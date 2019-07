SAN FERNANDO Falange considera el tatuaje de Camarón colocado en la portada como un agravio a la Feria del Carmen de San Fernando Expone que los "regentes políticos imponen su cristianofobia" al representar la media luna (árabe) y la estrella de David (judía)

Ya se puso con motivo del 25 aniversario del fallecmiento de Camarón de La Isla y este año el Ayuntamiento ha vuelto a colocar el famoso tatuaje que el cantaor tenía en su mano, una luna y una estrella en la portada de la Feria de Carmen. Algo que muchas personas no relacionan y no entiende el porqué de estas luces a la entrada del recinto ferial. Unos símbolos que según ha publicdo Falange Española de la JONS Cádiz representa la "cristianofobia" de los políticos de San Fernando ya que la media luna representa al mundo árabe y la estrella la relacionan co la de David, es decir al mundo judío.

Como todo lo que rodea a Camarón hay varias leyendas sobre por qué se hizo el cantaor el tatuaje. Algunos exponen que es porque le gustaba la luna y las estrellas, otros porque representa a su madre (luna) y a él (estrella), mientras que hay quien dice que fue el tatuador el que lo eligió porque él solo quería hacerse un dibujo en la mano. La myoría coincide en que fue un familiar de Camarón (primo) el que se lo hizo en un patio de vecinos típico de la época.

A una pregunta de un periodista el propio cantaor dijo que se lo hizo porque le gustó, así que parece que poco de simbolismo quiso darle a este tatuaje de su mano que, sin embargo, se hizo famoso y muchos son los que lo imitan.

Pero Falange no opina igual y por ello muestran "el más enérgico rechazo a que simbolos religiosos ajenos a las costumbres de la ciudad y su tradición sean exhibidos y relacionados no sólo con el sentir mayoritario de "La Isla" sino como agravio al motivo principal que es la fiesta patronal dedicada a la Virgen del Carmen".

De esta forma desde la organización política se considera que la presencia de tales símbolos "no sólo inadecuados, también lo entendemos como un fin para desvirtuar y ofender el único sentido que tiene la fiesta y no es otro que la celebración del Patronazgo de la ciudad y de la Armada de dicha advocación mariana". Por lo qe no entiende, "como las instituciones, civiles, militares y religiosas de la ciudad permiten semejante inconveniencia".

Finalizan dando por hecho "la intencionalidad perversa de la presencia de esos símbolos que demuestran hasta que punto los regentes políticos imponen su cristianofobia con el único objetivo de menosprecio a una ciudad que hunde sus raíces en la pertenencia cristiana de su historia".

Es más, aunque algunos usuarios han expuesto que se trata del tatuaje de Camarón para Falange tales símbolos no deberían estar en la Feria del Carmen y de la Sal.