Las mejores chirigotas ilegales que encontrarás este fin de semana en las calles

El Carnaval de Cádiz más ilegal de la historia no sería nada sin sus callejeras. Las chirigotas ilegales volverán a salir a la calle para demostrar el arte y el ingenio más puro, alejado de los límites que impone el Carnaval oficial, que este 2022 tendrá que esperar al mes de junio. El empuje de las agrupaciones ilegales ha conseguido que este año, más que nunca, el Carnaval de Cádiz 2022 se centre en la copla callejera.

Las esquinas y casapuertas serán la única alternativa a unos tablaos inexistentes. Una semana entera de copla callejera , con la única norma de reírse a carcajadas ante un público que llega con más ganas que nunca ante un año sin celebración a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Aquí os dejamos un listado con algunas de las agrupaciones ilegales que cuentan con más adeptos y que estarán por las calles de Cádiz en este atípico Carnaval de Cádiz 2022.

Chirigota ‘Las madrinas’

Las madrinas: La chirigota feminista de Susana Ginesta. Una madrinas muy gaditanas. Las Cadiwoman han sido Las juanis Joplin, las Jackies, las del Totem gordo, Las Talegueras

En 2020: Las Juanis Joplin

Componentes: 12

Lugares donde te la puedes encontrar: Calle Encarnación, calle Armengual, y perpendiculares a Sagasta, por la zona de San Lorenzo. Van informando en redes sociales (Twitter: @cadiwoman; – Facebook: cadiwoman chirigota callejera;- Instagram:@cadiwomanchirigota).

Shirigota rockera, ‘Los viejos rockeros nunca mueren, pero se jubilan…’

Otra de las agrupaciones más clásicas que puedes encontrar por las calles en Carnaval. Con una trayectoria ininterrupida desde el año 2003 cuando surgieron con ‘Lo que quedó de la orquesta de Gente Joven’. Después vinieron ‘Las amistades peligrosas no, peligrosisimas’, ‘Hay más días que ollas’, ‘Los que fueron a la olimpiada y no se comieron nada’, ‘El Capitán Mojarra y sus piratas macarras’, ‘El prof. Erectus Miembridge, y los becarios de Biología de la Univ. de Cambridge’, ‘El padre Simón Aguado y los niños del internado’, ‘Los del F.R.A.K. (Frente Revolucionario Anti-Teofila Kabrona)’, ‘El infierno de Cadi’, ‘Los marcianete de Macias Rete’, ‘Sisebruto el puto y sus vikingos brutos (Los Vikingos)’, ‘Rock´n´Roll Circus’, ‘Akellos punkis antiguos’, ‘Quien dijo miedo’, ‘Los homo erectus, más erectus que homo’, ‘Aquellos duros ambiguos’ (The Jamon York Dolls), ‘Akellos anarkistas antiguos’ y el año pasado ‘Aquellas viejas reverdes’.

En 2020: ‘Aquellas viejas reverdes’’

Componentes: 12

Lugares donde te los puedes encontrar: Zona de Rosario Cepeda, en la escalera de detrás del instituto Caleta, en Macías Rete…

La chirigota de las Niñas: 'La paciente cero'

Todo un lujo para el Carnaval de Cádiz contar de nuevo con la presencia de las hermanas López Segovia en las calles de la ciudad. Desde el domingo 27 de febrero, las actrices de 'Chirigóticas' y el grupo que fue bautizado como la chirigota de las niñas, estrenarán un repertorio que este año llevará el nombre de 'La paciente cero'. Las risas están aseguradas con una chirigota que empezó en 1997 con ‘Las pornochachas gaditanas’. A partir de ahi, han dado a luz auténticas obras de arte, como 'De feria en feria' . En 2020 fueron 'Luci, Pepi, Bom y otras monas del montón (Historia de la evolución)'

En 2020: 'Luci, Pepi, Bom y otras monas del montón (Historia de la evolución)'

Componentes: 8

Lugares donde te los puedes encontrar: Alrededores de la plaza, Cambalache, alrededores de San Agustín durante el día y Macías Retes por la noche.

El Showmancero, ‘Fiesta local’

Otro de los clásicos de la calle, el Showmancero, formado por Andrés Ramírez, David Medina Tamayo y Abraham Andrade, regresan este año como ‘Fiesta Local’.

En 2020: ‘Peña carnavaleira de Bahía: El Garota’

Componentes: 3

Lugares donde te los puedes encontrar: Mateo De Alba, Armengual y Solano.

