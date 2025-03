Los trabajadores de Alestis Puerto Real no consentirán despidos: «Aciturri es un cáncer para la Bahía»

Puerto Real vuelve a ser «el foco de la desindustrialización y, de nuevo, en el caso del sector aeroespacial» , lamenta la alcaldesa, Elena Amaya , quien ha mantenido un encuentro con el comité de empresa de Alestis tras conocerse la decisión de la compañía de ejecutar un ERE que destruiría 65 empleos, 40 en la factoría del polígono de El Trocadero.

«Desde el Ayuntamiento y el pueblo de Puerto Real consideramos que esta decisión se tiene que paralizar », demanda la regidora que ha repasado el anterior pacto al que los representantes de los trabajadores llegaron con Aciturri, propietaria del 76,9% del accionariado de Alestis.

«En octubre de 2020 se firmó un acuerdo para evitar el despido de casi 200 compañeros, ante la presión a la que estuvimos sometidos se aceptó someterse a estudio en septiembre de 2021 para decidir lo que iba a suceder posteriormente».

No obstante, el Consistorio clama «para que la industria de Cádiz no vuelva a ser la gran damnificada. La Bahía de Cádiz no puede ser sometida ni a 65 ni a 100 ni a 5 despidos más».

El Consistorio tampoco cree que las formas del grupo hayan sido las correctas alegando que el Informe Técnico, elaborado por Deloitte , sobre carga y capacidad para los años 2021/22 y 2022/23 empleado por la empresa para justificar la ejecución del ERE «no es imparcial».

Además, Amaya ha mencionado la intervención de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para ampararse en llegar a frenar las intenciones de la compañía: «la Sepi tiene un accionariado del 25% y debe tener algo que decir» .

La alcaldía solicita «un contrainforme que, realmente, avale que ese informe inicial es veraz al 100%». Asimismo, piden que la dirección de la SEPI «se pronuncie y haga posible que esos despidos no se lleven a cabo».

La alcaldesa ha remarcado que el conjunto de los trabajadores cuenta « con el apoyo del Ayuntamiento, del pueblo de Puerto Real y, esperemos, que de aquellos responsables políticos y cargos públicos para que no vuelvan a abandonar la industria de la Bahía de Cádiz».

«Nos sentimos estafados»

« Nos sentimos engañados y estafados con en el acuerdo que se basaba en echar a 160 trabajadores menores de 48 años, nunca nos explicaron por qué ese tipo de despidos y ahora sabemos que se ampara en la ' enmienda Telefónica' », cuenta Pedro Lloret , presidente del comité de empresa de Alestis en Puerto Real.

Esta mencionada cláusula establece un límite de trabajadores mayores de 50 años que pueden ser acogidos a planes de despidos colectivos y las posteriores prestaciones públicas por desempleo.

Por otro lado, se debe mantener un porcentaje de despidos entre las diferentes franjas de edad. «Es coincidencia que estas 65 personas, que salen por presuntas causas productivas, sean el número contable de la cifra exacta que pueden ser despedidas bajo la 'enmienda Telefónica' tras otro expediente realizado hace 3 años. Nunca nos explicaron eso y lo denunciaremos, es un acuerdo ilegal ».

«Hacienda Pública debe obligar a la empresa a sentarse y a hacer números para que vean que el sector está remontando y, al igual que sucede con otras empresas, se tendrá que llegar a acordar prorrogar otro ERTE hasta diciembre de 2022 », manifiesta.

El acuerdo alcanzado en octubre de 2020, « ya está firmado, es un mal acuerdo . La empresa nos dijo que no nos preocupásemos y que en septiembre lo hablaríamos y es mentira. No quieren hablar, solo imponer. Han actuado de mala fe», lamenta Lloret.

La huelga es la última opción

El comité ha recordado que «han ganado un mes más», ya que los representantes de los trabajadores han conseguido mantener que el actual ERTE se amplíe hasta el próximo 31 de octubre .

Pedro Lloret también apunta a que « la plantilla está unida y no va a consentir salidas ya que en el momento que un trabajador es despedido resulta muy difícil que se reincorpore al mercado laboral».

El conjunto del personal ha sido más que responsable y queremos pactar un nuevo ERTE rotatorio y solidario , como también hemos congelado previamente la subida de nuestros salarios. Da la sensación de que Aciturri es un cáncer para la Bahía y que lo único que quiere es desmantelar las factorías y llevarse la carga a otra parte», añade.

Durante las próximas fechas está previsto que los trabajadores se reúnan con más representantes públicos. «El presidente de la Junta de Andalucía dijo que no se podía consentir ni un despido más en la Bahía, queremos reunirnos también con la delegada en Cádiz, Ana Mestre , para transmitirle ese sentir y que se implique y le diga a la empresa que se siente».

Casi un centenar de trabajadores se acogieron a las salidas voluntarias en los términos planteados el 28 de octubre de 2020. Durante la mañana del viernes comenzaron las diferentes asambleas informativas para explicarle al conjunto de Alestis Puerto Real que estas opciones siguen disponibles.

La plantilla de Alestis en El Trocadero ha experimentado una gran reducción de efectivos en los últimos años, « éramos 470 y estamos por debajo de los 280 sin contar con los 40 compañeros que estarían afectados por este ERE, es una manera de desmantelar la industria aeronáutica ».

Como métodos para defender los empleos, la parte social de Alestis considera que ir a la huelga es «una herramienta más, pero nunca el objetivo , ya que estamos realizando presiones desde la parte institucional y política para que la empresa se siente y razone para dialogar».

«Si la empresa sigue sin tener intención de hablar, haremos otro tipo de acciones. Pero tenemos que actuar bajo aspectos legales, no queremos equivocarnos. La última decisión que tomaremos, si así se acuerda en el pleno del comité, será ir a la huelga». « El ambiente está muy caldeado y no me puedo hacer responsable de lo que pueda ocurrir», advierte Pedro Lloret.