro amarillo. Fue un mero espejismo. Nada por lo que alarmarse.

Sin embargo no quería perder el Cádiz CF la cara del partido y se asomó al área visitante con un gran pase de Álex que 'Pacha' no pudo culminar con el centro deseado. Negredo ya se relamía.

Entonces fue cuando Emery y Cervera movieron sus banquillos. Chukwueze entró por Take Kubo en el Villarreal, Jairo y Malbasic por los dos arietes en un Cádiz CF que cambiaba el dibujo sobre el césped. Como también lo cambió el Villarreal al entrar Bacca por Trigueros.

Al final, ya con Nano Mesa en el césped por José Mari, Conan sacó un lejano chut de falta de Alcácer. En el córner posterior atrapó un remate de Bacca que le vino a las manos.

El último apuro llegó con un mano a mano que Bacca no pudo culminar porque se le marchó en largo el control.

Otro punto más, aunque las victorias sigan sin llegar en el Carranza, para avanzar hacia el objetivo de la permanencia. En el Cádiz CF ni mucho menos el 'Estado es de Alarma'. Por ahora toca seguir saboreando el retorno a Primera sin perder la identidad que hizo posible el éxito u n grupo sólido, compacto y fiable como pocos.

Fali ató en corto al 'Pichichi' Paco Alcácer. FRANCIS J.