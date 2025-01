Grazalema, primer municipio gaditano en superar la tasa de 500 casos por cada 100.000 habitantes

Cádiz ya tiene un municipio con más de 500 positivos activos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días . Se trata de Grazalema, que en ese periodo ha sumado doce contagios confirmados por PCR (diez en la última semana), más de la mitad que los registrados durante toda la pandemia, según el balance diario ofrecido por la Consejería de Salud y Familias.

El incremento de positivos registrados en los últimos días ha disparado la tasa de incidencia , una medida clave para conocer el impacto del coronavirus en un municipio y decidir si tomar medidas en los próximos días.

Los nuevos contagios notificados tras el fin de semana han duplicado la tasa de contagios. Actualmente Grazalema cuenta con una incidencia de 592 positivos activos por cada 100.000 habitantes. Así lo reflejan los datos oficiales, aunque el alcalde del municipio, Carlos Javier García, ha confirmado a LA VOZ que en las últimas horas se han confirmado cuatro nuevos positivos, lo que hace un total de 16 casos activos.

Así, Grazalema se consolida como el municipio con la tasa de incidencia más alta de la provincia de Cádiz . Le sigue El Gastor, también en la Sierra, que se mantiene con 456 casos por cada 100.000 habitantes, aunque los brotes se encuentran «controlados», según la alcaldesa.

El primer edil de Grazalema advierte de que los brotes se han localizado en «entornos familiares», «todos ellos con un nexo común». Sin embargo, ha solicitado a la Junta de Andalucía que realice un cribado masivo en el municipio para conocer el impacto de la pandemia.

La semana pasada el SAS ya llevó a cabo pruebas masivas en Bornos, lo que sirvió para descartar una mayor expansión de los brotes en el municipio . García garantiza que las autoridades sanitarias le han trasladado que, de momento, no existe transmisión comunitaria : «Es fácil que el virus afecte a cinco miembros de una misma familia; en Grazalema, con tres familias así, ya tendríamos una altísima tasa de incidencia, pero sin transmisión comunitaria. No solo es la tasa, hay que tener en cuenta otros muchos factores».

Cabe recordar que Grazalema tiene 2.053 habitantes, por lo que con apenas una decena de casos la proporcionalidad es mucho mayor que en grandes localidades con un mayor número de contagios totales. Varios alcaldes de la Sierra de Cádiz pidieron contextualizar esta medida hace unos días .

El turismo, ¿una amenaza?

El incremento de casos ha llegado una semana después del Puente del Pilar, cuando el municipio fue uno de los afectados por las aglomeraciones de visitantes en la Sierra de Cádiz . Precisamente la pedanía de Benamahoma es uno de los puntos desde el que parte el sendero del Majaceite, donde se produjeron las principales concentraciones de visitantes.

El alcalde considera que «es difícil encontrar casos relacionados con el turismo» . «¿Qué es el turismo si no es relación social», se pregunta. De momento no han detectado positivos entre miembros del sector turístico, por lo que no existe evidencia sobre la relación de los brotes con la llegada de turistas. «Por Grazalema han pasado cientos y miles de visitantes durante este verano y estas semanas del otoño, aunque aún no se ha descrito ni un solo caso vinculado al turismo: parece que todo viene de entornos familiares», explica el primer edil.

Pese a todo, ha reclamado a Medio Ambiente la puesta en marcha de medidas para controlar los aforos en determinadas zonas del Parque Natural . Además, ha pedido a subdelegación refuerzos de cara a los próximos puentes, al igual que otros pueblos de la comarca ..