Entrega de las Banderas de Andalucía en el Real Teatro de Las Cortes de San Fernando

Desde las 11:00 horas de este miércoles se ha celebrado el acto de entrega de las Banderas de Andalucía de la Provincia de Cádiz en el Real Teatro de Las Cortes de San Fernando. Estas distinciones, instituidas con motivo de la celebración del Día de Andalucía el próximo 28 de Febrero, se conceden a personalidades, empresas e instituciones que han destacado por su labor y compromiso con la provincia.

La ceremonia fue presidida por el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y la delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre. También acudió la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada y el presidente del PP isleño, José Loaiza, entre otras personalidades. Antes iniciar la entrega de Banderas de Andalucía, Patricia Cavada, se refirió a la importancia que tiene la celebración de este acto en la localidad isleña, «la celebración de los cuarenta años de la aprobación del estatuto fue importantísimo por lo que significó para Andalucía, poniéndola a la altura de otras comunidades autónomas», un sentimiento de orgullo por ser andaluz y gaditano que se manifestó de forma permanente en el evento y en los discursos de quienes tomaron la palabra.

Jaime Cantizano y Paco Ojeda, entre los premiados

El pasado 21 de febrero, la delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, anunciaba los galardonados en la Provincia de Cádiz en este año 2020 en las diez categorías distintas. Jaime Cantizano , locutor y presentador jerezano, en la categoría Bandera de Andalucía de Ciencias Sociales y las Letras, de quien reconocen una exitosa trayectoria profesional de casi 30 años. Francisco Manuel Ojeda , matador y rejoneador de toros de Sanlúcar de Barrameda, Bandera de Andalucía en Artes, quien ha triunfado en grandes plazas llevando su arte la Real Maestranza de Sevilla y a otros lugares de la geografía Andaluza. Por su parte, el Cádiz C.F. Femenino , ha sido reconocido con la Bandera de Andalucía de Deporte tras conseguir alcanzar la categoría nacional, siendo un ejemplo exitoso de la entrada de las mujeres en el fútbol y contando con una estructura totalmente profesional, similar al Cádiz Masculino.

La Bandera de Andalucía Solidaridad y la Concordia, al constructor gaditano, Agustín Rubiales , quien además ha ayudado a diversas familias para luchar contra las injusticias y cambiar sus situaciones de precariedad y desamparo. La Bandera de Andalucía de Economía y la empresa, ha sido para la Federación de Empresas del Metal de la Provincia de Cádiz (FEMCA) , por velar por una industria tan influyente para la provincia.

La Bandera de Andalucía de Investigación, la Ciencia y la Salud, al Grupo de Investigación ‘Daño Cerebral Perinatal ’ del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, que cuenta con diversas técnicas avanzadas de neuroimagen e investiga sobre la eficacia de distintas medidas neuroprotectoras, aplicando las nuevas tecnologías para la detección del daño neurológico en recién nacidos con mayor vulnerabilidad. La Bandera de Andalucía de Proyección de la provincia, para la Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz (AETC) , por su labor, en continuo crecimiento, en un sector de capital importancia para toda la provincia de Cádiz, promoviendo un mismo modelo de valores en todos los municipios.

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) de las comandancias de Cádiz y Campo de Gibraltar , ha sido galardonado como Bandera de Andalucía Mérito Medioambiental, por su labor para la conservación de la naturaleza y el medioambiente de la provincia. El Grupo de Intervención Psicológica de Emergencias y Desastres de Cádiz (GIPED) del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, en la categoría Bandera de Andalucía de Valores humanos, reconociendo su esfuerzo por su dispositivo de alerta las 24 horas del día, durante todo el año y su acuerdo de colaboración con el 112. Y, por último, la Bandera de Andalucía de Defensa y Fomento del interés general de la provincia, a la Asociación Cuerpo Consular de la provincia de Cádiz y Ceuta .

Cantizano fue el protagonista destacado

Fue el más buscado por los invitados y curiosos en este evento anual que se celebraba, en esta ocasión, en San Fernando. En declaraciones previas al comienzo del acto, el presentador, Jaime Cantizano, se mostraba orgulloso de su galardón . «Siempre me he desenvuelto en el ámbito de la sociedad que me rodea y me ha interesado siempre hablar, analizar y conocer qué es lo que mueve a la sociedad en la que vivo. Esa es la base de la comunicación».

