VENTA DE VEHÍCULOS EN CÁDIZ Las matriculaciones cayeron en agosto más de un 20% en la provincia de Cádiz Durante el último mes se han vendido un total de 1.718 vehículos nuevos, 454 menos que en el mismo periodo del pasado año 2018

D. Ávila Cádiz Actualizado: 09/09/2019 07:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La venta de vehículos no vive su mejor momento en la provincia de Cádiz. El estancamiento que está sufriendo la economía en este 2019 y la incertidumbre del cliente ante una posible implantación del anunciado impuesto al diesel cuando haya Gobierno son los principales factores que han provocado esta caída importante en el sector del automóvil.

El número de matriculaciones durante el pasado mes de agosto en la provincia ha sido de 1.718, lo que supone un decrecimiento del 20,90% con respecto al mismo periodo del pasado 2018, donde se registraron 2.172.

Este descenso de la venta de coches nuevos registrada durante el pasado continúa con la tendencia negativa que se viene produciendo este año. En lo que va de 2019 se han producido un total de 14.143 matriculaciones en el territorio gaditano por las 15.953 que se habían producido a estas alturas de 2018. Estas cifras se traducen en un descenso en la compra de nuevos vehículos del 11,35% en lo que va de año.

«La caída de ventas se acentúa en agosto por el tema de la estacionalidad de verano y los desplazamientos por vacaciones, algo que provoca que las compras se pospongan un poco, pero en general este año el mercado ya iba cayendo entorno a un 25 o un 30%». apunta Israel Mateos, responsable de calidad de Bahíamovil Cádiz.

Esta empresa cuenta con tres concesionarios Wolkswagen en Cádiz capital, Chiclana y Los Barrios. Los propios fabricantes de vehículos son conscientes de esta atípica situación: «Los objetivos también nos los han bajado. No es algo que sea un problema de los concesionarios ni del personal, sino que es algo externo del propio mercado que está ahora mismo decreciendo», explican desde Bahíamovil.

La implantación de los vehículos eléctricos es otro de los factores que también está afectando a las ventas: «La llegada de los vehículos eléctricos está provocando un 'efecto espera' en muchos clientes. Esto provoca que el mercado actual este un poco más parado», señala Mateos.

El impuesto al Diesel anunciado por Pedro Sánchez en 2018 y su posible aplicación cuando se forme nuevo Gobierno también ha causado ciertas reticencias estos meses: «Provocó un 'efecto miedo' que traído consigo un repunte de las ventas de coches de gasolina. Desde la propia marca se están realizando campañas de márketing especiales para fomentar el diesel con el objetivo de eliminar ese miedo entre los clientes», sentencia Mateos.

El responsable de calidad de Bahíamovil critica la desinformación que existe en muchas ocasiones: «Lo que hace bastante daño son las comunicaciones públicas que se han hecho por parte de instituciones que no han sido del todo ciertas y si no se explican bien pueden provocar confusión en muchos clientes que no tienen tanta información o conocimiento sobre la materia».

En la misma línea se expresa Jorge Puerto, Director Comercial de vehículos nuevos de Renault-Caetano Fórmula en la provincia de Cádiz: «Sobre todo vemos incertidumbre a la hora de comprar. Hizo mucho daño el tema del impuesto al diesel. Se ha demonizado y ahora el cliente todavia no tiene muy claro si lo va a poder usar dentro de diez años. Hay un poco de incertidumbre y hay que darle confianza al comprador».

Esta notable caída en el sector se acentúa en la provincia debido al tipo de cliente que existe: «En un territorio como Cádiz lo que más funciona es el particular, el cliente de a pie. El tema empresas y renting tiene menos peso que en otros sitios como puede ser Madrid u otras grandes ciudades», explica Puerto.

Según los datos que arroja el informe de la patronal Faconauto y la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Caminones (Anfac), el 61% de los vehículos matriculados en la provincia en el mes de agosto han sido de gasolina (1.048), mientras que el 30% fueron Diesel (517) y el 8,91% (153) restante corresponde a vehículos híbridos, eléctricos, etcétera.

Raúl Morales, Director de Comunicación de Faconauto, apunta a que «el mercado ha caído porque no ha podido compensar el fuerte incremento de las matriculaciones de agosto del año pasado, previo a la entrada en vigor del ciclo de homologación WLTP».

«Sin embargo, las automatriculaciones que han hecho los concesionarios el mes pasado, antes de la llegada, este 1 de septiembre, de la normativa europea de medición de emisiones RDE, nos han dejado el mejor agosto desde el año 2007, si no tenemos en cuenta, claro está, el del año pasado, que fue histórico por motivos excepcionales», ha señalado.

Los concesionarios de Cádiz resaltan la excepcionalidad de ventas del pasado año en su comparativa con 2019: «Cualquier comparación con el año pasado vamos a salir perdiendo porque el año pasado fue un mes atípico con el cambio de normativa por el tema de las emisiones. El verano pasado o matriculábamos los coches o los tirábamos al agua».

Incremento de híbridos y eléctricos

Si bien la dinámica general en la provincia es de una reducción del número de matriculaciones con respecto a 2018, hay algunos tipos de vehículos que sí están registrando un incremento en sus ventas.

Hasta la fecha se han matriculado 1.067 vehículos híbridos en la provincia de Cádiz en este 2019, un 8,44% más que el pasado año. En agosto, dentro de su excepcionalidad, se han matriculado 126 vehículos de este tipo por los 136 del 2018, rompiendo de este modo la dinámica de crecimiento que se viene registrando a nivel anual.

En cuanto a vehículos eléctricos, durante el último mes se matricularon ocho en la provincia, situándose la cifra anual en 58, un 3,57% más que el acumulado el pasado 2018 a estas alturas del año.

«Son coches que no están en el mercado a nivel de precios. Están dirigidos a un público muy concreto. Cuando hablamos de un eléctrico 100% no es atractivo por su coste. Además, tampoco estamos preparados a nivel de instalaciones en España», apunta el director comercial de Caetano Fórmula-Cádiz.

«A nivel de híbridos, hay algunas marcas que llevan ventajas. Renault y Dacia empezará a sacar vehículos híbridos a final de este año o principios de 2020, por lo que podremos empezar a competir también en este mercado que todavía es muy minoritario».

Previsión para 2019

Desde estas empresas que cuentan con concesionarios repartidos por toda la provincia gaditana esperan poder repuntar las ventas de cara al último cuatrimestre del año 2019, aunque prevén que la tendencia anual se mantendrá en una reducción de las matriculaciones entorno al 10% con respecto al pasado año.

«Se espera que después del verano el mercado repunte un poco y podamos acabar creciendo un poco en este año», explica Israel Mateos. En la misma línea se ha expresado Jorge Puerto: «En el último trimestre del año pasado fue precisamente donde empezaron las dudas del impuesto al diesel, quizás las caídas se minimicen algo aunque estimamos un comportamiento del mercado similar al que se ha venido viviendo estos meses».