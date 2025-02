Los 'ataques' de las orcas: Una enseñanza a las crías para que aprendan a cazar atunes

Un comportamiento nuevo. Más que extraño, diferente. El origen es reciente. El 'barco cero' se sitúa cronológicamente en marzo de 2020. Desde entonces, en poco más de año y medio, se han contabilizado más de 140 ataques de orcas a embarcaciones en la costa de Cádiz, en la zona cercana al Estrecho de Gibraltar y frente al área comprendida entre Cabo de Trafalgar, Barbate y Punta Paloma.

Los expertos quieren desterrar esa palabra. No son ataques, sino interacciones. En su medio natural, el acuático, el mamífero se relaciona con estos barcos de pequeño o mediano tamañ0. Se tenía constancia de comportamientos similares en Galicia y Portugal, pero aquí y ahora se han multiplicado hasta obligar a Capitanía Marítima a prohibir el tránsito de veleros de menos de 15 metros de eslora por el área anteriormente descrita.

Han sido muchas las embarcaciones que han quedado 'al pairo' , a la deriva, después de que las orcas hayan roto la pala del timón . No sólo es un descalabro económico pues la reparación oscila entre los 3.000 y los 5.000 euros , sino que resulta muy peligroso quedarse sin posibilidad de movimiento en una zona de tanto tránsito como es el Estrecho. Por eso se ha restringido la navegación de los barcos más vulnerables.

Estas orcas atlánticas moran en aguas gaditanas desde hace varios siglos, alimentándose de la fauna característica del lugar, donde el atún rojo es el gran manjar. Son alrededor de 50 ejemplares distribuidos en cinco familias. Pero esta conducta es absolutamente novedosa. Después de varios estudios a través de los testimonios de los afectados y de vídeos y fotografías recabadas, los expertos ya cuentan con una hipótesis principal a la espera de la validación por investigaciones científicas sólidas.

Se pronunció el pasado jueves 12 de agosto en una reunión en Barbate que contó con diversos especialistas en la materia. Entre ellos se encontraba José Carlos García-Gómez, catedrático de Biología Marina de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla y perteneciente al grupo de trabajo Orca Atlántica, quien ha encontrado una explicación plausible y aceptada por el resto de los presentes.

Así quedó uno de los timones tras ser alcanzado por las orcas.

«Hay orcas en todos los mares y océanos del mundo, y esto no se ha dado antes. ¿Por qué ahora? », se preguntaron. «Además, hay más atún que nunca, después de haber estado al borde de la extinción comercial en la época de 2008. Y ni siquiera en esa época hubo agresividad hacia los humanos».

«Entonces encajaron todas las piezas«, relata. «En realidad parece ser un aprendizaje de padres a hijos para enseñar y entrenar a las crías , a los juveniles, en la caza del atún. Hay mucho género ahora, se ha recuperado el stock desde 2018, así que ahora se multiplica la caza a mar abierto y los 'jóvenes' aprenden de sus mayores la manera de atacar a su pieza».

«No hay agresión al humano, ni queja, ni se han vuelto violentas. Es un acto de cacería», insiste, a la espera de la validación oficial con la necesaria investigación en profundidad. «Hemos comprobado como los padres flanquean la nave y son los juveniles los que meten mano al timón . Cuando la embarcación coge velocidad, se disponen en torno a ella y atacan el único elemento móvil, el timón, como si fuera el atún. Los adultos se colocan a los lados rozándola o 'empujándola' por las amuras, mientras el joven entra por popa hacia el timón. En cuanto el barco se para, las orcas pierden el interés , posiblemente porque ya no hay aprendizaje y se pierde su sentido. Y hasta se comprobó el caso de una nave que dio marcha atrás y así las alejó, pues entonces aumenta el riesgo de que queden heridas por la hélice».

Es una hipótesis pero necesaria en este tiempo de alarma social, de alta tensión, en el que incluso se ha abogado por acabar con esta especie en peligro de extinción. « No nos ven como enemigos ni hay hostilidad . Jamás han provocado aquí la muerte de un humano en el medio marino, y mira que se practica el buceo, surf, paddle-surf, snorkel... y ninguna incidencia. Son animales inteligentes, sociales y hasta dóciles, aunque sean los grandes depredadores del mar».

¿Por qué ahora 'atacan' las orcas? ¿Por qué a los veleros pequeños?

¿Por qué ahora? « Antes de 2008, apenas había atún y el ser humano se convirtió en su principal competidor, por lo que se desarrollaron otras tácticas para quitarles el alimento a los pesqueros. Pero ni en esos momentos atacaron o se reviraron contra los barcos. Ahora hay mucho atún y no es necesario». Y también tiene lógica la interacción con veleros pequeños. «Navegan a menor velocidad (un barco a motor puede ser inalcanzable), la pala del timón es muy grande y se asemeja al atún y además queda lejos de la hélice auxiliar, por lo que no hay riesgo de dañarse»

Desea que se acabe con esta «marea de incertidumbre». Ahora es necesario promover un estudio de investigación que confirme esta teoría sólidamente argumentada, y el Ministerio ha puesto mucho interés en ello por la alarma generada. De momento, Capitanía Marítima ha prohibido el tráfico en esta zona (de Cabo Trafalgar a Punta Paloma) a los veleros de menos de 15 metros de eslora y ha elaborado un protocolo de actuación en el caso de que se establezca una interacción con las orcas.

Ezequiel Andréu, investigador de Orca Atlántica , explica que «este protocolo lo que indica es que se pare el barco, se siga navegando, se pare el piloto automático, no se mueva el timón debido a que es el elemento que las atrae, no sacar el cuerpo por fuera de la embarcación, no hacer ningún tipo de ruido y esperar un tiempo prudente después de haber contactado a través del VHS con los dispositivos de control y tráfico marítimo para dar advertencia de la observación».