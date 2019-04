FESTIVAL El Meridiano Cero da un salto y se abre a diferentes estilos musicales La cita será en El Barrero el 17 y 18 de mayo y contará con una veintena de grupos y artistas

La alcaldesa, Patricia Cavada, acompañada del diputado provincial de Desarrollo Económico, Jaime Armario, la concejala de Juventud Carmen Toledo y la responsable de Comunicación de By the Flow Events, Sofía del Prado, ha presentado esta mañana la tercera edición del Meridiano Cero Festival, un evento que, en su edición de 2019, da un salto cualitativo en sus expectativas, fruto de la apuesta del gobierno municipal de la ciudad, el apoyo prestado desde la Diputación de Cádiz y la coordinación que lleva a cabo la empresa By the Flow Events.

Se trata de una nueva cita con un festival que, como indicó la alcaldesa en sus palabras ante los medios, referencia a San Fernando como lugar ideal para disfrutar de la música a través de una docena de bandas y artistas de diferentes estilos en un marco ideal como es el parque de El Barrero, una superficie de más de 35.000 metros cuadrados transformada en una de las zonas verdes más importantes de la ciudad, por el que irán pasando nombres de la música con seguimiento multitudinario en estos últimos años como Carlos Sadness, Carolina Durante, Texxcoco o Siloé. Con el objetivo de alternar propuestas musicales de todos los estilos y también consolidados en el mercado actual con otras que van adquiriendo esta condición o se van abriendo camino, una de las novedades del Meridiano Cero Festival será su celebración a lo largo de dos días en lugar de uno como hasta ahora.

Sumarán entre ambos más de 20 horas de música, en concreto el viernes 17 de mayo desde las seis de la tarde a las dos de la madrugada y el sábado 18 desde la una del mediodía hasta también las dos de la madrugada. De ambas jornadas, la primera será mediante entradas a un precio de 20 euros y acogerá las actuaciones, entre otros, de Carlos Sadness o Carolina Durante. Ya el sábado la entrada será gratuita. Durante todo el festival habrá también oportunidad de disfrutar de eventos para toda la familia, ya que se organizarán actividades ecológicas, talleres musicales, habrá zonas de animación infantil y food trucks, transformando la gran zona verde de El Barrero “en un gran Green Fest que se aleja de los festivales convencionales y que une música, diversión, entretenimiento, aprendizaje y ocio en un entorno inmejorable, siendo mucho más que un festival y un evento donde toda la familia puede participar y disfrutar por el que apuesta By the Flow Events gracias a la confianza que ha mostrado en nosotros el Ayuntamiento con esta gran iniciativa y la Diputación con su apoyo”, indicó Sofía del Prado ante los medios.

Por su parte, el diputado Jaime Armario señaló que desde Diputación se apuesta por este tipo de eventos de gran calado entre la población. “Hemos hecho hincapié en apoyar y estar presentes en festivales de importancia de la provincia que abarcan todo tipo de música como el No sin música, Monkey Week, Primavera Trompetera, Tío Pepe Festival, y ahora Meridiano Cero. Festivales con dos importantes vocaciones: la promoción cultural que supone la música y convertir la provincia en destino cultural originando además dinamización económica. Felicito por ello al Ayuntamiento de San Fernando y por el crecimiento que está experimentando su festival”.

La alcaldesa Patricia Cavada clausuró el turno de intervenciones recordando la evolución desde 2016 del Meridiano Cero con su predecesor, el Pic Nic Music Festival, su vocación de consolidación “en una zona céntrica de la ciudad, un espacio verde donde habrá diversas acciones para compartir en familia, mayores y jóvenes, gracias a una oferta musical que hemos logrado hacer realidad a la altura de otros festivales. San Fernando recibirá a muchas personas que podrán conocer este espacio verde, pero también la ciudad y su oferta hostelera y comercial, sus posibilidades para disfrutar de su clima, su playa y pasar dos días extraordinarios con la música como protagonista principal”.

Programa de actuaciones

El viernes 17 pasarán por el escenario grupos consagrados y aclamados por el público como Carlos Sadness, Carolina Durante, Texxcoco y Sioé. El sábado 18 lo harán Neuman, Floridablanca, The Levitants, Chumi Chuma, Nigeria, Champagne, Dani Pacheco, Loballe y Patricio Cifredo.

Las entradas para el viernes 17 ya se pueden adquirir en www.flowentradas.com, www.stubhub.es, www.ticketentradas.com y en las oficinas de Seguros Gómez Carrillo. Los menores de 14 años podrán acceder gratuitamente al parque el viernes.e