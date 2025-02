La Guardia Civil detiene al acusado de darle una paliza a un policía en una gasolinera de Chiclana

Agentes de la Guardia Civil han detenido este fin de semana al hombre acusado de darle una paliza a un policía nacional en una gasolinera de Chiclana el pasado mes de enero.

El suceso tuvo un gran impacto debido a la brutalidad de las imágene s que grabó la cámara de videovigilancia de esta estación de servicio en las que se veía como este individuo propinaba con una gran violencia multitud de puñetazos y patadas al agente de manera sorpresiva y sin motivo alguno.

Pues bien, según ha podido saber este periódico, el supuesto agresor ha sido arrestado en el marco de una operación antidroga que la Guardia Civil estaba desarrollando durante esta pasada madrugada entre la zona de Cortadura y la Venta el Chato, en Cádiz. Este hombre ha sido uno de los detenidos en este operativo y ha sido plenamente identificado como la persona que agredió al policía nacional.

Como se recordará, dicha agresión ocurría el 10 de enero cuando el agente se encontraba en la gasolinera del Torno en Chiclana en torno a la una de la mañana. Tras realizar una compra, el policía iba hacia su coche y una chica que estaba sentada en su capó se apartó. A partir de ahí y sin mediar palabra alguna, la pareja de esta chica, un hombre de unos 30 años, comenzó a darle puñetazos.

Momentos después, el agente se bajó del vehículo y tanto el agresor como la novia de éste y otra chica más siguieron golpeándole incluso lo tiraron al suelo, donde recibió varias patadas, algunas de ellas en la cabeza. Más de una veintena de golpes.

En medio de este ataque la chica también llegó a golpearle. La novia del agresor fue detenida, y a la menor que les acompañaba se le tomó declaración, sin embargo el joven, natural de San Fernando, no fue localizado aunque posteriormente, según fuentes consultadas, se entregó en el juzgado y está a la espera de juicio.

La orden de detención emitida contra él se refería a un presunto delito de lesiones graves ya que no se le imputa de momento atentado a la autoridad por si al agente no le dio tiempo a identificarse o el fugado no sabía que se trataba de un policía.

En las próximas horas pasará a disposición judicial por la operación de tráfico de drogas por la que ha sido ahora detenido.