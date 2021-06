Franjas Horarias Luz Junio «Ya nos dirigen hasta la hora a la que podemos poner la lavadora» Descontento entre consumidores ante los nuevos horarios de la factura de la luz Facua recomienda amoldar la potencia contratada al consumo real y adaptarse a los tramos horarios más baratos «en la medida de lo posible»

Repasemos: desde este martes 1 de junio habrá tres horarios diferentes de tarificación de la electricidad. Será más cara en horas punta, de 10 a 14 horas y de 18 a 22 horas; algo más barata en el periodo llano: de 8 a 10 horas, de 14 a 18 horas y de 22 a 00.00 horas; y la energía será más económica en el periodo valle, de 00.00 a 8 horas y los fines de semana.

«Por un lado, hay desconocimiento, la gente se está enterando tarde y mal de lo que va a empezar ya. Lo que pone de manifiesto lo mal que se ha hecho la norma en cuanto a la forma», denuncia al respecto el presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (Facua) Cádiz, David Cifredo. «Y también criticamos el fondo, porque se está trasladando que con esta nueva tarificación los consumidores van a poder ahorrar en la luz, pero eso no es cierto, el objetivo no es otro que optimizar las redes eléctricas en un periodo que estaban infrautilizadas, por la noche y los fines de semana. Eso es debido a la industria, que va a seguir consumiendo en las mismas horas. Se ha cargado el peso de la medida en los consumidores y usuarios domésticos», asegura Facua.

Para la mayoría de los usuarios estos nuevos horarios de la luz significan reorganizar las tareas domésticas, algo que notan aún más las familias. «Ya nos dirigen también a qué hora cocinamos o ponemos la lavadora», asegura Esther Carnero, presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de la Provincia de Cadiz (Asfanuca). Según Carnero, la medida no es en absoluto adecuada, y más teniendo en cuenta que se trata de un bien de primera necesidad.

«Un castigo» para las familias

«Las familias, y en especial las familias numerosas, somos las grandes perjudicaaos de la sociedad», pone de manifiesto la presidenta de Asfanuca. «Para poder llegar a fin de mes necesitamos ahorrar, por lo que miramos mucho las facturas, pero no puede ser que al final del día, cuando estás ya agotada, tengas que poner una lavadora que luego no puedes ni tender», detalla a este periódico, al tiempo que afirma que, bajo su punto de vista, esta medida «es un castigo total a las familias».

No ve otra posibilidad para que la factura no se encarezca que la de «cambiar hábitos». Y denuncia que, cuando se planteó cambiar las tarifas de la electricidad la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) se reunió con la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera para manifestarle lo perjudicial que iba a resultar este cambio, «tomó nota de todo, pero cayó en saco roto, como siempre. Nos sentimos los grandes olvidados».

Como, al parecer, no quedará otra salvo poner la lavadora por la noche, las comunidades de propietarios ya temen los posibles conflictos entre vecinos derivados de los ruidos durante las horas de descanso. «Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla el cambio, pero tiene toda la pinta de que eso va a pasar», cuenta Antonio Rivas, abogado administrador de fincas, que también advierte que las grandes comunidades con servicios como piscinas, por ejemplo, pueden ver incrementada su factura de la luz.

Si para los consumidores particulares es complicado adaptarse a los nuevos horarios de la tarifa de la luz, para otros, como los establecimientos hosteleros, es prácticamente imposible. «Hay actividades de la hostelería que no se pueden trasladar de horario, como poner los cafés de por la noche o meter en los frigoríficos la mercancía que llega por la mañana. El consumo siempre nos va a coger en horas diurnas», explica Antonio de María, presidente de la Federación de Hostelería de la provincia de Cádiz (Horeca). Los hosteleros aún no saben en qué medida les va a afectar la nueva tarificación, lo que sí saben es que «a los establecimientos que tienen las tarifas indexadas, no les afecta, y son los mayores consumidores los que tienen este tema regulado. Los más pequeños son los que se van a ver más afectados. Nos va a costar la luz más dinero, eso está claro».

Bajar la potencia contratada

La medida afectará a nuestro día a día. «En la medida de lo posible habrá que organizarse y llevar el consumo a los horarios más baratos», aconseja David Cifredo.

«La factura de la luz tiene dos conceptos, el consumo, que es variable, y la potencia contratada, que es fijo», explica David a este periódico. Con las nuevas tarifas de la luz se establecen dos periodos respecto a la potencia contratada: punta, de 8 a 00.00 horas y valle, de 00.00 a 8 horas. «Nuestro consejo es que rebajemos lo más posible la potencia que tenemos contratada. Quizá para ello hay que cambiar algunos comportamientos como no poner a la vez la lavadora, el horno y la plancha, adaptando el consumo a una potencia más baja», señala el presidente de Facua Cádiz.

Otro cosejo: contratar tarifas de mercado regulado «porque a día de hoy el mercado libre no es más barato que el regulado». Y ojo con las llamadas de comerciales de distintas empresas energéticas «aprovechando el río revuelto, asegurando que nos ofrecen tarifas mejores cuando realmente son más elevadas siempre».

A pesar de los esfuerzos de los consumidores, Facua prevé que va a haber usuarios «que se van a ver penalizados porque no van a poder llevar sus consumos a los periodos valle». Por ejemplo, aquellos que trabajan de tarde o las familias con una situación económica más desfavorecida que no pueden tener electrodomésticos que cuenten con programadores para que empiecen a funcionar solo por la noche, cuando la electricidad será más barata.

Por contra, afirma David, se verán beneficiados los ciudadanos que tengan vehículo eléctrico, que podrán recargarlo de noche y se ahorrarán «un buen dinero» con el cambio de tarifa. Usuarios que coinciden con los de mayor poder adquisitivo.

Una última observación, desde este día 1 de junio de 2021, los consumidores disponen de un año para hacer dos cambios de potencia de forma gratuita, para poder amoldarla a su consumo real.