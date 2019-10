Chiclana Canta «Después de 'Got Talent' llegas al cole y eres el héroe» Juanlu Lorenzo y Carmen Panés, artífices del coro Chiclana Canta, protagonistas este viernes en “Los Directos de LA VOZ”

Juanlu Lorenzo y Carmen Panés, responsables del coro Chiclana Canta, están de actualidad por su la multitudinaria participación del grupo en el programa Got Talent con su particular versión del ‘Billy Jean’ de Michael Jackson, adaptada en su contenido a la edad de los chavales, para que sea el apropiado. «Por la tele sólo se ha transmitido el 30% de la actuación, no sé si es que nos quieren reservar», bromean. Las cifras plasman la repercusión conseguida: han pasado de 30 a 900 visitas semanales en Instagram, el vídeo que colgó el Ayuntamiento tiene unas 40.000 reproducciones y ha sido compartido 900 veces.

«…Y llegas al cole y eres el héroe», reflejan divertidos. Porque a partir de ‘Chiclana Canta’ hay un antes y un después: «En nuestro cole se canta hasta las tres de la tarde, y los que ya se han ido al instituto, vuelven para estar en el coro». Este viernes ambos, que están al frente de un equipo de músicos y coreógrafos que han pasado «de no conocerse a convertirse en una familia», han sido los protagonistas de 'Los Directos de LA VOZ'.

Hasta ahora llevaban adelante proyectos musicales con adultos, desde hace cerca de diez años, pero se decidieron a «acercar la música a los niños» con un proyecto «que tiene mucho de social y de educación emocional», confiesan. «Va destinado a niños a los que les cuesta integrarse, que aquí ven arropada su voz en un coro grande», explica Juanlu. Hay muchas más enseñanzas: «No importa que no canten bien, y encima el que canta bien se enorgullece de lo que hemos liado», complementa.

Además refuerzan la enseñanza de idiomas como el inglés «con la motivación extra» de letras que los chicos se aprenden de memoria. «En realidad es una mezcla de lengua, educación física, inglés y por supuesto música», recopila Juanlu. Lo hacen con canciones «más al alcance de ellos», de los años 70 años 90. «Así resulta más atractivo para los niños… y para los padres», conjugan.

Juanlu es profesor en el colegio Alameda de Chiclana, centro que se convirtió en el germen de la idea. La forma de trabajar es curiosa. Escogen un cuento y un repertorio musical. «Lo elegimos en verano, en casa», comenta la pareja. No se escenifica, pero lleva «un hilo» parecido a un musical, distingue Carmen. El curso pasado al final todo desembocó en un concierto que se celebró a finales de mayo en el Teatro Moderno de Chiclana. La expectación fue tal que tuvieron que hacer dos pases. «Empezamos sin expectativas, para que conocieran otras músicas», recuerda Carmen, y ahora los chavales identifican en series como ‘Stranger Things’ temas que ya forman parte de su repertorio.

Para este curso se detendrán en un problema latente como el ‘bullying’, y el punto de arranque será el diario de Greta, una chica de 23 años que recuerda lo mal que lo pasó en la escuela. La planificación de este año también refuerza la figura de la mujer. «Este año todas las canciones que trabajamos han sido cantadas por mujeres», describe Juanlu: Barbra Streisand. Madonna, Janis Joplin, Tina Turner, Whitney Houston….

Para esta ocasión el trabajo se complica, porque se tienen que organizar entre distintos colegios. El curso pasado fueron tres, y para el proyecto ‘Chiclana Canta 2’, que empieza en un par de semanas, ya serán nueve. Trescientos niños en total, y no solo de la localidad, porque también se suman centros de Medina, Jerez o Conil que se han mostrado interesados en participar después del «buzoneo masivo» que han llevado a cabo Juanlu y Carmen.

Hacen ensayos conjuntos cada trimestre, que se plantean «como una convivencia». Además Carmen cuelga en YouTube los temas en su versión karaoke, «para que todo vaya más rodado». «Se los ponen en el iPod y practican la pronunciación y la letra para aprendérsela», suma. «Los padres nos dicen que los niños escuchan el karaoke en el coche, y hasta se van a la cama con él y así se duermen». Chiclana canta, los niños cantan… y sus familias cantan.