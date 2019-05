Cádiz «El domingo se celebra el Día Mundial de la Fibromialgia mientras el INSS ningunea su importancia» Las asociaciones de personas enfermas de sensibilidad central solicitan la retirada o reelaboración de la Guía que el INSS sacaba a la luz en enero para Fibromialgia, SFCem, SQM y EHS

«Esta guía supone un retroceso de años de investigación, lucha y dignificación de las personas enfermas», dice Mª Jesús Arjonilla, Trabajadora Social de Confesq en Cádiz. Esta organización se manifestaba este jueves en toda España para solicitar la retirada o reelaboración de la guía sobre fibromialgia que el INSS sacó a la luz el pasado 18 de enero de 2019. También en Cádiz, en la Plaza de la Constitución y frente al INSS de Puertas de Tierra.

La Unión de Entidades de pacientes de Fibromialgia (FM), Síndrome de fatiga crónica/encefalomielitis miálgica (SFC/EM), Sensibilidad Química Multiple (SQM) y Electrohipersensibilidad (EHS) entienden que esta guía está obsoleta y perjudica seriamente a todos las personas que se aquejan de este tipo de enfermedades y tras solicitar por varias vías la retirada o reelaboración de este manual han iniciado una campaña de recogida de firmas y otras actuaciones como la manifestación que protagonizaban este jueves día 9 de mayo frente a todas las delegaciones provinciales del INSS para visibilizar el desacuerdo.

«Esta guía quita importancia a estas enfermedades y lo centra mucho en que son problemas a nivel psicológico», dice Mª Jesús que además explica que han presentado el modelo que consideran acorde con la actualidad ante el INSS pero no se ha oído la reclamación de los enfermos. Unas 150 entidades distintas, que agrupan a miles de personas afectadas han iniciado un procedimiento judicial para denunciar la vulneración de sus derechos fundamentales.

Toda esta movilización se debe a la publicación de la 2ª edición de la “Guía de Actualización en la Valoración de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple, Electrosensibilidad y Trastornos Somatomorfos” por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social- INSS, que ha puesto en pie de guerra a las personas afectadas por estas enfermedades así como a los especialistas que las conocen bien.

Confesq, denuncia que no se haya contado con las opiniones de las Sociedades médicas de los especialistas que tratan estas enfermedades, que ya se han posicionado en contra de los criterios de la guía, y no se haya realizado una actualización de la evidencia científica. Esto traerá consecuencias muy negativas para todos los enfermos/as, no solo desde el punto de vista de los procesos de solicitud o revisión de la incapacidad laboral, sino también desde el ámbito de la salud, por las recomendaciones terapéuticas que recoge y la intención de repartirla a todos los médicos de atención primaria.

«Es fundamental obtener un diagnóstico precoz para que las repercusiones de la enfermedad sean menores y para conseguirlo es también fundamental la formación de personal sanitario, en especial pediatras» recalca la Trabajadora Social Mª Jesús Arjonilla. Y justo, denuncian que esta guía «busca todo lo contrario», niega no solo las enfermedades, también las alteraciones orgánicas subyacentes y las medidas terapéuticas mínimas consensuadas internacionalmente.

Puedes apoyar firmando la solicitud al INSS de la retirada o reelaboración de la guía en http://confederacionssc.es/?p=26055