Vídeo: Asaltan un camión en El Puerto cargado de mejillones y tiran toda la mercancía

Un camión que trasladaba desde Galicia a Cádiz cientos de kilos de mejillones y otros moluscos era abordado la mañana de este viernes por decenas de personas que se encontraban en el muelle portuense intentando evitar la entrada de camiones por la huelga de transportistas.

El asalto se producía a primera hora de esta mañana cuando el vehículo se disponía a entrar en la dársena portuense y de repente era avasallado por este grupo de manifestantes. Entonces, y tal y como muestran las imágenes que han trascendido, algunas de estas personas abrían el camión y empezaban a tirar y pisotear la carga.

Según ha informado la Cadena Ser, dicha mercancía es propiedad de la empresa Cetárea del Sur, que asegura que además parte de la carga ha sido robada. La compañía ha informado al Seprona ya que el producto no estaba depurado y, por tanto, no es apto para el consumo . Por su parte, la Policía Nacional se encuentra investigando los hechos para poder identificar a los responsables del asalto.

Denuncia en la lonja

Desde la Asociación de Vendedores de pescado de la Lonja de El Puerto de Santa María (ASOVEN) se ha denunciado a través de un comunicado que desde la madrugada del jueves están «sometidos a las reivindicaciones de los armadores de Sanlúcar de Barrameda por la situación en la que se encuentra la flota pesquera, que los entendemos y les apoyamos pero no de la forma en la que se está haciendo ya que nos están obligando a cerrar las más de treinta empresas que realizan su actividad económica en el muelle pesquero», afirman.

Y añaden, «la pasada madrugada y tras la entrada de un camión dirección a Cádiz pararon e increparon a su conductor para después tirarle todo el pescado y marisco del camión y llevárselo para venderlo a las pescaderías de Sanlúcar, sin que las autoridades policiales pudieran impedirlo, ya que no han estado a la altura de las circunstancias mostrando total pasividad».

Según continúan, los mayoristas respetan el derecho a la huelga «pero no de tal manera, pues también lo estamos pasando mal y no nos vamos al muelle de Bonanza ni a ningún otro sitio a solucionar nuestros problemas, lo hemos solucionado en un despacho. Por medio de este comunicado le solicitamos a los armadores que si necesitan nuestra colaboración se reúnan con nosotros y haber llegado algún tipo de acuerdo y no nos veten nuestro derecho a trabajar a la fuerza».