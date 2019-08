Uno de cada tres fallecidos por accidente de tráfico en Cádiz son motoristas

Uno de los datos más preocupantes en los últimos años en relación a la siniestralidad vial en España es el alto índice de accidentes de motoristas en las carreteras españolas. Un perfil de accidente que no para de crecer. Según los últimos datos de accidentalidad en las carreteras en España en relación a motocicletas y ciclomotores y que han sido estudiados por la Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Seguridad Vial, Formaster, el 30% de los fallecidos en la provincia de Cádiz, casi uno de cada tres, es motorista.

La Dirección General de Tráfico ha trabajado en los últimos años en reducir la siniestralidad en este tipo de accidentes. Este verano ha presentado un borrador de lo que pretende ser una normativa adaptada a los nuevos tiempos. Su medida más polémica: obligar a los motoristas a levar guantes. Una inicativa que se impondría inicialmente en la carretera, con la idea de estudiar si se amplía la medida en ciudades. Este hecho ha provocado la indignación del colectivo, que no encuentra en estas medidas coercitivas una solución al problema. «La DGT sólo busca sancionar pero su trabajo también es denunciar el mal estado de las carreteras; no sólo se trata de recaudar», explica Miguel Ángel García, delegado de la Unión Internacional para la Defensa del Motociclista en Cádiz.

La plataforma ha apuntado durante los últimos años al mal estado de las carreteras y, sobretodo, al peligro de los guardarrailes y sus cuchillas como causa de muchos accidentes mortales. Por ello, han solicitado en varias de sus manifestaciones que los guardarrailes se protejan en su totalidad por el Sistema de Protección para Motoristas (SPM). «Los obstáculos fuera de la vía también matan y ponen en peligro la seguridad, por lo que debe valorarse su localización», añade. Precisamente el accidente más común en el que se ve involucrado un motorista en las carreteras españolas es la salida de la vía o caída con un 38% de los accidentes seguido de la colisión frontolateral con un 29% y el alcance o colisión trasera con el 11% de los siniestros.

«Si te pegas con un guardarrail o te chocas con otro vehículo el guante no hace nada. Lo que debe hacer la DGT es denunciar el mal estado de las carreteras; así sí ayudaría a los motoristas», critica este gaditano, que organizará junto a otras asociaciones una nueva manifestación contra los guardarrailes.

Los puntos negros que requieren una actuación en las carreteras gaditanas

«Hay muchísimas carrreteras en mal estado de conservación, sobretodo en la sierra de Cádiz», advierte Miguel Ángel García, delegado de la Unión Internacional para la Defensa del Motociclista en Cádiz. El portavoz de la plataforma señala algunos de los puntos más conflictivos: la autovía del Mediterráneo (A-7) a la altura del km 10, del 111 y del 108;la nacional 340 a la altura de los kilómetros 76 y 81, cercanos a Valdevaqueros; o la N-351, a la altura del kilómetro 3.

Esos son los puntos negros más conflictivos, pero hay otras carreteras «en mal estado»: la A-408, la CA-3200, CA-5032, la A-375, la C-3331, así como las carreteras de las pedanías de Jerez, donde se encuentran las poblaciones de la Barca de la Florida, Estrella de Márquez, Lomopardo, El Torno, o Torrecera.

De los 10 puntos que defiende conjuntamente la Unión Internacional para la Defensa del Motociclista, la mayoría están relacionados con la conservación de las carreteras. Por ejemplo, solicitan que la anchura funcional de una carretera de un carril para cada sentido no puede ni debe ser inferior a seis metros, como ocurre en la conexión entre Paterna y Medina. Además, solicitan que las carreteras y calles no tengan agujeros, gravilla ni áridos y que no embalsen agua para que el drenaje sea eficaz. También que mantengan coeficientes de rozamiento uniformes y superiores a 0,65 y que las pinturas aplicadas se ajusten a las marcas viales legales y mantener coeficientes de rozamiento por encima de 0,45.

Por otra parte, recuerdan que las señales de tráfico deben cambiarse cuando han perdido su capacidad técnica para transmitir el mensaje y que las obras deben estar perfectamente señalizadas;los peligros deben señalizarse entre los 250 y 150 metros anteriores.

Por último, entre sus solicitudes se incluye una investigación más completa de los siniestros de tránsito. «Los desastres en la investigación generan mayor dolor e injusticia en las víctimas y desorientación en las políticas de prevención», explican.

Estos puntos serán la punta de lanza de la manifestación que tendrá lugar en Cádiz el próximo 6 de octubre. Entre los orrganizadores, además de la plataforma, están varios clubs moteros.