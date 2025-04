Temor en la patronal gaditana ante la difícil viabilidad de las empresas

Las últimas medidas económicas adoptadas por el Gobierno de la nación para amortiguar el impacto del coronavirus en el tejido empresarial no son del agrado de las patronales, sobre todo, porque no cubren la verdadera necesidad de las pymes, es decir, la falta de liquidez. El presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), Javier Sánchez Rojas , reconoce que el 90% del tejido empresarial gaditano está en manos de micropymes y autónomos lo que hace más vulnerable su supervivencia en un estado de alarma que decreta el cierre y el parón total de la actividad no esencial. Sánchez Rojas ha confirmado a LA VOZ que la patronal recibe a diario consultas de empresarios que están al límite y al borde del cierre.

La patronal gaditana destaca que las primeras medidas adoptadas cuando estalló la pandemia y obligó al confinamiento fueron consensuadas y aprobadas por los agentes sociales. Fue el caso de los 200.000 millones de euros que se pusieron sobre la mesa para garantizar el pulso económíca del país , sin embargo, posteriormente, el Gobierno ha ido actuando con decretos que «ni siquiera ha consultado con los empresarios». Es el caso del decreto de hibernación para las actividades no esenciales que ha generado confusión porque «paralizar un sector industrial y la construcción no se puede llevar a cabo en 24 horas como pretendía el Gobierno».

En este sentido Sánchez Rojas se centra en la dificultades que tendrá el tejido productivo gaditano si no se toman medidas ahora. La patronal reclama una inyección de liquidez para las empresas , más ayudas para aguantar el cierre temporal y, sobre todo, el aplazamiento de los tributos . Las empresas no pueden pagar si no tienen ingresos y, menos aún, reanudar la actividad cuando acabe el estado de alarma si no tienen liquidez. Así, advierte que será difícil levantar la economía gaditana el día después.

Abocados a la quiebra

Una primera estimación sitúa el epicentro de la vulnerabilidad económica en las empresas que están en pérdidas a ojos de la Agencia Tributaria , y que, lógicamente, están en peor situación para afrontar el cese de actividad durante un periodo prolongado de tiempo. Incluso, aunque el escenario fuera corto, menos de un trimestre, su viabilidad no está asegurada. Un número importante acabará en concurso de acreedores.

Lo que dicen los últimos datos de Hacienda, según ha publicado El Confidencial, es que de los 1,3 millones de empresas que presentaron resultados económicos en 2017 (último ejercicio disponible), nada menos que 542.556 tuvieron un resultado contable negativo . Es decir, estaban en pérdidas. Esto supone el 41,5% del total. O lo que es lo mismo, cuatro de cada 10 empresas declaran a Hacienda estar en situación adversa.

Por ello, el decreto de hibernación aprobado el domingo por la noche ha crispado a las patronales del país. Antonio Garamendi , el presidente de la CEOE, ha sido muy crítico con las medidas económicas impuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez en las últimas horas para hacer frente a la expansión del coronavirus y que, en última instancia, «desprotegen» al empresario obligando a todas las empresas de actividad no esencial a cerrar desde este lunes 30 de marzo hasta el 8 de abril.

Garamendi ha señalado que el Ejecutivo ha mostrado que no se fía de los empresarios y ha pronosticado quiebras de las empresas. «Nos criminalizan. Si no nos dejan despedir sólo nos quedará cerrar«, ha dicho.

En un primer lugar Sánchez aprobó la prohibición de los despidos -una medida que ya recabó quejas por no dejar a los empresarios libertad- y hace escasamente unas horas ha lanzado su nueva medida: la aprobación del permiso retribuido con el cierre de actividades no esenciales durante 8 días , con el que el Ejecutivo paraliza al máximo la actividad y que ha molestado y levantado duras «críticas» dentro del tejido empresarial.

