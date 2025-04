Fran Quintana: «Es como si nos hubieran tapado la boca durante estos dos años»

Fran Quintana vive las horas previas a su debut en el certamen de 2022 con los nervios propios del estreno pero, sobre todo, con una enorme ilusión. Tras el excelente papel con su comparsa ‘Los Pacientes’, el joven autor, psicólogo de profesión, presenta sus credenciales con ‘El club de los ignorantes’. Una apuesta creíble, fiel a los principios de un autor que aboga por lo sencillo y la reivindicación bajo el sello ‘low cost’.

Aunque no quiere desvelar más detalles de la cuenta, el coplero asegura que ‘El Club de los ignorantes’ estará centrado en una reflexión sobre la ignorancia. «Vamos a hablar de lo ignorantes que podemos llegar a ser. De lo que sabemos y de lo que no, de lo que nos cuentan y de lo que no nos cuentan», explica, a la vez que destaca el estilo crítico que lo caracteriza. «Yo no concibo el Carnaval de otra forma. Si hago Carnaval, es porque hay cosas que hay que criticar. Tengo una visión de la realidad y no voy a renunciar a ella. ‘El Club de los ignorantes’ no va a ser menos crítica que ‘Los Pacientes’», asevera.

Con respecto a su estreno en la primera sesión del COAC 2022, como primera agrupación en pisar el escenario tras dos febreros sin coplas, el autor destaca: «Tenemos muchas ganas porque es como si nos hubieran tapado la boca durante estos dos años. Tengo la sensación de que este año hay más ganas ante todos los cambios que se han producido en nuestra sociedad y en nuestra historia reciente, algo que nos obliga a tener que decir cosas», asegura Quintana, que destaca la función terapeútica que va a tener el Carnaval en esta edición tan atípica.

Carnaval como terapia

«El Carnaval siempre ha sido una terapia para muchas personas. Supone una vía de evacuación, de trabajo emocional, nos libera, nos emociona, nos enseña a canalizar la frustración. Hay muchas conexiones entre el Carnaval y la psicología. Y este año, por todo lo ocurrido, es especialmente necesaria esa terapia carnavalesca», añade.

Con respecto a los cambios que se van a producir por el hecho de que el Concurso se celebre fuera de su fecha biológica, el coplero está convencido de que una vez en el Falla, «será un concurso como cualquier otro. Cuando suba el telón, volverá la magia del Falla y no nos daremos cuenta que hace calor o que es mayo», apostilla.

Fran Quintana cierra la entrevista con un deseo y también con una esperanza: «Pediré que haya Carnaval de Cádiz en 2023 y que éste sea un buen anticipo de otro gran Carnaval, que será el que viene. Y al COAC le pido que Cádiz esté presente en todas las actuaciones y en todos los repertorios porque esto es un Concurso de Cádiz».