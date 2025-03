El astillero de Cádiz se prepara ahora para la obra del 'Navigator'

Vistá aérea del 'Jewell of the Seas' entrando el pasado abril en el astillero de Cádiz

La carga de trabajo que aportan en estos momentos la reparación de cruceros que llegan al astillero d Cádiz no es suficiente para mantener a flote al tejido de la industria auxiliar naval. La planta de la capital ha reparado en lo que va de año cinco cruceros, pero no han sido grandes reformas . Al contrario. Se trata de varadas puntuales para que los barcos puedan reiniciar cuánto antes su actividad en el mar tras el letargo sufrido por la pandemia.

El astillero de la capital despidió hace dos semanas al 'Simphony of the seas', y ahora aguarda la llegada del ' Navigator of the Seas ', otro crucero de la Royal Caribbean que ha adelantado su varada para estar operativo a partir de finales de julio.

El astillero gaditano culminó en abril la obra del crucero ' Harmony of the Seas ', de la Royal Caribbean, después de un mes en el dique y ese mismo mes tomó el relevo en la factoría gaditana otro gigante del mar: el ' Jewell of the Seas ', que trajo faena para más de quince días y carga para 250 trabajadores. Navantia ha logrado recomponer los contratos de reparación aplazados por la pandemia y ahora el calendario para obras está casi completo hasta final de año. El volumen de trabajo llega a dos cruceros por mes, sobre todo, entre julio y septiembre, además de las reparaciones imprevistas, caso del buque 'Castilla' de la Armada española, y las reservas que ya estaban firmadas para 2021.

El goteo de cruceros en el astillero de la capital empezó el pasado febrero con el ' Celebrity Infinity '. Fue el primer crucero de este año y con su presencia en Cádiz se iniciaba la actividad de las reparaciones de estos buques, paralizada des marzo del pasado año por el impacto de la pandemia. La irrupción del coronavirus frenó en seco el turismo de cruceros , ya que obligó a los gobiernos de Europa a prohibir el atraque estos barcos en su puertos hasta nueva orden. La medida llevó a las grandes navieras a aplazar tanto la renovación de las flotas como las obras previstas. Lo importante era contener la hemorragia de pérdidas que estaba ocasionando la crisis sanitaria en sus negocios. La situación tiende ahora a normalizarse con la vacunación y es el momento que han visto las navieras para retomar lo que aplazaron hace un año. Por ello, el astillero de Cádiz, especializado en la reparación de cruceros, ha recibido en los últimos meses la confirmación para reparar casi una docena de barcos hasta final de año .

El apretón laboral tendrá lugar a partir de agosto, cuando coincidan hasta tres barcos en dique por obras. Así, el 'Azamara Quest' y el ' Azamara Pursuit ', de la compañía Azamara Club Cruises, entrarán en esa fecha, mientras que el tercer crucero de esta compañía entrará en septiembre, el ' Azamara Journey '. Igualmente,en agosto está prevista la entrada de otro barco de Royal, el 'Liberty of the Seas ' , y el astillero de Puerto Real asumirá en julio la reparación del ' Celebrity Constellation ' y, en agosto, la del ' Carnival Victory '.

La planta de Cádiz seguirá los trabajos en septiembre también con el ' Carnival Sunshine ' y espera para octubre al buque de asalto anfibio de la Armada ' Galicia '. La reserva de dique alcanza hasta noviembre con el crucero-velero ' Wind Surf ', de la compañía WindStar Cruises.

El 2021 nada tiene que ver con el 2020. Solo tres grandes cruceros, de los siete que estaban en cartera, fueron reparados en Cádiz el año pasado. Las navieras optaron por aplazar las obras . Pese a todo, el astillero logró capear la situación gracias a la reparación de ferrys, a la puesta a punto de las fragatas de la Armada con base en Rota y a la reparación integral del ' Solitaire ', un buque logístico especializado en obras submarinas que lleva desde septiembre en el astillero de la capital.

Sin embargo, este programa de carga de trabajo no es suficiente, según los sindicatos. A partir del lunes, el comité de empresa de la factoría de Cádiz ha fijado movilizaciones puntuales para reclamar más carga de trabajo y garantizar con ello la supervivencia de la industria auxiliar. De esta forma, se prevén concentraciones a mediodía en el interior del astillero, mientras que el jueves se saldrá a la puerta, en plena Carretera Industrial.