Chirigota del Perchero ‘A.S.C.O (Asyntomatic Symphony of Cádiz Orchestra)’

La chirigota del Perchero, llamada así porque siempre pasean con este particular mobiliario, es una de las que tiene más seguidores en la calle. Son cientos de fieles los que arrastran por las calles de la Viña. No han desvelado el tipo, pero el nombre, El pasado 2020 fueron ‘Pendientes de un Nilo’, con la que se sumergieron en el mundo de los faraones. Desde sus inicios han firmado Media ración de bailarina rusa (2004), La patrulla Búho (2005). Chicas de Compañía (2006), Díseselo con Flores (2007), Silencio, hazme el Fagot (2008), Semana Cultural Versalles-Viña (2009), Esta Noche Toco (2010), Los Vocales (2011), Los Jinetes de la poca-crisis (2012), Los Go-Gós (2013), Vacaciones en Roma (2014), Los Barbapastas (2015), Quédate que queda té (2016), El ritmo del Shangai (2017), El Juzgado de Penúltima Instancia (2018) y Senderos Bochornosos (2019).

En 2020: ‘Pendientes de un Nilo’

Componentes: 3

Lugares donde te la puedes encontrar: Macías Retes, Mateo de Alba, Portería de Capuchinos, los miércoles en los alrededores del Pópulo y, en general, en las esquinas donde haya poco ruido y bullicio.

Chirigota del Airon ‘Coristas a la calle’

La chirigota del Airon, de Paquito Gómez, es una de las más conocidas en la calle desde que sorprendieron con aquellos ‘V de Vavetta’. El pasado 2020 también gustaron mucho con ‘Los masoquistas’. En 2019 fueron ‘Viña Fashion Week’ y con anterioridad ‘Los susceptibles’. Es una chirigota joven, fresca, con un humor muy actual, ironía y poca vergüenza. Humor inteligente que ha conectado perfectamente con los grandes aficionados.

En 2020: ‘Los masoquistas’

Componentes: 6

Lugares donde te la puedes encontrar: por el barrio de la Viña, Macías Retes, Mateo de Alba…

Chirigota de Casapuerta, ‘El Millonario’

La chirigota de Miguel Ángel Brun es uno de los grupos con experiencia y también más esperados en las calles. ‘Bota Ojux’, ‘Los caminantes blancos’, ‘Los imparciales’, ‘Los huesitos’…. Empezaron en el año 2001, con ‘Los muertos de Chayanne’, cantando en las casapuertas gaditanas. Desde entonces ha habido otras agrupaciones: ‘Los críticos… pero con arte’, ‘Los paraos’, ‘Los protestantes’, ‘Los poetas de la generación del 69’, ‘Los tipos de interés’, ‘Desorden en la sala’, ‘Los del G-5’, ‘Bienvenido Mister 12’, ‘Emprendedores gaditanos’, ‘Los Suspiritos de España’, ‘La escopeta nacional’, ‘Los Balconetti’ o ‘Los negacionistas’.

Autoría: Miguel Ángel Brun

En 2020: ‘Los negacionistas’

Componentes: 8

Lugares donde te los puedes encontrar: En el Merodio, calle Argantonio, San Antonio, calle Rosario….

Sirigota del Forillo: ‘Solo sé que no sé nada’

Las del forillo, chirigota femenina gaditana, son imposibles de definir. Ya llevan más de un lustro saliendo por las calles de Cádiz. La ‘Sirigota’ se ha podido ver estos años con ‘Sí, Sí, espérate ahí’, ‘Qué bavaridad!!! las Ninfas de München’, ‘Las mantillas laikas’, ‘Las Pompoyanas Miércoles de Ceniza’, ‘Las Guiritanas’, ‘Las gades Tiesas’ y ‘Somos unas máquinas’ en el 2020.

En 2020: ‘Somos unas máquinas’

Componentes: 12+1

Lugares donde te la puedes encontrar: toda la calle Rosario, Pópulo, Hospital de Mujeres, calle de la Palma, Habana, Café de Levante, José del Toro, Mateo de Alba, Sagasta, Macías Rete, Encarnación y alrededores.

Agrupación callejera ‘Los muertos der carnavá’

Este dúo, que comenzó su trayectoria callejerra en 2010, se ha convertido en todo un espectáculo por las calles de Cádiz. Suelen llevar el repertorio al extremo, metiéndose en el tipo y formando auténticos espectáculos para ambientar la idea que representan. En 2020 fueron ‘A Belén PAstori’ tras el éxito cosechado el año anterior con ‘Rosalolía’. En años anteriores fueron ‘Las Shan-kay’, ‘La Hermandad rociera de Puerto Hurraco’, ‘Las diógenes’ o ‘Te la tengo sentenciá’.

