Las puestas de sol gaditanas suenan a música en directo

Llegan las 19.00 y comienza la puesta en marcha en toda la costa gaditana para despedir al sol un día más . Los chiringuitos de la playa se convierten en lugar de peregrinación y comienzan a llenarse de gente que aguarda el ocaso gaditano, un espectáculo para la vista que aúna en el cielo toda una gama de colores que perdura más allá de la puesta de sol. Cada vez es más habitual disfrutar de este mágico momento en estos espacios a pie de playa al son de la música en directo que ofrecen estos espacios.

Pero en este verano atípico marcado por la pandemia y los rebrotes del Covid-19, tanto locales como consumidores tienen que adaptarse a una nueva normalidad que va más allá del uso de mascarillas . Una de las principales consecuencias en este tipo de eventos es la falta de acceso libre a estos conciertos en los chiringuitos más relevantes, imposibilitando dejar a la improvisación en muchos casos la realización de estos planes. Por norma general, desde la dirección en muchos de estos espacios se ha puesto la reserva previa como norma de acceso y se ha reducido el aforo de una manera notable.

Desde Sanlúcar hasta Tarifa hay multitud de opciones y variedad de estilos para que cada tarde se pueda disfrutar de un concierto diferente. Aunque el ritmo predominante es el flamenco, también cabe la posibilidad de disfrutar de Jam Sessions, sesiones de electrónica o tributos de grupos y artistas míticos como Miguel Bosé .

En Valdelagrana, en El Puerto, también se disfruta de la música en diercto. C. M.

En los escenarios de los chiringuitos gaditanos comparten tablas artistas de lo más alto del panorama nacional como Raimundo Amador, La Mari de Chambao o El Canijo de Jerez con grupos emergentes más locales que transmiten cada tarde a la alegría y el compás del sur.

Sin lugar a dudas, la costa de Vejer y Barbate se han erigido como los destinos preferidos para disfrutar de las puestas de sol tanto para turistas como para autóctonos. En la playa de El Palmar locales como El Dorado, Buena Vida, el Tunatún o el Chambala acogen cada día a cientos de personas entre mayo y octubre. En Zahora por su parte, este espectáculo se puede disfrutar en el mítico Sajorami o en el Chiringuito de Juan . Allí se puede escuchar notas de saxo con electrónica mientras el sol se pone dejando el paisaje que aguarda el Faro de Trafalgar a un segundo plano.

Siguiendo la línea costera, El Pez Limón y La Luna son los dos chiringuitos de referencia de la playa de Zahara de los Atunes . El pueblo, visitado por 'celebrities' y caras conocidas cada verano, hace posible que compartas una tarde de música y sol con nombres como Eva González, Imanol Arias, el Gran Wyoming o el cantante Dani Martín .

El medio habitual para consultar la programación así como los pasos para reservar sitio en alguno de estos chiringuitos suele ser a través de sus propias redes sociales . Dependiendo del lugar elegido, las posibilidades de reserva varían. En algunos casos se puede adquirir una mesa con un número mínimo de consumiciones o en otros la reserva incluye de forma obligada una cena.

«Mantener la cultura de música al atardecer»

En plena celebración de su décimo verano y ubicado en la idílica playa de Zahara de los Atunes, El Pez Limón es uno de estos locales que en verano vive su punto álgido con el ocaso. Este año y después «probar y probar hasta dar con el punto óptimo de eficiencia» se han adaptado a las nuevas normas establecidas y siguen manteniendo los conciertos de grandes artistas en directo.

Joaquín Gómez, gerente del local explica que los artistas también se han «apretado el cinturón bastante». La programación musical de El Pez Limón se mantiene en la línea de años anteriores pero es «muy cara y casi imposible de llevar a cabo, pero también tenemos que agradecer a los músicos que han puesto de su parte y han reducido el caché porque les gusta venir y llevan varios años aquí», señala. «Sobre todo lo estamos haciendo por mantener nuestro nombre y la cultura de la música en directo al atardecer todos los días porque rentable, si no hiciéramos conciertos venderíamos casi igual porque tenemos poco aforo, estamos llenos siempre y tendríamos ese ahorro. Este año no es rentable para nada pero lo hacemos por eso, para que no se pierda esa costumbre y cultura de la música en directo diario », añade. Entre los artistas que se han subido al escenario zahareño se encuentran Raimundo Amador, La Mari de Chambao, Tomasito, Javier Ojeda, el Capullo de Jerez o los Aslandticos.

Entre los principales cambios de este verano en los locales de ocio es la reducción y el control del aforo para evitar en la medida de lo posible los contagios por Covid-19. «Cualquier otro año entre de pie y en la playa teníamos un aforo de entre 600 y 900 personas . Ahora con las limitaciones todo el mundo tiene que estar sentado y con mesa, añadiendo el tema de distancia de seguridad de metro y medio entre mesa y mesa el aforo que nos ha quedado son de 160-170 personas, mucho más reducido que otros años». Para Joaquín Gómez, este verano «estamos un poco sobreviviendo a esta nueva normalidad que nos hemos encontrado. Esto esperaba ser mucho más complicado, en abril y mayo. Yo esperaba que fuera a ser más complicado y lo estamos llevando vendiendo mucha comida. Hemos metido servicio de cena que antes no dábamos. Como tenemos menos aforo, hay que sacarle más rendimiento a cada cliente».

Otra consecuencia de esta situación es la ampliación de la plantilla. Al hacer un servicio más personalizado, se necesita más personal. «Antes era más cómodo porque los clientes venían a la barra, pedían, se ponía y se pagaba. Ahora hay que atender todo en mesa, el servicio de desinfección como marca la normativa y cada vez que se levanta una mesa y se sienta otra antes hay que limpiar y desinfectar las sillas y mesa. Nos hace trabajar mucho más y eso también encarece un poco el producto , pero en líneas generales estamos contentos», comenta el gerente del chiringuito.

Toda esta situación es posible gracias a la organización del local, artistas, pero también de la ciudadanía que tiene que cumplir las nuevas reglas sociales establecidas. En esta línea, Gómez comenta que «la gente pone de su parte respetando distancia, usando mascarilla cuando van al cuarto de baño o en las zonas comunes para la entrada o salida. Se está reservando con antelación y también están teniendo en cuenta la preferencia del pago con datáfono».

En plena ola de rebrotes por toda España, en Cádiz ya hay varios casos positivos en locales de ocio , pero en líneas generales el ambiente «está tranquilo». «El virus no ha atacado muy fuerte en la zona de Cádiz y eso tranquiliza mucho tanto a nosotros como a los que vienen de fuera. Hay gente que viene de zonas donde ha afectado mucho y llegan muy asustados y aquí la verdad que se están tranquilizando bastante, pero siempre manteniendo toda la atención y el cuidado del mundo porque el virus está ahí», concluye Gómez.