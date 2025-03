Vecinos, pescadores, caseteros y hosteleros de la playa de La Casería (San Fernando) han marchado en señal de protesta contra la demolición de las casetas y establecimientos de esta zona isleña, como consecuencia del procedimiento de recuperación posesoria iniciado por la Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico.

Esta manifestación fue convocada tras conocerse la decisión de Costas por comenzar a tramitar la contratación de las obras de demolición de las más de sesenta construcciones que incluyen casetas de pescadores y al negocio hostelero La Corchuela-Casa Muriel.

La concentración comenzó su recorrido en la propia playa de La Casería a las 11:30 y discurrió por las calles Magallanes, San Federico, Paseo Joly Velasco, General Lobo, José Suárez, San Rafael, Colón, Rosario y Real hasta el Ayuntamiento.

La numerosa concentración ha estado arropada e integrada por simpatizantes de todos los puntos de La Isla y también por, al menos, un representante de cada grupo político municipal. A medida que se acercaban al centro de la ciudad, el número de manifestantes crecía. En todo momento se recordaba el cumplimiento con las distancias de seguridad y el uso de mascarilla fue obligatorio durante el trayecto

Llegada al Ayuntamiento y encuentro con la alcaldesa

Al grito de «la playa de La Casería no se toca»; «no al derribo, legalización»; «de La Casería no nos moverán»; «mejoras sí, derribo no» y «La Casería es una y mía», uno a uno fueron llegando todos los manifestantes hasta las escaleras de la recientemente inaugurada Casa Consistorial en la Plaza del Rey, que se quedó pequeña al lado de la concentración.

En ese momento, pese a que el Consistorio apoyaba la concentración y los concejales del Gobierno local eran visibles durante toda la marcha, muchos manifestantes solicitaban la presencia de la alcaldesa, Patricia Cavada, quien apareció para sumarse a las proclamas junto al delegado de Presidencia, Conrado Rodríguez.

Fue entonces cuando los caseteros leyeron su manifiesto. «Hace 4 meses que unas simples cartas echadas del peor modo iban a echar por tierra los recuerdos y vivencias de tantos vecinos cañaillas. No solo quieren destruir un lugar tan peculiar, sino que también van a destruir nuestros recuerdos, experiencias y vivencias de nuestra ciudad».

También se leyeron testimonios de pescadores de La Casería: « este lugar me hizo salir de una depresión , este lugar es lo que me hace mantenerme en pie»; «si me quitan mi caseta, me mandan al paro. No tenemos donde guardar nuestras artes y, con ello, no puedo pescar en ningún otro lugar».

«Hoy, los vecinos de La Casería y de la ciudad, gritan contra la demolición. Gritamos a favor de que se respete a estos afectados y a esta ciudad. Reiteramos la exigencia de explicaciones a todas las personas aquí presentes. La Playa de La Casería es de San Fernando y de un barrio que siempre luchará por su patrimonio y el de su ciudad », finalizaban el manifiesto. Una vez disuelta la concentración, la regidora municipal mantuvo un encuentro con representantes de los caseteros.

Apoyo político a La Casería

En los días anteriores a la manifestación, los diferentes partidos políticos de San Fernando también han querido hacer público su apoyo a los afectados. El Consistorio isleño ha solicitado a Costas que no se den «pasos irreversibles respecto a la situación de la Casería».

A su vez, la alcaldesa, Patricia Cavada se ha mostrado contraria a que «de un plumazo eliminen nuestra identidad y uno de los paisajes que más identifican nuestra ciudad y que definen nuestra singularidad».

La regidora ha vuelto a explicar que, desde el Ayuntamiento, «se es consciente de que una regeneración de la zona de la costa en este tramo es importante, pero también lo es hacerlo conservando la estampa y atractivo indudable del espacio ».

En esta misma semana, la secretaria general de Podemos Andalucía y diputada en el Congreso, Martina Velard e, ha registrado en el Congreso de los Diputados una pregunta urgente dirigida al Ministerio de Transición Ecológica p ara pedirle explicaciones acerca de la demolición.

Ana Rojas , portavoz de Podemos San Fernando, ha reclamado a Costas «algún tipo de alternativa» además de solicitar que se «tenga en cuenta la realidad de desempleo estructural que sufrimos en San Fernando» y dando alguna opción más allá del derribo de lo que es «patrimonio cultural y con gran arraigo en el municipio».

Por su parte, el portavoz del AxSí en La Isla, Fran Romero , ha mostrado su «preocupación» y ha asegurado que «estos derribos tendrán lugar con la complicidad del equipo de gobierno de la señora Cavada» . Por otro lado, Romero ha pedido a Costas que «aclare cuáles son sus planes concretos» para la regeneración de esta zona, «nada sabemos sobre la actuación que prevé Costas».

Antecedentes del procedimiento

El 26 de octubre de 2020, la Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico acordó el inicio del procedimiento de recuperación posesoria del dominio público marítimo-terrestre (PDMT) del «núcleo de casetas y otras construcciones existentes» en la playa de La Casería (San Fernando). El precedente se remonta a 2002 , cuando comenzó a notificarse la apertura de expediente a los propietarios de estas construcciones «ilegales», según Costas.

Costas ha dictado –primero el 11 de diciembre y finalmente el 15 de enero– un total de 64 resoluciones que acuerdan la recuperación posesoria del dominio público marítimo-terrestre (PDMT) y afectan a las instalaciones de la playa de la Casería, a excepción de La Cantina del Titi-El Bartolo, establecimiento que contaría con una concesión concedida por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, por lo que podrá continuar con su actividad hostelera.

El Ayuntamiento de San Fernando comenzó, el 12 de diciembre de 2020, el trámite para para iniciar el expediente por el que solicita la legalización de los establecimientos e instalaciones ubicadas en la playa de la Casería de Ossio mediante la declaración de interés público.

El Consistorio así lo notificaba a la Demarcación de Costas y a la Junta de Andalucía (Servicio de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible), a los que ha entregado la memoria «justificativa de la singularidad de este espacio» , al tiempo que les ha requerido los informes favorables necesarios para avanzar en la tramitación. Este recurso aún no ha recibido contestación y el Ayuntamiento sigue a la espera de noticias.