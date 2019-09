DATOS DE EMPLEO El sector hostelero sostiene la creación de empleo en Cádiz La provincia gaditana registró en agosto 57.016 afiliados en la hostelería, un 5,1% más que en 2018

D. Ávila Cádiz Actualizado: 04/09/2019 12:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El sector de la hostelería atraviesa un gran momento en la provincia de Cádiz. El incremento año tras año del turismo nacional e internacional durante la temporada de verano ha traido consigo un incremento también en la creación de empleo.

Durante el pasado mes de agosto se contabilizaron en la provincia 57.016 trabajadores afiliados a la Seguridad Social con alta en hostelería, un 5,1% más que en el mismo periodo del pasado año 2018 donde se registraron 54.070.

Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo, el sector hostelero gaditano ha firmado en agosto 2.946 contratos de trabajo más que en 2018. Antonio de María, presidente de Horeca en la provincia de Cádiz, ha valorado muy positivamente estos datos: «Son datos objetivos, no hipotéticos como cuando algún informe o encuesta habla de crecimiento o bajada. Se trata de trabajadores que están pagando y cotizando».

De los 57.016 trabajadores en el sector hostelero en Cádiz, 48.411 (84% del total) están dados de alta por el régimen general mientras que 8.605 (16%) son autónomos. Ambos regímenes han registrado un incremento del 6,1 y 2,2% respectivamente en relación a agosto de 2018.

«Estamos hablando de que se han firmado en un solo mes casi 3.000 contratos más que el año pasado, eso es un incremento de casi 100 trabajadores al día», apunta De María, quien ha explicado que «el problema es que son contratos de temporadas, creados en función de las necesidades del verano. Lo normal es que ahora empiecen a bajar. Pese a ello, que año tras año se sigan incrementando los contratos de trabajo es positivo».

El presidente de Horeca se ha mostrado contrario a quienes están criticando durante las últimas semanas la implantación de terrazas en los especios públicos de Cádiz: «Se critica a las terrazas pero no he escuchado la alternativa para la creación de empleo que ofrecen estas personas. De otra cosa no podemos vivir».

Desde Horeca apuntan a un mes de septiembre que, en principio, va a ser muy positivo para el sector. Las buenas temperaturas que se esperan durante la primera quincena, unido a un verano cada vez más tardío, hace que cada vez sean más los turistas que deciden posponer sus vacaciones a septiembre.

«Se esperan para los próximos días dias temperaturas entre 29 y 31 grados, un tiempo mejor que en agosto y muchísimo mejor que en julio, donde incluso hizo frío. Espero que septiembre sea un mes estupendo. Ojalá podamos superar los datos de julio. A ver si somos capaces que con lo que se pueda hacer de más en septiembre compensar lo que se hizo de menos en julio», ha aseverado De María.

Sólo Málaga supera las cifras de Cádiz

El sector hostelero gaditano es el segundo de Andalucía que más empleo ha creado durante el pasado mes agosto. Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo, Málaga registró 99.375 trabajadores afiliados en hostelería. Le sigue en segunda posición Cádiz con 57.016 y Sevilla con 50.904. Lejos quedan los 30.601 de Granada, 28.454 de Almería, 21.928 de Huelva, 16.803 de Córdoba y 13.757 de Jaén.

En el cómputo general, Andalucía registró 318.837 trabajadores afiliados con alta en la hostelería, siendo la comunidad autónoma de España donde más contratos se formalizaron por delante de Cataluña (305.192) y Madrid (201.423). Le sigue la Comunidad Valenciana (195.643), Baleares (160.238) y Canarias (146.780).

En cuanto a la tasa interanual, los mayores incrementos porcentuales se han registrado en Melilla (4,6%), Murcia (4,5%) y Andalucía (4,4%).