El alcalde de Alcalá del Valle explota: «No voy a permitir que nuestros mayores se mueran en la residencia»

El alcalde de Alcalá del Valle ha explotado tras cuadro días en los que ha pedido ayuda a todas las administraciones. «No es normal lo que está pasando. No sabemos a quién recurrir ya», ha exclamado el primer edil, visiblemente afectado por una situación que se ha desbordado en las últimas horas.

El Consistorio ha confirmado un total de 58 casos en la localidad. 38 ancianos de los 42 que residen en el lugar y un total de 20 trabajadores están relacionados con la residencia de mayores Dolores Ibárruri 'La Pasionaria'. 18 personas permanecen ingresadas y dos ya han fallecido.

El primer edil, que no ha cesado en su intento de poner soluciones al problema a tiempo, ha denunciado la falta de respuesta por parte del Ministerio y la Junta, que ha asumido las competencias de esta residencia.

«Desde el viernes me dicen que yo me salga de la residencia porque no es competencia municipal y quieren asumirla», ha explicado, «pero desde el viernes han tenido tiempo suficiente». «No voy a permitir que nuestros mayores se mueran en la residencia», ha añadido.

En las últimas 48 horas han fallecido dos personas en un edificio donde aún no han llegado nuevas incorporaciones y sigue siendo el personal que no ha dado positivo, bajo mínimos y muchos de ellos con fiebre, el que cuida a los ancianos.

El alcalde ha pedido el aislamiento de la localidad, aunque vaya en detrimento de sus ciudadanos. «Tenemos que ser solidarios porque si ahora con la poca población que tengo en positivo no tengo oxígeno, si esto se extiende por la Sierra de Cádiz, ¿qué va a ocurrir?», ha lamentado. «Tiene que haber una respuesta ya. Hablamos de seres humanos que se muren».

La Junta de Andalucía, que se hizo cargo de la residencia tras detectarse los primeros positivos el viernes, ha cargado contra el primer edil tras sus declaraciones. En un comunicado, le ha acusado de «deslealtad institucional», de «generar alarmismo» y de atentar contra las indicaciones del Ministerio al «entrar y salir de la residencia a su antojo». El comunicado completo de la Junta, aquí.