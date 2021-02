Coronavirus Cádiz «Fuga» de enfermeros en el hospital de la Sierra de Cádiz, el distrito más afectado por el coronavirus Profesionales del hospital de Villamartín narran su día a día y los efectos de la presión asistencial provocada por la segunda ola en la zona El centro no encuentra sustitutos para cubrir las bajas, según los sanitarios: «Lo más duro es volver a casa con esa responsabilidad. Piensas si has puesto bien la medicación, si ha sido al paciente correcto...»

La segunda ola del coronavirus golpea con más fuerza a los pueblos pequeños que a las ciudades. Es una tendencia que se extiende a lo largo de toda Andalucía, también en la provincia de Cádiz. Hasta el momento, la Sierra de Cádiz ha sido la comarca más golpeada por la pandemia tras el vertiginoso incremento de los contagios del mes de octubre, gran parte de ellos en las semanas posteriores al Puente del Pilar.

Nueve de los trece pueblos más afectados por el Covid-19 en la provincia están en este distrito sanitario, el que aglutina más municipios pero tiene una menor población en todos los del territorio gaditano, apenas 115.000 habitantes. La incidencia acumulada en la comarca, sin embargo, alcanza los 651,2 positivos activos por cada 100.000 habitantes, según los datos ofrecidos por la Consejería de Salud y Familias. El número de casos de coronavirus detectados también se ha incrementado en los últimos días en el distrito limítrofe de Jerez-Costa Noroeste, con 523 casos por cada 100.000 habitantes, aunque las autoridades pretenden frenar esta tendencia con medidas como los cierres perimetrales.

Las consecuencias del Covid-19 se hacen notar en el hospital de referencia del distrito Sierra de Cádiz, situado en Villamartín. El Hospital Comarcal Virgen de las Montañas, concertado a la empresa gaditana José Manuel Pascual Pascual S.A., ha vivido en los últimos días la «fuga» de casi la mitad de sus enfermeros, cansados de «las condiciones laborales» y expuestos a una presión «que ni por asomo vivimos en la primera ola». El centro no consigue recuperar estos efectivos y ha tenido que cerrar uno de sus cuatro plantas (pasillos).

Los enfermeros del hospital serrano han decidido detallar para LA VOZ su día a día en el centro, que se ha visto obligado a derivar pacientes de coronavirus a los hospitales de Jerez, Cádiz e incluso Sevilla. Este periódico ha intentado contrastar la información facilitada por un grupo de profesionales con Hospitales Pascual, que ha preferido no ofrecer su versión de los hechos.

También ha declinado esta posibilidad el Servicio Andaluz de Salud (SAS), a pesar de que la Junta, en base a un acuerdo firmado por el anterior Gobierno, contrató la «disponibilidad asistencial» de este y otros dos hospitales privados gaditanos hasta 2021 por más de 95 millones de euros anuales. Según las clausulas del acuerdo, no existe penalidad alguna para esta empresa si no alcanza el volumen de Unidades de Productos Concertados (UPC) contratadas anualmente, tal y como informó ABC de Sevilla.

El hospital atiende en estos días a cerca de 20 pacientes de coronavirus, al menos uno de ellos en la UCI. Uno de los pasillos aglutina a enfermos de Covid, pacientes graves con otras patologías, embarazadas y pediátricos. Sólo dos enfermeros, siempre según la versión de estos profesionales, se encargan de atender a esos ingresados.

El relato de uno de los profesionales que trabaja con enfermos críticos explica por sí solo la carga a la que están sometidos en el área de Enfermería: «Hay días en los que no damos abasto. Si hay un paciente grave no te puedes mover de ahí. Dejas solo al compañero, que tiene al otro lado a un paciente de Covid intubado grave, otra persona intubada en cirujía y al otro extremo a un paciente grave con un infarto. Un solo enfermero se tiene que encargar de los tres críticos... y del resto. Los peores momentos llegan si hay una parada. Al final pasa poco para lo que podría pasar en esas circunstancias... Tenemos hasta suerte».

En el resto de plantas la situación no es muy distinta. Un pasillo que puede llegar a albergar hasta 28 pacientes está cubierto por un solo enfermero, según estas fuentes. En Urgencias hay dos de día y uno de noche. Y un cúmulo de bajas de profesionales por positivo en coronavirus, problema vivido en todos los centros de España, puede llegar a complicar aún más la situación en determinadas fechas. Esto, aseguran los profesionales, explica la «fuga» vivida en los últimos días. «En situaciones de normalidad la plantilla de enfermería acoge a unos 60 profesionales. Ahora, con el Covid-19, hemos quedado menos de 40. En el Hospital de Jerez una enfermera lleva uno o dos pacientes de UCI estable por enfermera. Aquí ni de lejos».

En estos días, además, la flexibilización aprobada por la Junta de Andalucía permite al SAS la contratación directa de profesionales. El presidente, Juanma Moreno, reconoció hace unos días en Cádiz que su Gobierno está «a la caza» de sanitarios para frenar el avance de la pandemia, lo que le ha llevado incluso a incorporar estudiantes de último año y a movilizar a médicos y personal de enfermería incluyendo a quienes están en proceso de formación o jubilados.

Muchos profesionales de Villamartín no han dudado en aceptar en los últimos días alguna oferta del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ante el incremento de plazas disponibles en otros destinos. «Se estaban marchando muchos enfermeros, dos o tres por semana, y la carga de trabajo se mantenía para los que quedaban porque no hay gente que quiera entrar a trabajar. Me fui por un cúmulo de circunstancias, por esa sensación de incertidumbre y por no tener respuesta de nadie de la empresa», dice una de las enfermeras que ha abandonado el hospital en los últimos días.

El colectivo de enfermeros envió hace un mes un escrito a la empresa, en el que reclamaba una mejora de las condiciones y refuerzos. De momento esperan una reunión o algún tipo de respuesta. «Lo cierto es que en los hospitales públicos va todo más avanzado y aquí es mucho más viejo, los materiales se aprovechan más. Es un empresario, su objetivo es ahorrar y lo entedemos. Pero hay cosas en las que se puedan ahorrar y otras en las que no. Y en Enfermería no debería», resalta uno de los profesionales consultados.

«Para mi lo más duro es volver a casa con esa responsabilidad. Es una carga de la que no te libras al regresar. Piensas si has puesto bien la medicación, si ha sido al paciente correcto... Te vienes con esa duda: ¿Lo habré hecho bien? Y ante tanta presión tienes dudas. Lo peor es ese machaque psicológico que no está pagado ni con el mayor dinero del mundo», concluye uno de los enfermeros consultados que aún trabaja en este centro.