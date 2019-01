FITUR 2019 Chiclana: «Por encima de playa, naturaleza o deporte nuestro gran patrimonio es la gente» Chiclana acude este año a la cita de Fitur con una completa oferta en la que destaca el deporte, la salud, la naturaleza, la gastronomía y la cultura

Actualizado: 24/01/2019 10:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hay una localidad de la provincia que puede presumir de tenerlo prácticamente todo en materia de turismo. Una planta hotelera envidiable, unas instalaciones deportivas de lujo, una de las mejores playas de Europa y una gastronomía con personalidad propia en la que destacan los vinos y los embutidos. Chiclana no necesita presentación. Su fama la precede en todos los mentideros turísticos no sólo nacionales, sino también en las ferias internacionales del sector. No hay que olvidar que miles de alemanes eligen todos los años Chiclana para disfrutar de sus vacaciones. La concejal de Turismo, Ana González, explica la oferta turística que lleva este año a la Feria de Madrid.

¿Qué oferta lleva este año Chiclana a Fitur?

Teniendo en cuanta la amplia oferta que desde Chiclana podemos presentar en Fitur, siempre elegimos alguna parcela destacable, turismo de naturaleza, gastronómico o deportivo, como ha sucedido en años anteriores, pero en esta ocasión nos decantamos por algo que marcó a nuestra ciudad el pasado año como fue el Concert Music Festival, que volverá a ser uno de los festivales más importantes a nivel nacional el próximo verano. Además, también presentaremos la nueva página web municipal de Turismo, que es el fruto de una serie de acciones, destinadas a renovar la imagen de nuestra localidad, adaptándonos así a un nuevo lenguaje visual y compitiendo con los principales destinos turísticos en el ámbito internacional, sobre todo teniendo en cuenta que es la mejor forma que tenemos para mostrarnos al mundo.

Este año se ha puesto un especial énfasis en promocionar un evento como el Concert Festival, ¿Qué supuso su realización el año pasado?

El Concert Music Festival supuso que Chiclana siguiera creciendo. Así, al destino de sol y playa se unía en verano una oferta de ocio única en España, con espectáculos destinados a todos los públicos y para el disfrute de toda la familia. También supuso un gran salto de calidad, porque el cartel estuvo compuesto por artistas de primer nivel en el ámbito nacional e internacional. Y supuso que el nombre de Chiclana siguiera sonando y cada vez más alto, en todo el país, llegando también a traspasar nuestras fronteras.

¿Por qué Chiclana sigue siendo uno de los destinos preferidos de los aficionados al golf de toda España?

Porque contamos con cinco campos de golf de gran categoría, entre los que se encuentra uno con uno de los mejores campos de golf de toda España, en los que el aficionado a este deporte encuentra todo lo necesario en Novo Sancti Petri. Las personas que llegan para disfrutar de este deportes en Chiclana, cuentan, además, con una oferta hotelera de primer nivel, en un paraje único y con unas condiciones meteorológicas privilegiadas durante todo el año.

¿Qué hay que responderle a quien dice que Chiclana sólo es playa?

Habría que decirle que venga a conocernos. Si dice eso es que no ha estado aquí y no sabe lo que nuestra ciudad puede ofrecerle. Por supuesto, nuestro pulmón turístico es la playa, pero Chiclana también ofrece cultura, con unas instalaciones y una programación amplias y variadas; Chiclana también es naturaleza, con parajes únicos en los que poder pasear y disfrutar; Chiclana es gastronomía, con una gran diversidad de productos y caldos; Chiclana también es deporte, con una calidad en todas su infraestructuras; y Chiclana también es salud, gracia a la oferta de la que disponemos.

¿Cuál es el perfil del turista que suele visitar Chiclana?

Eso depende de la época del año. Si hablamos de verano las personas que nos visitan suelen ser del territorio nacional, con ganas de disfrutar de la playa en familia, pero también de disfrutar de la oferta cultura y de ocio que ofrecemos en la temporada estival. En los meses de invierno, nos visitan personas de diferente nacionalidades, que buscan esa otra oferta que presenta Chiclana y que no es la de sol y playa.

¿Cuál cree que es el tesoro que tiene Chiclana y que suele pasar desapercibido?

Eso debería preguntárselo a todas las personas que año tras año vuelven a nuestra ciudad, ya se en invierno o en verano. No obstante, creo que cuando hablamos de turismo nos olvidamos de algo muy importante, de nuestras gentes. De estas personas que día tras día son la imagen de Chiclana ante las personas que nos visitan, porque son las que atienden, ayudan y se implican para que el turismo sea nuestro principal motor económico. Esos trabajadores que con sus actitudes y sus aptitudes muestran la cara más acogedora y más amable de nuestra ciudad.