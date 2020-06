SAN FERNANDO La apertura de los parques infantiles de San Fernando enfrenta a los progenitores Pese a que el Ayuntamiento garantiza la desinfección y vigilancia de los recintos, algunos padres aseguran que las instalaciones «siguen sin ser seguras»

José Pedro Botella Actualizado: 28/06/2020 10:05h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde el día 21, con la entrada de la «nueva normalidad», el Ayuntamiento de San Fernando –tras analizar la normativa aprobada por la Junta de Andalucía– anunció la apertura de los parques públicos infantiles, así como otros espacios de ocio como el skate park. Una medida que viene acompañada del compromiso municipal por garantizar la limpieza y vigilancia diaria de las instalaciones. Para proceder a la desinfección de las zonas de juegos, el Consistorio solicita «comprensión» a los isleños ya que «es posible que en algún momento se deba pedir a las familias el desalojo de los parques para poder acometer la limpieza y desinfección y garantizar la salud de todas y todos», explicaba el Ayuntamiento en un comunicado. La decisión de comenzar con la apertura de los parques infantiles no es exclusiva de La Isla. Sin embargo, el apoyo a la medida se encuentra dividido entre los progenitores que celebran la iniciativa y otros ciudadanos que cuestionan su seguridad.

Limpieza de las instalaciones

El Ayuntamiento de San Fernando se ha comprometido a efectuar una desinfección y limpieza diaria de todos los espacios de ocio y de juegos. Además, como medida preventiva para reducir la posibilidad de contagio de COVID-19, el Consistorio apuesta por la reducción del aforo y por el establecimiento de una distancia de seguridad mínima de 1,5 metros entre personas. En el caso de la higienización de los parques, fuentes municipales detallan que se realizará utilizando para ello una pulverización de agua con dilución de hipoclorito sódico al 0,1% (30 ml de lejía por litro de agua, dejando actuar al menos un minuto), perteneciente a la categoría de «productos recomendados por autoridades sanitarias para desinfección». El aforo es «estimado», siendo el más recomendado «un usuario por cada 4 metros cuadrados». Además, recuerdan que toda la información necesaria se encontrará dispuesta en la cartelería instalada, mientras la Policía Local prosigue con sus labores de patrullas de vigilancia. Pese a ello, el Consistorio recuerda: «el cumplimiento depende de la responsabilidad individual de cada uno».

Opiniones encontradas entre los progenitores

La decisión de abrir los parques infantiles de la ciudad devuelve parte del ocio perdido desde el confinamiento a los más pequeños. También resulta ser un alivio para algunos padres que se muestran contentos de la decisión: «vivimos en un piso pequeño, sin terraza, no sabíamos qué hacer con nuestros hijos», explica una pareja. En esta primera semana de «nueva normalidad» no hay que notificar comportamientos incorrectos entre los usuarios de estos espacios de juego. Las altas temperaturas han podido como medida disuasoria, impidiendo que se complete el aforo. No obstante, sí destaca un incidente vandálico cerca del parque infantil del Barrero. «Este domingo, un grupo de chavales que estaban bebiendo cerca del Observatorio han levantado una de las mesas y la han puesto sobre la estructura de los juegos», relata un residente. La dificultad de vigilar y controlar todos los comportamientos de los niños en las instalaciones preocupa a algunos progenitores.

Una plataforma especializada pide prudencia

La plataforma 'Parques Infantiles de San Fernando' se ha manifestado tras el anuncio de la apertura de las zonas de juego públicas. «Las instalaciones siguen sin ser seguras, porque una o dos desinfecciones al día no son suficientes para evitar contagios», opina el colectivo. Desde la plataforma también se cuestiona la higienización del Ayuntamiento de San Fernando: «aún está por ver». La disconformidad con esta medida la explican atendiendo al comportamiento de los más pequeños, «los niños de menos de 6 años no llevan mascarillas y mayores de 6 años a menudo no hacen un uso adecuado de las mascarillas». Este colectivo pone en duda el distanciamiento social de los menores y el uso de productos para higienizar las manos, «es totalmente imposible, por eso se van a crear 'burbujas' en los colegios para los alumnos más jóvenes a partir del próximo septiembre», declara la plataforma. Por último, ante la posibilidad de que algún pequeño jugase en las instalaciones estando infectado por coronavirus, la asociación considera que «sería imposible saber quién ha estado jugando en este parque infantil, para hacer un seguimiento de posibles contagios».

Pese a que no recomiendan el uso de estas instalaciones públicas, la plataforma 'Parques Infantiles de San Fernando' entiende a los progenitores que celebran la medida: «sabemos que hay muchas familias que están a favor de abrir los parques infantiles y que hay muchísimos niños que están locos por volver a jugar con sus amigos en dichos parques. Y también entendemos que pueda ser difícil de entender que el hecho de jugar en un parque infantil pueda ser peligroso, cuando nos están 'vendiendo' que no hay problema en ir a bares o llenar los aviones con turistas sin respetar la distancia mínima». Por último, han querido sumarse a la petición de responsabilidad iniciada por el Consistorio, «tenemos que aprender a convivir con el virus, a parte de las medidas dictadas por las leyes, las soluciones las tomarán cada familia por su cuenta, por lo que si llegamos o no tener rebrotes dependerá, en gran medida, del civismo de los ciudadanos».