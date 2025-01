La CEC espera que en junio comience la recuperación económica adaptada a «nuevos hábitos»

La Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC) ha detallado este martes el resultado de la encuesta que ha realizado a cerca de 500 empresas de la provincia para conocer el impacto de la crisis sanitaria.

El presidente de esta organización, Javier Sánchez Rojas , ha explicado que desde que se declaró el estado de alarma por el Gobierno de la nación como consecuencia del coronavirus y se paralizó gran parte de la actividad económica, desde la CEC se quería conocer el estado de las empresas y autónomos ante esta situación.

Así, se procedió a la elaboración de una encuesta on line con nueve preguntas a un total de 491 empresas de la provincia en el periodo comprendido entre el 31 de marzo y el 8 de abril (cuando quedaron limitadas a las actividades esenciales definidas en el decreto del Gobierno), con el objetivo de obtener una visión global del empresariado acerca de las primeras consecuencias de esta crisis sanitaria.

Una de las principales conclusiones que se ha extraido de la encuesta es que las empresas de la provincia han bajado sus ingresos en un 75 por ciento , aproximadamente, media que Sánchez Rojas ha calificado de «muy elevada» asegurando que será necesario «dar una patada hacia adelante» y conseguir por parte de las administraciones el aplazamiento de impuestos, tasas o liquidaciones para intentar parar este fuerte impacto económico.

Esta caída en los ingresos se ha dado por tres circunstancias principalmente: el cierre obligado de empresas, la caída de la demanda y la falta de suministros .

Asimismo, se ha podido conocer que de esas 491 empresas, el 52 por ciento sin actividad, un total de 255 mientras que el 48 por ciento está en activo , un total de 236 empresas . De este porcentaje de empresas que sí que está trabajando, el 18% lo hace a través de teletrabajo (89); el 13% está abierta al público (62); el 10% son actividades obligatorias (48), el 4% trabajan a puerta cerrada (19) y el 3% solo lo hacen por asuntos de urgencia (18).

Otra de las preguntas realizadas ha sido que si en el caso de ser autónomo se había solicitado la prestación por cese de actividad , a lo que han respondido el 48 por ciento que no, el 33 por ciento que sí y el 19 por ciento que lo hará próximamente.

La mayoría ha solicitado un ERTE

En el caso de contara con trabajadores, se les ha cuestionado acerca de si han solicitado un ERTE. Así, del total de empresas encuestadas, 418 (el 84%) tienen empleados y de éstas 269 (52%) han solicitado ERTE´s a lo largo de este periodo en el que se ha realizado la encuesta.

Destacar por tanto que la mayoría de las empresas encuestadas con plantillas de empleados han aplicado expedientes de regulación temporal por entender que están plenamente justificados en esta situación .

En cuanto al tipo de ERTE , 131 empresas (48%) lo han hecho por fuerza mayor y cierre de la empresa; 107 (40%) por fuerza mayor con servicios mínimos; 24 (9%) por causas técnicas y organizativas con servicios mínimos y 7 (3%) por causas técnicas y organizativas por cierre.

Según las conclusiones de la encuesta, las empresas manifiestan su preocupación por la posible no concesión de la fuerza mayor de los ERTE’s.

Las empresas manifiestan asimismo su deseo de que se les permita sobrevivir, por lo que un número significativo de empresas entiende que sin un ERTE de fuerza mayor su proyecto empresarial actual se convierte en inviable .

Una de las inquietudes de las empresas es también la vorágine normativa, es decir, la modificación continua de las medidas vía BOE o notas aclaratorias impide la toma de decisiones .

La CEC ha preguntado además en su encuesta si ha sido necesaria la solicitud de un préstamo bancario u otro tipo de solución financiera para poder continuar, a lo que el 18% ha contestado afirmativamente, un 25% que no, un 33% que lo harán próximamente y un 24% no saben o no contestan.

Prioridad: el fin de la crisis sanitaria

Según ha explicado Javier Sánchez Rojas, la prioridad en estos momentos es que se ponga final a la crisis sanitaria , para poder volver de manera paulatina a la normalidad y recuperar los indicadores de consumo.

Además, ha apuntado que Cádiz necesita más que nunca que se reactiven los grandes proyectos estratégicos, de infraestructuras, de incentivos como la ITI, de atracción como Lógica , etc.

En lo que respecta a las peticiones que se hacen a las administraciones para volver a recuperar la actividad económica, que la CEC espera que pueda ser el próximo mes de junio , se solicita que se hibernen las obligaciones fiscales y regulatorias, además de los aplazamientos de pagos en materia de impuestos y Seguridad Social «hasta que cada empresa, cada negocio, cada autónomo, recupere un nivel de normalidad que le haga sostenible en el tiempo».

Sánchez Rojas ha recordado que «ya hemos remitido un documento de propuestas a las entidades locales y la Diputación en la línea de aplazar pagos, no hablamos de condonar».

Desde la CEC, desde donde se afirma que siendo optimistas este verano «se podrían salvar los muebles» , se ha pedido también que se reconozca «a tantos hombres y mujeres que, al frente de sus empresas, han dado muestras de su gran sentido de la responsabilidad y solidaridad. Cuando toque».