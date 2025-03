El policía agredido en Chiclana: «En el suelo pensé que me mataba»

«No se me va de la cabeza. De verdad que no entiendo nada todavía...». Han pasado cuatro días desde que a C. un policía nacional casi lo matan en una gasolinera de Cádiz. Sin más. Porque sí. Simplemente por cruzarse en un momento determinado con una persona que, de repente, le dio por actuar de una manera extremadamente violenta. Le propinó hasta treinta golpes. Puñetazos y patadas que casi lo revientan.

El agente, que ahora se recupera en casa de las lesiones y las heridas, lo tiene claro. «Me podría haber matado. En 24 años de servicio jamás me había visto en una situación así de violenta . A alguien que haya reaccionado así... nunca», cuenta el agente a este periódico sorprendentemente tranquilo tras lo ocurrido. «Bueno... ya ha pasado lo peor, los dolores de cabeza y los mareos, ahora ya toca recuperarme».

Pero, ¿cómo sucedió?, ¿qué pasó?, ¿hubo algún detonante?. Pues según cuenta el policía fue algo totalmente fortuito, inesperado. Pasaban la una de la madrugada de este pasado lunes y el policía, fuera de servicio, fue a hacer una compra a la gasolinera de El Torno en Chiclana. «Cuando salí de la tienda y fui a coger el coche vi a una pareja discutir. Ella estaba encima del capó y él le dijo que se quitara... entonces, le miré por un instante y a partir de ahí sucedió todo», recuerda.

«Cuando me estaba metiendo en el coche, se vino hacia mí y me dijo que 'qué me pasaba', le contesté que nada y de repente lo tenía encima dándome puñetazos». En ese momento, y entre la sorpresa y la incredulidad, el policía se bajó del vehículo pero el joven siguió golpeándole. «Intenté repeler la agresión pero no había manera, la violencia era extrema».

Comenzó la lluvia de golpes, una treintena , lo que ocasionó que se desestabilizara y cayera. «Fue entonces, cuando estaba en el suelo y me estaba dando patadas cuando pensé que me mataba. El primer impacto en la cabeza sin ninguna protección fue brutal. No me pude defender, me quedé aturdido». Las otras dos patadas le fracturaron dos costillas y un dedo. «Sí hubo un momento en el que le dije que era policía, no pude sacar la placa para identificarme pero se lo dije y antes de irse cuando me dio el último golpe se me acercó a la cara y me dijo: «¡Policía hijo de puta, te voy a matar!» .

Pero hubo todavía más, la tensión no acabó con la paliza. Cuando el chico con una menor y su pareja -que por cierto también le propinó al menos dos golpes- se fueron y cogieron su coche, el agente tuvo que retirarse de su camino. «Pensé que me iban a atropellar, que no se acababa ahí».

Momento en el que le propina la patada en la cabeza.

Ya, malherido se incorporó y pidió ayuda al trabajador de la gasolinera. A los pocos minutos se personó una patrulla de la Guardia Civil y el policía fue a recibir asistencia sanitaria. «Tengo dos puntos de sutura en la nariz, dos costillas fisuradas y la rotura del dedo meñique... pero estoy vivo».

Ahora, y después de que gracias a las cámaras de videovigilancia y a la labor de investigación que se ha puesto en marcha, el agresor esté plenamente identificado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen activa la orden de búsqueda y detención. «Agradezco muchísimo el trabajo que están haciendo todos mis compañeros para dar con él. Sé que lo harán».

Se trata de un joven de 29 años, vecino de San Fernando y que tiene un buen historial de antecedentes graves por lesiones y drogas. Su novia sí ha sido detenida y a la menor se le ha tomado declaración como testigo. «No lo conozco de nada, no lo había visto en mi vida» , asegura su víctima.

Pero al margen de si este individuo es apresado antes o después, si es detenido como presunto autor de lesiones graves, leves o también atentado, C. quiere dejar un último mensaje. «Si he evitado que dicha violencia la emplee contra su pareja u otra persona que se le hubiera cruzado en su camino, con eso me basta».