En 2020: ‘A Belén Pastori’

Componentes: 2

Lugares donde te la puedes encontrar: Barrio del Pópulo y la Viña.

La chirigota del Beiro, de abogados cristianos

La chirigota del Beiro tampoco faltará a su cita con el Carnaval más ilegal de la historia. Este grupo de amigos adictos a la fiesta callejera han preparado para esta ocasión un tipo de abogados cristianos que seguro que les dará mucho juego y dejará grandes carcajadas entre el público. Con el nombre ‘Los Auténticos Abogados Cristianos’, Antonio Beiro y compañía seguirán una trayectoria de letras irreverentes que iniciaron hace décadas y que en los últimos años ha dejado agrupaciones como ‘La liga de los hombres extraordinarios’, ‘Los castratis’ o ‘Yo, Karajo’.

En 2020: ‘La liga de los hombres extraordinarios’

Componentes: 7

Lugares donde te la puedes encontrar: Calle Rosario, San Andrés, Solano, Armengual. Jaboneria, Cristóbal Colón.

Romancero Fritur Gaditano de Paco Mesa y El Gómez

‘Fritur Gaditano’ es la nueva genialidad del veterano dúo formado por Paco Mesa y El Gómez para el Carnaval de Cádiz 2022. Un nuevo romancero que permitirá disfrutar del arte y el ingenio de estos dos chirigoteros, que llevan años saliendo a las calles a cantar en febrero. Entre ambos, cuentan con un numeroso elenco de agrupaciones, entre las que destacan ‘El comisario Villarejo’, ‘Il Cavallieri Trovatore’, ‘Miarma letal’, ‘El síndrome de Peter Pan’.

Componentes: 2

Lugares donde te la puedes encontrar: Barrio del Pópulo y la Viña.

Chirigota callejera ‘Los Calentati’

La chirigota de Juan Osorio regresará a las calles de Cádiz este mes de febrero con ‘Los Calentati’. Tras el gran año de 'Los Solteros' y tras el año de parón obligado por la pandemia, estos jóvenes chirigoteros sacarán su chirigota en febrero. Anteriormente fueron ‘Los supercalés’

En 2020: ‘Los solteros’

Componentes: 2

Lugares donde te la puedes encontrar: Barrio del Pópulo y la Viña.

La chirigota del Ukelele ha confirrmado su participación en el Carnaval de Cádiz 2022 de febrero. Los veteranos chirigoteros, que comenzaron su trayectoria en 2003 con ‘La isla de los erizos’, será este Carnaval ‘Ahora caigo’. En 2020 fueron ‘Los gatos de Chernobyl’, que se suma a una trayectoria que cuenta con nombres como ‘Los peces abisales’, ‘El poto de tu hermana’, ‘Las cabras payoyas’, ‘Cabezón de la Isla’, ‘Los del retiro’, ‘La auténtica falange’, ‘Los koala lumpur’ o ‘Los serrano’, unas chirigotas caracterizadas por su humor surrealista llevado al extremo.

En 2020: ‘Los gatos de Chernobyl’

Componentes: 9

Lugares donde te la puedes encontrar: Pasquín, Sargento Daponte, Portería de Capuchinos o Villalobos.

Romancero de Ana Magallanes ‘Salgo de milagri’

La romancera gaditana Ana Magallanes volverá a deleitar al respetable en las calle de la ciudad con ‘Salgo de milagri’. En esta ocasión, Magallanes ha elegido un tema local y que va a dar mucho juego, ya que podría encarnar a la mismísima madre del alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’. La autora se hizo muy conocida por su romancero de 2020 ‘El rey de la fiesta y su Anita la piedra’.en el que hablaba del clítoris’, en el que visualizó la sexualidad femenina a través del humor . Se caracteriza por su desenfado y su desparpajo.

En 2020: ”El rey de la fiesta y su Anita la piedra”

Componentes: 1

Lugares donde te la puedes encontrar: Barrio del Pópulo y la Viña.

La chirigota del foame tocará un tema de actualidad en su nueva incursión en el Carnaval callejero. Con el tipo de 'Los morenitos bajo la sombra', los chirigoteros abordarán una divertida parodia sobre el presentador José Luis Moreno. En años anteriores fueron 'Ojú qué viaje me han dao (Los Willy Fog)' o 'La cosa está que arde (Las gárgolas)'.

En 2020: La cosa está que arde (Las gárgolas)

Componentes: 3

Lugares donde te la puedes encontrar: Zorrilla, Rosario, Javier de burgos, Columela y José del Toro. Otra ruta por Hospital de Mujeres, Rosario Cepeda y la zona de San Lorenzo. Y avanzada la noche por las calles Paz, Capuchinos y Macias Retes.

