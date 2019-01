DIRECTOS DE LA VOZ Álex O'Dogherty: «Una de mis ilusiones sería salir en una chirigota del Selu» El pregonero del Carnaval de San Fernando desvela algunos de los detalles del espectáculo que está preparando para sus paisanos

El artista Álex O'Dogherty será el pregonero del Carnaval de su tierra, San Fernando, en este 2019 que recién acaba de comenzar. El showman se acercaba a la redacción de LA VOZ de Cádiz para participar en los tradicionales directos que se emiten en Facebook cada semana.

O'Dogherty reconoce no ser un auténtico 'picao' del Carnaval, pero sigue la fiesta y tiene muy buena amistad con Selu García Cossío y Antonio Martínez Ares. Pese a su dilatada trayectoria en el mundo del espectáculo, sabe el reto que se le presenta, que no por humilde se convierte en asequible.

El actor isleño apunta que «el pregón es un aliciente, algo a lo que uno aspira a hacer algún día en la vida. Y un desafío, algo que no se toma a la ligera», confirma. «Ya fui pregonero del Carnaval de Madrid. Allí me dijeron que bastaban con 15 minutos... Aquí será un show de hora y media, algo que muchos estarán esperando».

Desvela algunos de los detalles. «La base de mi pregón estará relacionada con la música, con el humor y el espectáculo. Los invitados serán todos de San Fernando y jóvenes talentos de allí. Y estarán por supuesto La Bizarrería y La Banda de La María. Será un espectáculo de principio a fin, que cohesionará ambiente festivo, circo, flamenco... Y por supuesto carnaval». El hilo conductor será la morriña «de un cañaílla que vive fuera y que siente cierta nostalgia».

Confiesa no estar «muy relacionado con el Carnaval. No soy un gran aficionado ni me sé las letras de todos los años, pero desde pequeño lo he seguido y tengo amistad con El Selu y Martínez Ares». Tira de nostalgia. «Recuerdo los Carnavales de San Fernando de niño, cuando me sacaban disfrazado a tirar papelillos, pero sobre todo que cuando hice el COU en Estados Unidos. Mi padre me mandaba cintas de cassete grabadas de la radio. Aquel fue el año de 'Época Vergüenza'. Recuerdo escucharla en aquella granja de Kansas sobre una cama de agua... Mi padre cada año me sigue suministrando ni dosis de Carnaval».

«Yo de siempre he sido chirigotero, pero me estoy aficionando últimamente a las comparsas por Antonio (Martínez Ares)». Aún así, le gustaría salir en una chirigota. «Selu es mi amigo y un genio. También me gustan mucho El Love y El Yuyu. Se le echa de menos. Una de mis ilusiones sería salir en una chirigota con El Selu, pero eso implica muchos ensayos. Sé lo que eso supone».

Destaca que su gran e«scuela artística fue La Banda de La María. Nosotros decíamos que éramos una 'chirigota marching band', y que lo que hacíamos era 'chiri-pop'. Además éramos diez tíos, y con el bombo y la caja».

Ya tiene adelantado el pregón. «Acepté pero no podía comprometerme con seguridad por el tema de de fechas. Diciembre lo he tenido descargado, y me he dado una paliza muy gorda. Justo hoy faltan dos meses. Quedan por aclarar algunos temas técnicos»