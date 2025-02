Coronavirus Cádiz: ¿Qué se puede hacer a partir del viernes 19 en la provincia?

Este viernes 19 de febrero cambia la situación de la mayoría de localidades de la provincia de Cádiz . Es importante resaltar que las nuevas medidas han entrado en vigor en la madrugada de esta noche al viernes y no el sábado como hasta ahora. La tercera ola de la pandemia está remitiendo a un ritmo plausible y ello permitirá relajar las medidas, que se basan en criterios numéricos y no opinativos e interpretativos. En las últimas semanas, prácticamente toda la región gaditana ha estado cerrada, salvo contadas excepciones en municipios pequeños de la Costa Noroeste o la Sierra donde la incidencia era mínima.

Pero este jueves se ha confirmado ese cambio de tendencia y ya hay 27 pueblos de Cádiz que están por debajo de los 500 infectados por cada cien mil habitantes en las últimas dos semanas. Son los siguientes: El Puerto, Jerez, Sanlúcar, Puerto Real, Los Barrios, Tarifa, Jimena, San Martín del Tesorillo, La Línea de la Concepción, San Roque, Alcalá de los Gazules, Paterna, Chipiona, San José del Valle, Trebujena, Algar, Algodonales, Arcos, El Bosque, Espera, Prado del Rey, Setenil, Torre Alháquime, Ubrique, Villamartín, Zahara y Villaluenga del Rosario.

Así pues, para ellos se ha acabado el cierre perimetral. Los vecinos de estas localidades pueden salir de su ciudad siempre que vayan a otra que no esté cerrada. En este punto es clave el origen y el destino, pues se permite el tránsito por lugares que estén 'sellados' pero no su permanencia. Los habitantes de estos 27 municipios se pueden mover entre estas localidades pero no podrán salir para ir a otra provincia vecina como Sevilla o Málaga.

Una persona de Jerez puede ir a El Puerto, Puerto Real, Rota o Sanlúcar sin problema a ser detenido en un control policial; no obstante, seguirá sin poder acceder a estas 15 localidades que permanecen cerradas perimetralmente : Cádiz capital, Algeciras, Castellar, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Chiclana, Conil, Medina, San Fernando, Vejer, Rota, Alcalá del Valle, Benaocaz, Bornos y El Gastor. En todos estos municipios sí se podran abrir todos los comercios no esenciales (bares, restaurantes, tiendas, gimnasios...), así, que grandes localidades como San Fernando, Chiclana y Puerto Real recuperarán su actividad comercial.

La situación más crítica en cuanto a restricciones la viven los vecinos de Grazalema, Olvera y Puerto Serrano. Al no tener una alta densidad de población, cuando se registran contagios la tasa de incidencia se dispara, y en este caso supera el millar por cada cien mil habitantes. Ellos no pueden salir ni recibir visitas (salvo permiso especial), y tienen cerrados todos los comercios salvo los esenciales.

Es menester recordar que continúan en vigor otras restricciones que no atañen a la movilidad. El toque de queda se mantiene a partir de las 22 horas y hasta las 6 de la madrugada , y el límite máximo de reunión es de cuatro personas no convivientes.