Cantizano aseguró sentirse «totalmente satisfecho en lo personal y en lo profesional», tras haber sido galardonado. En relación al premio sostuvo que, pese a no pertenecer al mundo literario, «manejo la palabra. La palabra es una de las herramientas fundamentales para el entendimiento, para el desarrollo de una sociedad. Me considero un obrero de la palabra ». «La provincia ha dado grandes nombres a la prensa escrita, a la radio y a la televisión. Somos un pilar de la democracia. La manera de comunicar del gaditano y del andaluz es muy determinada», decía anticipando cuáles iban a ser las líneas de su discurso.

Él fue el único de los homenajeados que pudo decir unas palabras durante el acto, tras la recogida del premio. «No hay nada como hablar a la persona adecuada en el momento adecuado, en el que la persona que habla tiene ganas de comunicar y la otra de escuchar. Los gaditanos demostramos que tenemos una manera de conectar con la realidad y la sociedad. Lo hacemos hablando, con los gestos, con la alegría, con nuestra forma de vivir, con el flamenco y con el arte. Es fundamental para hacer fluir la comunicación», decía refiriéndose a la importancia de la comunicación hoy en día y a las peculiaridades que diferencian a los gaditanos en este campo . «Siempre estoy en Cádiz y nunca dejo de pensar en Cádiz», contaba el presentador, de nuevo, momentos previos al comienzo de la gala.

Juan Marín y Ana Mestre respondieron a los medios

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, quizás fuera el segundo protagonista más demandado por los invitados y, desde luego, el más solicitado por los medios. Acompañado por la delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, ambos fueron los encargados de presidir el acto de entrega de las Banderas de Andalucía.

Un cuarto de hora antes del inicio, los dirigentes andaluces junto al presidente PP de San Fernando, José Loaiza, contestaron a las preguntas de actualidad de los medios que cubrieron el evento. En relación al coronavirus, Marín quiso hacer un llamamiento a la calma, «de momento no hay ningún caso confirmado en Andalucía. Existe un protocolo que se establece para que aquellas personas que tengan síntomas que se asemejen a la patología puedan ser atendidas en nuestros centros de salud. Andalucía tiene una sanidad pública extraordinaria y estamos preparados para afrontar cualquier reto». Ya durante la ceremonia, el vicepresidente quiso dar la enhorabuena a todos los galardonados por recibir el reconocimiento y «por vivir en una de las mejores tierras donde se puede vivir».

«Hace cuarenta años, los andaluces pedimos vivir como el resto de los españoles », refiriéndose al aniversario del estatuto de autonomía. «Hoy no se entiende España sin una Andalucía fuerte y sin cada uno de sus ciudadanos iguales en todo, en sus derechos y en sus obligaciones. Por eso es importante que sigamos reivindicando el espíritu de nuestro estatuto de autonomía que representa igualdad», finalizaba Marín.

La delegada, Ana Mestre, en su discurso en el acto quiso hacer una oda a los gaditanos a quienes, dijo, «no se les regala nada». «Tenemos que avanzar todos juntos, de la mano, para ser más fuertes y eficaces», aludiendo a la necesidad de unión que tiene la provincia y todos los andaluces. Sobre los futuros retos que se plantean añadía que «hemos sido capaces de todo los que nos proponemos. Tenemos una provincia especial que desde Jerez hasta el Campo de Gibraltar, pasando por la Costa Noroeste, y de la Bahía de Cádiz a la Sierra o a nuestra idílica Janda, todos construimos esta tierra y somos inigualables», mencionando, a su vez, todas las comarcas de la provincia. «Todos los que somos gaditanos y aquellos que sienten nuestra tierra como suya, defendámosla. Hagamos una tierra más fuerte y rica . Superemos estereotipos, localismos, para defender un objetivo común, nuestra Cádiz», concluía Mestre en un sentido discurso por la defensa de la identidad gaditana y andaluza que estuvo en sintonía con el espíritu de toda la entrega de las Banderas de Andalucía de la Provincia de Cádiz 2020.