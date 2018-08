El buque 'Castilla' presta asistencia sanitaria a un pescador en el Cuerno de África

Un día normal en aguas del océano Índico, el Buque de Asalto Anfibio 'Castilla', desplegado en la operación 'Atalanta' de lucha contra la piratería, navega patrullando la zona. Y realiza una aproximación amistosa (o 'friendly approach' en jerga militar) típica a uno de los barcos pesqueros que se encuentran faenando en la costa de Somalia.

A bordo del barco ballenero, cinco pescadores somalíes. «Una vez entablado contacto, todo normal», explican desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD). Entonces el patrón de la embarcación solicita ayuda al barco español: uno de sus tripulantes necesita algún remedio debido a un episodio de estreñimiento que llevaba dos días sufriendo.

Dicho y hecho. El buque manda un equipo a bordo de una embarcación semirrígida (o RHIB, por sus siglas en inglés) para que se acerque al ballenero y le proporcione una caja de pastillas para paliar su dolencia.

«La ballenera continuó faenando, como es habitual en estos casos, después de la tradicional despedida», señalan desde el EMAD.

Yesterday, ESPS Castilla sent out a team to help a fisherman who needed medical assistance, as part of our ongoing commitment in the waters off the Horn of Africa 🇪🇸🚤#FriendlyApproach#OpAtalanta#SafetyOfLifeAtSeapic.twitter.com/l57kor0ZA8