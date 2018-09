Una gaditana, candidata al top 100 de mujeres más influyentes de España El ranking de Las Top 100, iniciativa del think tank MujeresyCia, destaca el talento femenino. La jerezana Lola Rueda compite en su categoría con Manuela Carmena, Carmen Calvo y Arrimadas

SARA CANTOS GARCÍA

El 24 de octubre se sabrá quiénen son Las Top100 de 2018, un ranking de las cien mujeres más influentes de España que elabora el think tank MujeresyCia desde hace siete años. Entre las candidatas en esta edición hay una única gaditana: Lola Rueda. Nacida en Jerez, en la actualidad es la presidenta del Consejo Económico y Social de esa ciudad, emprendedora las 24 horas del día y, desde hace una semana, conocedora de su designación oficial como aspirante a formar parte de este destacado lobby de mujeres.

Rueda, de 54 años, ha sido propuesta para entrar en ese prestigioso listado dentro de la categoría de Función Pública, Institucional y Política en la que compite con otras profesionales como la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena o la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

Pese a que es una mujer multitarea acostumbrada a una apretada agenda de trabajo, reconoce que al principio todo esto le dió vértigo. «Cuando me llamaron para decírmelo fue una sorpresa, sentí vértigo pero ahora la asumo con humildad y orgullo. No considero que no deba estar ahí, ni yo ni ninguna otra nominada. Todas nos lo merecemos. Para mí ya es un orgullo que una gaditana haya estado como candidata al ranking», admite ilusionada.

Ese éxito no lo ve como algo individual sino colectivo. No tanto un reconocimiento a su trabajo sino como «una ventana al exterior por la cual pueden ver lo que hacemos en la provincia», explica. «Todo lo que apunte a que fuera de Cádiz se fijan en el talento de esta tierra, y en especial en el talento de las mujeres, me parecerá siempre estupendo».

En este sentido, tira de sororidad y humildad afirmando que «me han dado la enhorabuena desde muchos puntos de España pero seguro que hay muchas gaditanas que podrían estar nominadas».

Su ‘obsesión’ desde hace años es exportar el talento de la provincia, animar a la gente con ideas y abonarles el terreno hacia el camino del emprendimiento y el empleo. «Intento dar a conocer y que se reconozca el talento de mi tierra y potencio la marca Cádiz», resume.

Mujeres imparables

Esta labor tiene muchos ángulos y el de la igualdad es uno por el que se desvivie especialmente. Considera «fundamental» que las mujeres se atrevan a hacer todo lo que se propongan. Quizás ese fue uno de los motivos por los que hace unos años creó la asociación ‘Mujeres Imparables’, un proyecto de promoción y visibilización de la mujer profesional, empresaria y emprendedora que comenzó en Cádiz, se extendió al resto del país y ya forman parte de él más de 700 «mujeres imparables».

Con respecto al mensaje del poder femenino que proyecta el ranking de las Top100, esta jerezana es rotunda: «Hay que ir rompiendo barreras y esta es una manera de visibilizar la valía y el talento de las mujeres» pero también «de reivindicar que las instituciones y organismos tiene que contar con nosotras». Aunque las cifras oficiales dicen otra cosa Rueda mantiene la perspectiva: «Tiene que haber más visibilidad en juntas directivas, en consejos de administración, más mujeres imparables en cualquier ámbito, sobre todo en los centros de poder».

Consciente de los techos de cristal, cada día intenta contribuir a que más mujeres lo rompan: «Profesionalmente las mujeres tenemos que demostrar más que los hombres». Para sortear este obstáculo que la sociedad trae de serie su fórmula es «remar juntos, aunque de momento tengamos que remar el doble».

Su secreto está en la acción. «Me niego a sentarme en el club de la queja», subraya, y predica con el ejemplo: «Lo que hago en diferentes ámbitos dentro del Consejo Económico y Social, en la asociación Mujeres Imparables, en las lanzaderas de empleo, como agente del cambio, etc , es para que Cádiz sea punta de lanza en Andalucía en innovación».

El talento y el complejo de Cádiz

Desde su punto de vista Cádiz es una provincia «muy innovadora» pero con muchos complejos. «Tenemos mucho talento pero el problema es que no nos lo creemos».

Asegura que hay mucha «gente emprendedora que apunta muy alto, muchas empresas punteras» y asevera que «lo que hacemos en la provincia sí tiene impacto, sí importa». Acérrima defensora del talento local gaditano, se muestra crítica con el «miedo injustificado» a lo que viene de fuera. «A veces me ha dado la sensación en la provincia de que cuando se vienen para aportar se ve miedo, aunque luego incluso nos copien ideas y proyectos hasta fuera de Cádiz».

Partidaria de romper barreras y de «una nueva manera de trabajar, tejiendo redes y dando pequeños pasos» su adhesión a todo lo que tenga que ver con la innovación y el desarrollo de Cádiz es inquebrantable: «Seguiré en la brecha para que poco a poco podamos crear más empleo y para decir a todos y a todas que hay que creer pero, sobre todo, hay que hacer».

Las Top 100

El próximo 24 de octubre se conocerá las identidades de las mujeres que formarán el ranking de las Top 100, una manera de poner en escena el talento femenino en todos los ámbitos y visibilizar ideas y proyectos de mujeres que sirvan de referentes a la sociedad. Mercedes Wullich, directora de MujeresyCía es la fundadora de este top 100 que incluye diez categorías: mujeres académicas e investigadoras; alta dirección; directivas; empresarias; mujeres en la función pública, institucional y política; cultura, ocio y deporte; medios de comunicación; pensadoras y expertas; revelación y emprendedoras y mujeres que trabajen en el tercer sector.

Entre las candidatas de 2018 están Carmen Caffarel, Alicia Kaufmann, Almudena Grandes, Carmen Ruscalleda, Carmen París, Carmen Posadas, Carolina Marín, Elena Arzak, Elvira Lindo, Garbiñe Muguruza, Gisela Pulido, Mabel Lozano, Alicia Koplowitz, Carmen Calvo, Begoña Villacís, Carolina Bescansa, Inés Arrimadas, Manuela Carmena, Mónica Oltra o Rebeca Grynspan, entre más de 600. Un jurado y el think tank elegirán 90 candidatas y las otras diez resultarán de una votación online abierta al público a través de la plataforma www.sufragium.es.