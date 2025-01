Qué se puede hacer y qué no en los municipios cerrados de la Sierra, Jerez y Costa Noroeste

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha decidido cerrar perimetralmente toda la comunidad además de todos los municipios de las provincias de Sevilla, Granada y Jaén, donde la tasa de incidencia del coronavirus es más elevada. Con respecto a Cádiz, ha optado por un cierre selectivo: las medidas más restrictivas en cuanto a movilidad afectan a las localidades que se encuentran dentro de los distritos sanitarios de Jerez-Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. En total, 25 de los 45 pueblos de la provincia gaditana (Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, El Bosque, Chipiona, Espera, El Gastor, Grazalema, Jerez de la Frontera, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Rota, San José del Valle, Sanlúcar de Barrameda, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Trebujena, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara de la Sierra).

La confusión es comprensible no sólo por la complejidad de las medidas (en este caso son mucho más sencillas que en otras fases), sino por la velocidad con la que van cambiando en función de la actuación de las administraciones frente a la pandemia. Estas son algunas de las preguntas más recurrentes de los gaditanos que se encuentran en estos territorios confinados:

¿Puedo moverme por mi municipio?

Sí, sin duda alguna, entre las horas marcadas por el toque de queda (no se puede estar en la calle de 23 a 6 horas salvo causa justificada). Los ciudadanos de estos 25 municipios no están confinados como durante el primer estado de alarma decretado en marzo. Así que pueden hacer vida normal, ir al supermercado, al bar o al restaurante, al pequeño comercio, hacer deporte, visitar a familia y amigos, etc. Todo manteniendo las estrictas medidas de seguridad e higiene, con el uso de mascarillas y asegurando la distancia de seguridad. Sólo habría que acreditar que se reside en ese municipio si así lo requieren las fuerzas de seguridad.

¿Puedo ir a un centro comercial de la misma área metropolitana?

Sí. Siempre que ese centro comercial se encuentre en el mismo municipio. Hay que tener cuidado porque algunas de estas grandes superficies se encuentran en territorios limítrofes y pueden pertenecer a otro término municipal pese a la cercanía, por lo que se estaría incurriendo en un delito.

¿Puedo ir a trabajar a un territorio fuera del municipio cerrado? ¿O a una ciudad que esté cerrada perimetralmente?

Sí. El trabajo es una de las causas justificadas que permiten la movilidad. Para ello habrá que contar con un certificado que acredite dicha labor y la necesidad de desplazamiento. El famoso 'salvoconducto'. Una de las excepciones que permiten ir de un pueblo a otro, de una provincia a otra e incluso de una comunidad a otra es el 'cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales'.

¿Puedo ir a estudiar a otro municipio?

Sí. La asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil, también se contempla entre las excepciones. Es una de las principales dudas de los estudiantes de la Universidad de Cádiz, que se reparte en territorios con distinto grado de confinamiento como Jerez, Puerto Real y Cádiz. Si es para ir a clase, no hay problema.

Viviendo en Jerez, Costa Noroeste o la Sierra ¿Puedo ir a comer o cenar a un restaurante de otro municipio?

No. Esta no es una de las excepciones, al considerar que está relacionada con el ocio. Sólo se podrá ir al restaurante o al bar de la misma localidad, igual que el supermercado o a una tienda del pequeño comercio.

¿Hasta qué hora tengo para estar en un bar o restaurante?

Esta medida afecta por igual a los ciudadanos de la zona cerrada que al resto. Ayer Juanma Moreno disipó las dudas. El toque de queda se establece a partir de las 23 horas, pero la hostelería debe cerrar como máximo a las 22.30 horas. Ese periodo de tiempo debe servir para volver a casa antes de las once de la noche. Si supera ese límite horario permitido, aunque sea de regreso al domicilio, puede incurrir en un delito y por tanto acarrea sanción.

¿Cuáles son las excepciones por las que puedo estar en la calle más allá de las 23 horas?

Además de para trabajar y estudiar, como ya se ha mencionado. Se puede salir del domicilio en estos casos justificados.

Para la adquisición de medicamentos (ir a la farmacia de guardia), productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad.

Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Asistencias a centros veterinarios por motivos de urgencia.

Asistencia y ciudado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables.

Cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente acreditada.

En todos estos casos también se contempla el retorno al lugar de residencia habitual tras realizar alguna de estas actividades. También el repostaje en gasolineras y estaciones de servicio y es necesario para la realización de estas actividades.

¿Cuál es el importe de la multa en caso de no cumplir con estas normas?

Las infracciones varían de entre 60 y 60.000 euros en función de su gravedad.