GOBIERNO PROVINCIAL El PSOE da vía libre a Irene García para presidir la Diputación de Cádiz La Ejecutiva provincial del partido aprueba su candiatura con el visto bueno de Madrid y este martes será ratificada por el Comité Provincial Los socialistas necesitarán el apoyo de dos diputados de la oposición para la mayoría absoluta y todo apunta a negociaciones con La Línea 100 x 100

La socialista Irene García es la candidata a presidir la Diputación de Cádiz. La Ejecutiva provincial del PSOEha aprobado este lunes su candidatura que, según ha podido saber LAVOZ, tiene el visto bueno también de Madrid. Este martes será ratificada por el Comité provincial del partido.

El Gobierno de la Diputación provincial de Cádiz es el último eslabón que resta de la cadena política tras la constitución de los ayuntamientos el pasado sábado. El resultado electoral de las municipales del 26-M permite al PSOE seguir al frente de la Diputación cuatro años más, pero tendrá que buscar un apoyo para garantizar la estabilidad de gobierno.

El PSOE fue la fuerza más votada en la provincia con 168.019 votos, el 31,1% de respaldo, y 285 concejales. Este resultado le ha permitido un saldo de 14 alcaldías con mayoría absoluta en la provincia y otras ocho ganadas con pactos, coaliciones y gobiernos en minoría. En total 22 ayuntamientos, de los 45 que integran el mapa gaditano, estarán gestionados por alcaldes socialistas. Este rédito electoral le ha permitido al PSOE 14 diputados provinciales de los 31 que integran el Salón de Plenos de la antigua Aduana. La fecha del Pleno de investidura aún no se ha fijado, pero será entre el 22 y el 28 de este mes.

Cabe ahora preguntarse, por un lado, quién estará al frente de ese Gobierno y, por otro, qué alianza tejerá el PSOE para poder sumar el apoyo de otros dos diputados de la oposición para gobernar con mayoría.

El enigma a la primera cuestión ha quedado resuelto este mismo lunes. Irene García, actual secretaria provincial del partido y concejal de Ayuntamiento de Sanlúcar, era la persona con mayores posibilidades para presidir la Diputación y así ha quedado rde manifiesto en la reunión de la Ejecutiva. García asumió la presidencia de la Diputación de forma transitoria en julio de 2012 tras la salida de Francisco González Cabaña a Madrid como diputado. Las elecciones municipales de mayo de 2015 la situaron de manera sólida y oficial en la presidencia del Gobierno provincial y, ahora, opta de nuevo a este cargo tras contar con el apoyo de más de la mitad de los nueve partidos judiciales de la provincia que reparten el poder territorial. A simple vista parece una situación lógica, pero no ha sido fácil la cuadratura de este círculo.

Otros candidatos

A Irene García le salieron varios contrincantes en este viaje dentro de su propio partido que, pese a no mostrar en público su intención de pujar por la presidencia de la Diputación, sí que lo han hecho de forma velada. Este es el caso del actual alcalde de Chiclana, el histórico socialista José María Román o el regidor de Villaluenga del Rosario, Alfonso Moscoso. Precisamente esta tarde, la reunión de la ejecutiva provincial del partido ha resyuelto el enigma y la duda quedará totalmente despejada este martes tras la reunión del Comité Provincial del PSOE cuando finalmente se ratifique la candidatura de Irene García a la presidencia de Diputación.

Este escenario ha tenido una importante trastienda. No hay que olvidar que la dirección federal del partido en Ferraz anunció hace varias semanas su intención de pilotar los nombramientos de sus presidentes y equipos en las respectivas diputaciones donde gobiernen. Esta decisión, marcada por el secretario de Organización del PSOE, el actual ministro de Fomento, José Luis Ábalos, puso en su momento en guardia al PSOE gaditano, ya que esta medida torpedeaba, en cierto modo, la carrera de Irene García hacia la presidencia de la Diputación gaditana. Ferraz ya tumbó en abril la lista gaditana para las generales del 28-A y introdujo serios cambios en los puestos de salida.

El Pleno de investidura será a finales de la semana que viene

No hay que olvidar que García forma parte del núcleo ‘susanista’ andaluz y la intención de Ferraz no es otra que abrir paso en las instituciones a equipos del sector ‘sanchista’. Sin embargo, el fracaso electoral de Fran González como candidato del PSOE a la Alcaldía de Cádiz ha rebajado las pretensiones de Ferraz con la Diputación gaditana. González era el ‘sanchista’ elegido para ocupar el sillón presidencial, sin embargo, su resultado electoral el 26-M ha privado al partido judicial de Cádiz de contar con un diputado del PSOE. Fran González dimitió la pasada semana y entregó su acta de concejal.

La salida de Fran González ha allanado el camino a Irene García para coronarse nuevamente como presidenta de la Diputación, pero también lo ha facilitado la decisión de Ferraz de no intervenir en los procesos de constitución de las diputaciones. El ‘aparato’ del partido está más centrado ahora en buscar pactos de Gobierno y lograr la investidura de Pedro Sánchez.

No obstante, el histórico socialista José María Román ha meditado hasta última hora si daba o no el paso al frente para pujar por la presidencia de Diputación. No ha presentado finalmente candidatura.

En cuanto a la composición del nuevo Gobierno de la Diputación de Cádiz cabe destacar que el PSOE tiene 14 diputados, es decir, le harían falta dos más para garantizar la estabilidad. En junio de 2015, Irene García buscó la muletilla de los andalucistas para poder gobernar con mayoría absoluta. Solo necesitó entonces un voto. Por ello le dio la segunda vicepresidencia de la Diputación a la andalucista Maribel Peinado. Toca ahora buscar un nuevo aliado. LA VOZ ha podido saber que el PSOE negociará con el nuevo alcalde de la Línea, Juan Franco, de La Línea 100x100, este apoyo, ya que cuenta con dos diputados provinciales.

Irene García tiene vía libre para gobernar la Diputación otros cauto años más y todo apunta a que se mantendrán como diputados Juan Carlos Ruiz Boix, Encarnación Niño, Jaime Armario y Ana Carrera. No se descarta que el exalcalde de El Puerto, David de la Encina, ocupe una silla en el Salón de Plenos de la Diputación tras quedar en la oposición como concejal en su municipio.