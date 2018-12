CARNAVAL Álex O'dogherty será el pregonero del Carnaval de San Fernando El actor prepara un pregón muy variado para el próximo 2 de marzo

Carlos Cherbuy

El actor Álex O'dogherty será el pregonero del Carnaval de San Fernando que se celebrará el próximo 2 de marzo en el parque Almirante Laulhe. Hace tiempo que el Ayuntamiento pensó en él para dar el pistoletazo de salida a la fiesta y no ha sido hasta este año cuando sus compromisos se lo han permitido.

Álex promete que será un pregón muy variado en el que contará con personas jóvenes y desconocidas con talento, en el que habrá retazos circenses, música, con su banda La Bizarrería y también quiere reunir a su antigua banda, La Banda de María, que precisamente comenzó a tocar en ese parque.

Y por supuesto no faltará el humor y la ironía con la que siempre juega el actor isleño. Un pregón que «ya estoy preparando y que cuneta con muchos detalles y soy consciente de que no se puede contentar a todos, algo que he aprendido en mi carrera, pero intentaré contentar al máximo de personas posibles y que guste mi pregón que se va a salir un poco, de lo que se ve habitualmente».